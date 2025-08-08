Trump y Putin se citan en Alaska el 15 de agosto, su primera reunión formal este año

Aunque la Casa Blanca no ha dado más detalles, se espera que ambos líderes hablen de temas relevantes para las relaciones entre EU y Rusia.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que se reunirá con su homólogo ruso, Vladimir Putin, el próximo 15 de agosto en Alaska.

A través de su cuenta oficial en Truth Social, el mandatario estadounidense compartió la fecha del "esperado" encuentro y señaló que se darán a conocer más detalles próximamente.

La próxima semana sería la primera reunión formal entre ambos líderes desde que el republicano asumió nuevamente la Presidencia en enero de 2025.

"The highly anticipated meeting between myself, as President of the United States of America, and President Vladimir Putin, of Russia, will take place next Friday, August 15, 2025, in the Great State of Alaska. Further details to follow. Thank you for your attention to this… pic.twitter.com/SI3twRJayp — The White House (@WhiteHouse) August 8, 2025

La cita se llevará a cabo en el estado más septentrional del país, un territorio que limita con Rusia por el estrecho de Bering.

Yuri Ushakov, asesor del Presidente Putin, explicó la elección del lugar: “En Alaska y el Ártico se cruzan los intereses económicos de Rusia y Estados Unidos”.

Además, agregó que la ubicación también refleja la relevancia estratégica que ambos países conceden a la región ártica en materia de comercio, recursos y seguridad.