El Congreso arrastra la reforma electoral, la reducción de jornada y más pendientes

Tras concluir el periodo extraordinario de sesiones, el Congreso de la Unión aún tiene reformas pendientes que discutir y, eventualmente, avalar, entre ellas: la reforma electoral, las reformas secundarias en materia Judicial, la Ley General de Salud y la reforma para reducir la jornada laboral.

Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).- Pese a que en el periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que comenzó el lunes 23 de junio y concluyó el miércoles 2 de julio, se aprobaron 15 iniciativas en diversas materias, los legisladores todavía mantienen varias reformas pendientes por discutir. Algunas de ellas, incluso, tienen años sin avanzar, como es el caso de la reforma electoral, pese a que fue impulsada por diversas vías.

La reforma electoral es un pendiente que viene desde el Gobierno del ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien presentó tres planes, A, B y C, con el propósito de reducir costos tanto a partidos políticos, como a los comicios para la elección de cargos públicos y a la propia administración del Instituto Nacional Electoral (INE), encargado de estos procesos, así como combatir el fraude electoral.

Y aunque la gestión del tabasqueño terminó y la reforma electoral no vio la luz, el pasado mes de enero, Presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que trabajaría en una amplia propuesta de reforma electoral, la cual se construirá a partir de la iniciativa que en 2024, presentó el aún Presidente López Obrador, ya que ambas, dijo, coinciden, particularmente, en la reducción del costo de las elecciones, el presupuesto de los partidos, así como la eliminación de plurinominales.

El pasado 25 de junio, la mandataria retomó el tema al anunciar la conformación de un grupo de trabajo para preparar la iniciativa de reforma en materia electoral, la cual, reiteró, tendrá como base la propuesta que dejó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que, dijo, contemplará temas como los recursos destinados al INE, el financiamiento a los partidos políticos y los cargos plurinominales.

“Está en mis 100 puntos una reforma electoral, que hace falta y ya, en su momento, la vamos a presentar. Tiene que ver con la cantidad de recursos que se utilizan para el INE, ocho mil millones de pesos costó la elección ahora; la cantidad de recursos en las elecciones, la cantidad de recursos que tiene el INE, la cantidad de recursos que tienen los partidos políticos, también los plurinominales, también”, dijo sin dar más detalles.

Una de las reformas que no logró avanzar en el recién concluido periodo extraordinario de sesiones, fue la Reforma el artículo 191 de la Ley del Seguro Social, en materia de retiro por desempleo, con la que se busca regular los retiros parciales que puede hacer un trabajador que quedó sin empleo de los recursos de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez que manejan las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).

La propuesta de reforma busca modificar el artículo 191 de la Ley del Seguro Social para que ahora se establezca que el monto del retiro por desempleo en la “modalidad A” se calculará con “el salario base de cotización promedio de las últimas cincuenta y dos semanas”, es decir, el último año trabajado.

Lo anterior con el argumento de que actualmente los retiros por desempleo se han convertido en una estafa, al simular la contratación de un trabajador con un salario alto, registrarlo ante el Seguro Social por un día, para después simular que los “corrían” y que de esta manera se pudiera gestionar un retiro por desempleo con un monto más alto, práctica que se realiza con la ayuda de despachos privados.

La iniciativa, que el pasado mes de junio fue aprobada por la Cámara de Diputados, también contempla que el retiro para quienes tienen al menos tres años con su Afore será acorde a la antigüedad de cotización del trabajador y se eliminó el tope de 10 Unidad de Medida y Actualización (UMAs), equivalente a 34 mil 395 peso, que establecía la ley antes de las modificaciones.

Asimismo, propone dos modalidades de retiro parcial por desempleo: la A, que es lo que resulte menor entre disponer de 30 días del salario base de cotización promedio del último año o bien el 11.5 por ciento de todos los recursos acumulados en la cuenta; y la B, que es lo que resulte menor entre 90 días del salario base de las últimas 252 semanas (4.8 años) o bien el 11.5 por ciento de todos los recursos acumulados en la cuenta.

Otras que quedaron pendientes de discutir son cuatro reformas secundarias en materia Judicial: Código Federal de Procedimientos Penales: la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada: la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política; y la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

De acuerdo con Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, estas iniciativas serán prioridad en el próximo periodo ordinario del Congreso de la Unión, ya que los nuevos juzgadores, electos en los comicios del pasado 1 de junio, inician labores el próximo 1 de septiembre.

En conferencia de prensa, este 3 de julio, Monreal destacó que tanto en el Código de Procedimientos Penales como en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada se contempla la figura de jueces sin rostro, que serán juzgadores que se encarguen de resolver procedimientos contra grupos del crimen organizado, por lo que contarán con la debida protección para ellos y su familia.

Asimismo, señaló que también discutirán la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política; y la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Las cuatro, propuestas enviadas por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y son parte complementaria de la Reforma Judicial aprobada en septiembre de 2024.

La Ley General de Salud, respecto a las sanciones por el uso de vapeadores, también es un pendiente, ya que a pesar de que la producción, distribución y venta de vapeadores ya fue prohibido a nivel constitucional, todavía queda pendiente que se establezcan las sanciones que se impondrán y designar a las autoridades encargadas de que la misma se cumpla.

