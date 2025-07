Canadá reconocerá al Estado Palestino en septiembre: "sufrimiento no admite demoras"

Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).-El Primer Ministro canadiense, Mark Carney, informó este miércoles que Canadá tiene la intención de reconocer a Palestina como Estado, durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en septiembre, sumándose así a medidas similares tomadas recientemente por otros países occidentales.

"Esta intención se basa en el compromiso de la Autoridad Palestina con las reformas tan necesarias, incluyendo los compromisos del Presidente [Mahmud] Abbas de reformar profundamente su gobernanza, celebrar elecciones generales en 2026 en las que Hamás no pueda participar, y desmilitarizar el Estado palestino", declaró en un comunicado de prensa.

El funcionario destacó que dicha posición fue trasladada a la Administración de Abbas durante una llamada telefónica, por lo que espera "intensificar sus esfuerzos para apoyar una gobernanza democrática sólida en Palestina y las contribuciones de su pueblo a un futuro más pacífico y esperanzador".

Bajo este contexto, Carney explicó que su país "lleva mucho tiempo comprometido con la solución de dos estados", la cual incluya "un Estado palestino independiente, viable y soberano que conviva con el Estado de Israel en paz y seguridad". Sin embargo, durante décadas, se esperó que este resultado se lograra como parte de un proceso de paz basado en un acuerdo negociado entre el Gobierno israelí y la Autoridad Palestina, mismo que ya no es sostenible en la actualidad.

Canada has long been committed to a two-state solution — an independent, viable, and sovereign Palestinian state living side by side with the State of Israel in peace and security.

