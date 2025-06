CCE pide reducción de jornada laboral económicamente viable; teme efecto en inflación

Ciudad de México, 19 de junio (SinEmbargo).- Francisco Cervantes Díaz, representante del sector empresarial, dijo que la propuesta de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas es “legítimo” para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, pero aseguró que debe ser económicamente viable y de manera gradual para evitar que, afirmó en la misma línea de la iniciativa privada, la economía “pueda caer en un seis por ciento” o genere un efecto inflacionario de más de tres por ciento por el incremento de los costos de producción y desabasto por una eventual falta de personal para producir y distribuir.

También propuso excluir a trabajadores que realizan su jornada laboral fuera de centros de trabajo con horarios variables. Por parte del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, Norma Palacios, dijo que ellos están en condiciones de sector informal porque los empleadores aún no han asumido esa responsabilidad de ingresar a los trabajadores del hogar al IMSS. “Tenemos una reforma laboral donde se hablan de muchos derechos, pero no se cumple la mayoría”, afirmó Palacios.

Tereso Medina, de la CTM, coincidió en que debe la reducción de horas laborales debe ser de manera gradual, pero hacía dos años, no hasta 2030, porque la productividad del trabajador no bajará, sino que –por el descanso y tiempo con la familia– prevén que mejore. “La aplicación gradual a 40 horas, si bien es cierto estamos pensando como está la propuesta hasta 2030, sería muy buena noticia para los trabajadores de México que esta aplicación gradual tuviera un plazo de dos años.

Cada sector debe tener tiempo para adaptar sin afectar la productividad y los empleos”, expuso el representante sindical. Y puso sobre la mesa la creación de la “prima sabatina” para reconocer a quienes, ya como horas extras, sigan trabajando los sábados. “40 horas trabajadas por 56 horas pagadas. Ningún trabajador debe perder ingresos por ejercer este derecho”, afirmó. Asimismo, Ana Aguilar Argáez, directora ejecutiva del Consejo Mexicano de Negocios, aplaudió la iniciativa en el marco de que el Plan México 2024-2030 prevé mayor inversión para que tanto empresas como trabajadores sean más productivos.

Sin embargo, alertó que en Colombia, donde también están en proceso de reducir la jornada laboral, algunas pequeñas empresas no pudieron absorber el mayor costo laboral y terminaron dejando en la informalidad a los trabajadores para no caer en bancarrota. “Con estos cambios en el mercado laboral y en temas sociales presenta una oportunidad para tener un desarrollo sostenible. Pero la informalidad nos preocupa”, dijo.

Si @fernandeznorona dice que la ley no se cumple es porque el estado no esta haciendo su trabajo.

- Si quieren gradualidad al 2030 qué no sea de 48 a 40, que sea reducción laboral de 48 a 36 horas.

Erick del frente nacional por las 40 horas pic.twitter.com/ilRAVoaU98

— #YoPorLas40Horas SinGradualidad (@YoPorLas40Horas) June 19, 2025