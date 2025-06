El encierro de migrantes para evitar deportaciones pega en bolsillos de EU y México

Las remesas enviadas a México sufrieron una caída anual no registrada desde hace más de una década. Migrantes y economistas lo atribuyen las acciones y discursos antimigrantes del Gobierno de Donald Trump que limitan a esta población a acudir a sus centros de trabajo.

Ciudad de México, 22 de junio (SinEmbargo).– Migrantes mexicanos y de otros países de América Latina que viven en Estados Unidos acuden con temor a sus centros de trabajo y evitan salir con sus familias a comercios y espacios públicos, todo ello ante el riesgo de ser deportados como parte de las políticas del Gobierno de Donald Trump. Además del impacto en la salud mental de las y los migrantes, la persecución a esta población ha impactado en la economía de ese país y la de México, que registra el menor ingreso de remesas en décadas.

El Presidente estadounidense reconoció recientemente que las redadas y arrestos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los centros de trabajo y espacios públicos están afectando sectores como la agricultura, hotelería y el ocio. Por días frenó las detenciones en estos espacios, pero esta semana el Departamento de Seguridad Nacional reviró, y aclaró que las redadas migratorias en campos, hoteles y restaurantes continuarán.

"Los cambios de decisiones en el Gobierno de Trump están creando bastante caos. No solamente es la falta de mano de obra en los campos agrícolas, de la cual otra vez depende mucho la seguridad alimenticia y económica de Estados Unidos. Nos afecta a nosotros, los trabajadores esenciales, porque al no ir a trabajar lógicamente no tenemos cómo pagar las altas rentas y los costos de vida, incluso el poder enviar [dinero] a nuestras familias en México. Las remesas también se están viendo afectadas. Es como un efecto dominó: una cosa lleva a la otra".

"Esos ataques hacia los trabajadores esenciales en áreas como la agricultura, construcción, limpieza, restaurantes, salud, manufactura están creando el alto costo de los servicios. Si al trabajador esencial de este país no se le permite trabajar por todo el acoso no solamente va a dejar de mandar dinero a México, también va a dejar de pagar impuestos en Estados Unidos. Y si no hay dinero, si los trabajadores no tienen dinero para comprar, las tiendas seguirán afectadas", mencionó Teresa Vivar, presidenta de la comisión de pueblos originarios del movimiento Fuerza Migrante, en entrevista desde Nueva Jersey.

Además de los impactos económicos, a Teresa le preocupan los efectos en la salud mental tanto de las y los trabajadores migrantes como de sus familias. Pone como ejemplo a estudiantes que celebraron graduaciones la semana pasada sin sus padres, quienes temen ser detenidos por agentes de ICE pese a vivir y trabajar de manera autorizada en EU desde hace años.

"En Nueva Jersey hubo graduaciones, los padres no fueron a las escuelas, mandaron a los hijos mayores. ¿Sabes el afecto en la salud mental, no solamente de los trabajadores, de los estudiantes, los jóvenes que nacieron en este país al no entender por qué mi papá no me está acompañando, mi mamá no me está acompañando a mi graduación?", expuso.

Avelino Meza, secretario general de Fuerza Migrante, califica la política migratoria de Trump como "una estrategia para sembrar miedo" que deja estragos en la calidad de vida de mexicanos que viven en Estados Unidos y las familias que dependen de ellos en México.

"Es parte de las afectaciones indirectas de estas políticas racistas de la administración del Presidente Trump. Visualiza a una familia que actualmente tiene que hacer uso de sus ahorros para poder salir con los gastos fijos que se tienen como familia: La alimentación, el pago de rentas, el vivir en las ciudades de alta concentración como Los Ángeles, Nueva York, Houston se ha encarecido enormemente, son de las tres ciudades más caras para vivir a nivel mundial y son las ciudades de alta concentración de nuestra comunidad. Entonces esos recursos se van a ver afectados para poder enviar a nuestras familias", mencionó Meza.