Monreal también aseguró que se discutirá en el próximo periodo de sesiones. “En México un millón de jóvenes usa vapeadores, a pesar del daño que les causa a la salud por falta de información, clandestinamente a pesar de que está prohibido constitucionalmente, están consumiendo estos cigarros electrónicos. Un millón de jóvenes con daños severos e irreversibles a la salud”, dijo el Diputado.

Por su parte, la mandataria federal comentó, el pasado 29 de mayo, durante su habitual conferencia matutina que “lo que falta es ver qué sanciones tienen y todos los mecanismos y quiénes son las instituciones que tienen que supervisar que no haya su venta”, dijo en referencia a la reforma para prohibir vapeadores que se aprobó el pasado mes de enero y que contempló cambios a los artículos 4 y 5 de la Constitución.

El coordinador de la fracción morenista también comentó que la Jefa del Ejecutivo federal podría presentar otras iniciativas en materia de licitaciones en medicamentos, que conciernen a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

La reforma para reducir la jornada laboral a, máximo, 40 horas por semana, también es un pendiente que tiene años y fue uno de los temas que la mandataria federal incluyó en sus 100 compromisos al iniciar su Gobierno. Por ello, en diciembre de 2024, anunció que para llegar a un acuerdo en esta materia, la Secretaría del Trabajo organizaría mesas de trabajo y adelantó que este tema se discutiría en 2025 durante un proceso gradual y por sectores.

"Mañana presentamos, esperamos presentar, esperamos que se llegue a un acuerdo, salarios mínimos. Todavía hoy tienen algunas reuniones y el próximo año empezaríamos ya a discutir la semana de 40 horas en un proceso gradual y por sectores. Se harían mesas de trabajo coordinadas por la Secretaría del Trabajo", indicó la Presidenta, el 3 de diciembre de 2024.

Unos días antes, el 28 de noviembre de 2024, el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó una nueva iniciativa para reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral semanal, esto luego de que en la Legislatura pasada se desechara un primer dictamen que ya estaba avanzado.

"Nos vamos a sentar en mesas de trabajo. Las va a coordinar Marath [Baruch Bolaños López, Secretario del Trabajo]. Ya de hecho ha iniciado pláticas. Yo lo dije desde los 100 puntos, que va a ser gradual. En algunos sectores ya existe la semana de 40 horas y en otros nos vamos a sentar para ver cómo podemos irlo desarrollando, pero ya se ha avanzado y sería hacia el próximo año", dijo la mandataria.

Por ello, desde el pasado 2 de junio hasta el próximo 7 de julio, se están llevando a cabo una serie de foros organizados en distintas ciudades del país abordar el tema de la reducción laboral, los cuales tienen el objetivo de que entre los distintos sectores involucrados logren construir una propuesta que permita llegar hacia la instauración de una jornada laboral de 40 horas a la semana.

"Por instrucciones de nuestra Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, comenzaremos con la instauración paulatina y gradual de la semana laboral de 40 horas en el país", mencionó el Secretario del Trabajo, Baruch Bolaños, quien adelantó que el objetivo es que, a más tardar en enero de 2030, quede instaurada oficialmente la nueva legislación en dicha materia.

Día del Trabajo. Palacio Nacional https://t.co/fbv59AZyy8 — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 1, 2025

Austeridad Republicana: Queda pendiente la reforma propuesta por AMLO de darle "mayor claridad y contundencia" al artículo 127 Constitucional para dejar asentado un gobierno de "austeridad republicana" sin importar partidos ni nombres que ocupen la silla presidencial en el futuro.

Becas para estudiantes de familias pobres: Falta la modificación específica de esta propuesta del Plan C de AMLO en las reformas recientes. Pero hay avances. En la Cámara de Diputados ya se aprobó la reforma que eleva a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. El dictamen que adiciona un segundo párrafo al Artículo 123 constitucional para que el Estado destine un apoyo económico a jóvenes fue avalado esta tarde en San Lázaro, pero aún está pendiente en el Senado.

Atención médica universal y gratuita: Queda pendiente por discutirse y avalarse en el Congreso.

Prohibición del fracking: La propuesta de prohibir el fracking es parte del Plan C, pero la Presidenta Sheinbaum Pardo no ha dicho algo al respecto, por lo que no tiene fecha ni se prevé el período de sesiones en que se discuta.

En tanto, las reformas que se aprobaron entre el 23 de junio y el 2 de julio fueron:

– Reformas a los símbolos patrios para reconocer a las mujeres que han transformado nuestra patria

– Reformas a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (LIGIE) con la que se permite la exportación controlada de totoaba

– La Ley General de Vida Silvestre con la que se prohíben los shows de mamíferos marinos.

– Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario

– Transparencia en el Senado

– Contraloría de la Cámara de Diputados

– Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

– Ley Nacional para eliminar trámites burocráticos

– La transferencia de funciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

– Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas

– Ley General de Población, que contempla la CURP biométrica

– Ley de la Guardia Nacional, con la que se reformaron ocho ordenamientos legales para armonizarlos con la reforma constitucional en esta materia avalada en 2024.

– Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia

– Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

– Nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión

– Reforma en materia de Competencia económica, también denominada antimonopolio, con la que se crea la Comisión Nacional Antimonopolio, la cual sustituirá las funciones de la Comisión Nacional de Competencia Económica (Cofece), misma que desaparecerá

