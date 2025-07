Subcomandante de la Policía es asesinado afuera de su casa en Mexicali, BC

Por Eduardo Villa

Ciudad de México, 15 de julio (Zeta).- El Subcomandante de la Policía Municipal en la Zona Valle de Mexicali, Baja California, fue acribillado a las afueras de su vivienda con armas de grueso calibre.

La noche de este lunes 14 de julio, el agente de la Policía Municipal, de nombre Roberto Méndez Arreola, fue interceptado por sujetos armados que lo esperaban afuera de su vivienda ubicada en el cruce de las avenidas Hermani y Mirabueno, en el fraccionamiento Lomas Altas, una comunidad de alta incidencia delictiva al Sur de la Zona Urbana.

La víctima, quien ya se encontraba en su vivienda, salió de su propiedad y caminó tranquilamente hacia la esquina de la calle, cuando fue sorprendido por dos sujetos que le dispararon con rifles de asalto a corta distancia.