Para abril, México recibió 4 mil 761 millones de dólares de remesas, una cantidad menor a los 5 mil 418 millones de dólares reportados el mismo mes del año pasado, de acuerdo con datos del Banco de México. La cifra representa una caída anual del 12.1 por ciento. Economistas y migrantes lo atribuyen tanto a la incertidumbre causada por la política comercial de Donald Trump en Estados Unidos, así como a las acciones y discursos antimigrantes que limitan a esta población a acudir a sus centros de trabajo y realizar libremente otras actividades.

En la última década las remesas desde Estados Unidos han aumentado cada año hasta superar en 2024 los 64 mil millones de dólares, es decir, 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Esta cifra histórica fue celebrada por el Gobierno mexicano, en septiembre del año pasado el expresidente Andrés Manuel López Obrador incluso describió a las remesas e como "la principal fuente de ingresos de nuestro país".

Estos ingresos son tan significativos que la Secretaría de Hacienda estima que en algunas regiones del país representan más del 20 por ciento del ingreso familiar.

En ese contexto, la disminución de las remesas en abril alerta porque es "una de las más pronunciadas registradas desde finales de 2012 (en septiembre del 2012 la caída de remesas fue de 19.6 por ciento", planteó este mes un análisis elaborado por el banco BBVA.

También disminuyó el número de envíos promedio. Banxico estimó que en abril de 2024 fue de 403 dólares, para el mismo mes de este año reportó un promedio de 385 dólares.

Las personas que reciben remesas ven en esos ingresos una forma de aligerar sus gastos del día a día, por lo que perciben menos estrés financiero. Por ejemplo, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sintetizados por el BBVA muestran que los adultos que viven en hogares donde reciben remesas muestran menos estrés financiero, como menor dificultad de ahorrar para el futuro.

"En los millones de hogares que reciben remesas estas representan una cuarta parte de su ingreso que se destina principalmente a gasto corriente, en compra de alimentos, de ropa, el pago de de inscripciones de la escuela, de colegiaturas, a cuestiones de la vivienda. Los hogares, al no percibir estos ingresos, ven afectados de manera sustancial los recursos que tienen. Y también se afecta no solo la economía del hogar o de estas familias, sino de las localidades o comunidades donde ellos viven, trabajan, estudian. Entonces [el impuesto a las remesas] puede tener este efecto sobre toda la economía", planteó Pedro Orraca, director del Departamento de Estudios Económicos del Colegio de la Frontera Norte.

En EU, Avelino Meza narra el impacto de la política antimigrante de Trump en las calles: "Donde te pares, vas a restaurantes y están semivacíos; vas a un centro comercial y es muy evidente la cantidad de anglosajones que están en los supermercados y la reducción de gente latina o de trabajadores que te encontrabas". Comerciantes le han expresado a integrantes de Fuerza Migrante sus preocupaciones por el desplome de sus ventas.

A la par, durante los últimos meses políticos mexicanos han mostrado su disgusto con la decisión que analizan congresistas estadounidenses de imponer un impuesto a las remesas enviadas al país, las negociaciones llevaron a que actualmente se analice un arancel de 3.5 por ciento a estos envíos.

Pero más allá de un posible aumento en el pago de los impuestos, Avelino Meza y Teresa Vivar aseguran que actualmente la principal preocupación de las y los migrantes en México es que se respeten sus derechos y los de sus familiares.

"Nosotros no estamos peleados con una aportación a la economía de los Estados Unidos, estamos peleados a la vulneración de los derechos, a la división de familias y a la inestabilidad socioemocional que conlleva todos este tipo de acciones", destacó Avelino.

El Colegio de la Frontera Norte de México ha informado que en EU viven 332.3 millones de personas de las cuales poco más de 39 millones son de origen mexicano. En las últimas semanas miles de personas han protestado para exigir un trato digno para la población migrante.

