Un tiroteo en la Universidad de Florida deja al menos a 2 muertos y 6 heridos

MADRID, 17 de abril (EuropaPress).- Al menos dos personas han muerto y seis han resultado heridas este jueves tras un tiroteo registrado en el campus de la Universidad Estatal de Florida, ubicada en la ciudad estadounidense de Tallahassee, según han informado las autoridades.

El sospechoso, un joven de 20 años identificado como Phoenix Ikner y que ya ha sido detenido, es hijo de un ayudante del sheriff del condado de León. La pistola que portaba pertenecía a su madre, según el jefe de la Policía de Tallahassee, Lawrence Revell.

Las víctimas no eran estudiantes. En el tiroteo han resultado heridas otras seis personas, que han sido hospitalizadas y se encuentran en condición estable, según ha informado el Hospital Memorial de Tallhassee. Entre ellas se encuentra el tirador, que recibió disparos de los agentes tras negarse a cumplir las órdenes y fue detenido con lesiones leves.

Active Shooter situation unfolding at the FSU student Union across from EOAS. All FSU Students need to stay indoors and shelter in place! So far as we know the EOAS is safe. @abc27 @WCTV pic.twitter.com/KW77QxUBS9

— Daniella Streety (@streetywx) April 17, 2025