Un tiroteo en casino de Nevada deja dos muertos y tres heridos; detienen al agresor

Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo).- Un tiroteo se registró la mañana de este lunes frente al Grand Sierra Resort and Casino de Reno, en Nevada, Estados Unidos, el cual dejó dos muertos y tres personas lesionadas, según informaron las autoridades a medios locales.

De acuerdo con los reportes, el incidente ocurrió alrededor de las 07:25 horas en el área de valet parking del complejo, donde se desarrolló un operativo policial para detener el conflicto y atender a las víctimas.

La jefa del Departamento de Policía de Reno, Kathryn Nance, informó que los oficiales llegaron en menos de cinco minutos y localizaron al presunto agresor, un hombre adulto, con quien se enfrentaron en un intercambio de disparos. El sospechoso fue detenido en el lugar y trasladado a un hospital bajo custodia de las autoridades.

Shooting at Nevada casino leaves two dead, with wounded suspect in custody

Hospital reports receiving several patients with gunshot wounds after incident in Reno.

A gunman opened fire at a Nevada casino on Monday morning, killing two people before being taken into custody, police… pic.twitter.com/mHpan3vhW7

— Chat News Hub (@chatnewshub) July 28, 2025