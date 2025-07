Trump aplaza aranceles hasta agosto; amenaza con 10% a países alineados con los BRICS

WASHINGTON, 7 Jul. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con la imposición de un arancel del 10 por ciento adicional a cualquier país que se alinee con lo que ha calificado de "políticas antiestadounidenses" de los BRICS, cuyos líderes reunidos el domingo en Río de Janeiro, Brasil, condenaron las sanciones y los aranceles empleados como herramienta política.

El inquilino difundió este mensaje después de que los dirigentes de la mayoría de economías emergentes, entre ellas Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica, hayan evidenciado en una declaración conjunta su "profunda preocupación" ante el aumento de aranceles y otras medidas unilaterales que contradicen los principios rectores de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y "distorsionan el comercio", dando pie a guerras comerciales que podrían "sumir la economía mundial en la recesión o prolongar aún más un crecimiento débil".

Además de la política arancelaria, los BRICS criticaron "la imposición de medidas coercitivas unilaterales contrarias al Derecho Internacional" por sus "implicaciones negativas". Ninguno de los miembros del grupo "impone ni apoya sanciones no autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU", añadieron en su nota.

El mandatario estadounidense ya ha amenazado con anterioridad con imponer aranceles del 100 por cien a los países BRICS si abandonan el dólar como referente del comercio internacional, un extremo que no han acordado en Río.

Poco antes de su amenaza, Trump anunció en la misma red social que enviará cartas "arancelarias" a varios países a partir de este lunes, 7 de julio, apenas 48 horas antes de que termine la prórroga de 90 días de los llamados gravámenes "recíprocos" establecida por su Gobierno antes de llegar a acuerdos comerciales.

"Me complace anunciarles que las cartas arancelarias de Estados Unidos, y/o tratos, con varios países del mundo, serán entregadas a partir de las 12:00 horas [tiempo local], del lunes 7 de julio", indicó, horas después de señalar ante los periodistas que "creo que la mayoría de los países habrán llegado a un acuerdo antes del 9 de julio".

Reporter: Do the tariff rates change at all on July 9th or do they change on August 1st?

Trump: What are you talking about?

Reporter: Tariff rates. Do they change on July 9th or August 1st?

Trump: They're going to be tariffs. The tariffs are going to be the tariffs. I think… pic.twitter.com/f57uFmP34r

