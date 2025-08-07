Envío de remesas a México podría caer 5.8% en 2025 por miedo a redadas, advierte BBVA

Las remesas llevan 20 meses con incertidumbre, desde noviembre de 2023, explicado por la menor inserción de nuevos migrantes mexicanos al mercado laboral de EU, expone el Anuario de Remesas y Migración 2025 publicado por BBVA.

Ciudad de México, agosto (SinEmbargo).– El envío de remesas de connacionales hacia familiares en México puede caer un 5.8 por ciento en 2025, principalmente por una menor inserción de migrantes en el mercado laboral de Estados Unidos (EU) y el miedo a las deportaciones encabezadas por el Gobierno de Donald Trump, plantea el Anuario de Migración y Remesas 2025 publicado por BBVA.

Con casi 65 mil millones de dólares en 2024, México fue el principal receptor de remesas en América Latina. Pero, luego de 11 años consecutivos de aumentos, en los primeros meses de 2025 se ha reportado una reducción que podría disminuir el monto anual a 61 mil millones de dólares, estima la institución financiera.

"Se estima que llegarán 61 mil mdd a México. Las remesas llevan 20 meses con incertidumbre, desde noviembre de 2023, explicado por la menor inserción de nuevos migrantes mexicanos al mercado laboral de EU. La política migratoria del Presidente Trump y la apreciación del peso mexicano son solo factores complementarios que afectan el flujo de remesas a México", expone en el anuario 2025.

Sobre la política migratoria del Presidente Trump, el documento explica que influye por el miedo a ser detenido y deportado, por lo que menos migrantes mexicanos salen a trabajar y a consumir. Además, con la apreciación del peso frente al dólar, muchos migrantes sienten menos incentivo a enviarlos como inversión para su retorno.

Respecto al impuesto de 1 por ciento al envío de remesas aprobado este 2025 como parte del plan fiscal de Trump, BBVA observó que "el 85 por ciento de los migrantes mexicanos tienen cuenta bancaria en EU, (por lo que) 1 por ciento sobre las remesas en efectivo puede ser absorbido sin mucho problema por los remitentes".

Las detenciones por arrestos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) entre 2023 y 2024 promediaron 8 mil casos mensuales, pero en marzo de 2025, ya durante el segundo mandato de Trump, llegaron a 19 mil. Aun así son muy pocos, dice BBVA, frente a los 11 millones de migrantes no documentados en EU.

A nivel nacional, las remesas representaron el 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto durante 2024. Chiapas (14.6 por ciento), Guerrero (14 por ciento) y Michoacán (11.2 por ciento) sobresalieron como las entidades con mayor dependencia de estos recursos.

En tanto, las entidades que más recibieron remesas por monto fueron Michoacán, Guanajuato, Jalisco, CDMX y Estado de México; y por municipio fueron San Cristóbal de las Casas (Chiapas), Tijuana (Baja California) y Guadalajara (Jalisco).

De un total de 64 mil 745 millones de dólares que ingresaron a México en 2024 por concepto de remesas, el 96.6 por ciento (62 mil 529 millones) tuvo como origen Estados Unidos, principalmente California, Texas y Colorado.

El estado de California por sí solo representó el 32.6 por ciento de las remesas transferidas el año pasado con 20 mil 412 millones de dólares, seguido de Texas con 9 mil 002 mdd (14.4 por ciento).

Durante el año pasado, el costo promedio de enviar 350 dólares en remesas desde Estados Unidos a México se ubicó en 4.47 dólares. El Paso, Texas, fue la ciudad con el costo de envío más alto, con un promedio de 4.54 dólares, mientras que Chicago y Miami tuvieron los costos más bajos, con 4.39 dólares en ambas ciudades.