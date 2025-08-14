Lorenzo Meyer

El insoportable peso del imperio

"Desde el arranque de su primera campaña presidencial en 2015 Trump acusó a México de 'traer a su peor gente' a Estados Unidos, 'incluidos criminales y violadores' y se comprometió a revertir esa situación. Su reelección en el 2024 y la reafirmación en México del lopezobradorismo con el triunfo de Claudia Sheinbaum configuraron el delicado escenario en que se está desarrollando hoy la relación México-Estados Unidos."

Lorenzo Meyer

14/08/2025 - 12:05 am

Pues bien, como se llegó a temer el primero de agosto no se vino abajo el entramado del comercio mexicano con Estados Unidos: tras una conversación telefónica de nuestra Presidenta con el Presidente del país vecino, México logró un “período de gracia” de 90 días para seguir negociando el monto definitivo de los impuestos que deberán pagar las exportaciones mexicanas al gran mercado de allende el Bravo.

Según Jamieson Greer, Embajador representante de Estados Unidos para el comercio internacional, el proyecto de su país respecto del intercambio comercial con el resto del mundo ya es claro: toda mercancía que ingrese a Estados Unidos tendrá que pagar un impuesto y sustantivo, pues Trump se propone rehacer el sistema de normas avalado por la Organización Mundial del Comercio y los impuestos a pagar oscilarán entre 10 por ciento y 41 por ciento e incluso más, (The New York Times, 07/08/25). Y no sólo eso, el Embajador advirtió que dado el caso su Gobierno está dispuesto a invocar su International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), una disposición legal norteamericana que permite al Presidente de ese país usar el comercio con el exterior como un instrumento “legítimo” para interferir en asuntos de política interna de otro país cuando lo considere conveniente y que ese es justamente el caso en la relación con Brasil donde Trump considera que el expresidente derechista Jair Bolsonaro no debe ser procesado por haber intentado un golpe de Estado. Es también el caso de India, a la que Washington quiere castigar con un aumento impositivo alto a sus exportaciones a Estados Unidos por adquirir petróleo ruso pese al boicot que ha orquestó Washington contra Putin por su guerra contra Ucrania. Históricamente, declaró Greer al programa Face the Nation que los presidentes norteamericanos “han usado la IEEPA para imponer sanciones por una variedad de razones geopolíticas a toda clase de países,” y que la seguirán usando, (https://www.politico.com/news/2025/08/03).

Como el comercio México-Estados Unidos es un caso extremo de concentración de las exportaciones de un país -79 por ciento del total de nuestras exportaciones van al mercado norteamericano- nuestro país se ha colocado en una situación muy vulnerable frente a Trump pues si bien el tratado de libre comercio con Norteamérica (TMEC) está vigente y ofrece ventajas indudables al exportador que opera desde México, nada impide que Washington lo denuncie en las negociaciones por venir en nombre de “America first”. La atmósfera en que se desarrollan hoy las relaciones con el vecino del norte se hace aún más difícil a partir de que Trump instruyera a su ejército a prepararse para llevar a cabo acciones directas contra los carteles de la droga en el exterior, (New York Times, 10/08/25).

En un pasado no lejano México era el que enviaba al gran mercado norteamericano materias primas y productos agrícolas e importaba bienes industriales pero hoy es México es el que exporta manufacturas al país vecino aunque las empresas exportadores de vehículos automotores, piezas de repuesto o aparatos electrónicos suelen ser propiedad de capital externo, en buena medida norteamericano. En contraste México es hoy importador de grandes cantidades de combustibles y derivados norteamericanos. Si por razones políticas Washington cortara los envíos a México de gas y gasolinas nuestro país simplemente se paralizaría.

Por mucho tiempo el nacionalismo mexicano vio con reservas a la inversión extranjera en su industria (véanse, por ejemplo, los trabajos de José Luis Ceceña de los 1960-1970). Sin embargo, hoy como resultado de la política económica de Trump, el capital extranjero invertido en el sector exportador pudiera encontrar ventajoso trasladar sus plantas al norte del Río Bravo lo que sería un serio golpe a nuestra economía. Como sea, México ya no puede seguir apostando al nearshoring, ni siquiera en el corto plazo, (José Romero, La Jornada, 11/08/25).

EL CAMBIO DE PROYECTO DEL VECINO… Y DEL  NUESTRO. Fue hace más o menos siglo y medio, durante el Porfiriato, cuando Estados Unidos despuntó como potencia internacional y fue entonces cuando empezó a sentar las bases de una relación de dependencia de nuestro país respecto del vecino. Tras la Revolución Mexicana y de los cambios en el escenario mundial producto de sendas guerras mundiales, las circunstancias se combinaron para crear coyunturas que México supo aprovechar para poner en marcha un proyecto nacional de relativa independencia frente a su vecino del norte pero a partir de 1947 la Guerra Fría marcó tanto las posibilidades como los límites de la soberanía mexicana. Dentro de esos límites los gobiernos mexicanos pudieron dar forma a un modelo de industrialización protegida por aranceles, y a otro modelo político democrático y pluralista sólo en su apariencia pero en realidad presidencialista en extremo, corporativo y autoritario. El desarrollo material mexicano se centró entonces en su mercado interno y se legitimó políticamente con un discurso nacionalista y de justicia social pero sin salirse de los márgenes marcados por Estados Unidos.

Cuando los modelos postrevolucionarios mexicanos empezaron a mostrar fallas estructurales sus dirigentes se deshicieron del proteccionismo, adoptaron el neoliberalismo y la globalización en un entorno que ya no era de guerra fría sino unipolar y con Washington como su centro, por lo que un tratado de libre comercio con Estados Unidos le vino como anillo al dedo a la dirigencia mexicana que para entonces ya operaba como una verdadera oligarquía y a la que no molestó que en el año 2000 el régimen transitara del monopolio político del PRI al bipartidismo de derecha PRI-PAN, bipartidismo que se presentó como un “nuevo régimen” más a tono con el neoliberalismo económico.

Para entonces -inicios del siglo XXI- la armonía en la relación México-Estados Unidos parecía garantizada. Sin embargo, sendas transformaciones políticas de fondo a ambos lados de la frontera empezaron a tensarla: el triunfo de la derecha trumpista en 2016 en Estados Unidos y el triunfo de la izquierda lopezobradorista en México en el 2018.

Desde el arranque de su primera campaña presidencial en 2015 Trump acusó a México de “traer a su peor gente” a Estados Unidos, “incluidos criminales y violadores” y se comprometió a revertir esa situación. Su reelección en el 2024 y la reafirmación en México del lopezobradorismo con el triunfo de Claudia Sheinbaum configuraron el delicado escenario en que se está desarrollando hoy la relación México-Estados Unidos.

Desde la Presidencia de Ronald Reagan (1981-1989) y hasta no hace mucho Washington parecía querer encauzar al mundo por la senda de la globalización neoliberal, pero ahora el trumpismo ha optado por desechar aspectos fundamentales de esa globalización y sustituirlos por un tipo de neomercantilismo. En la lógica del proyecto trumpiano está tanto el rechazo de la mano de obra barata en el extranjero como de la indocumentada en lo interno, y el erigir barreras físicas y arancelarias que obligue a la gran industria norteamericana y mundial a olvidarse de la mano de obra barata externa y regresen sus plantas industriales a territorio norteamericano. Es más, según el Embajador Greer, Trump se propone forzar a Europa poner en marcha ¡un Plan Marshall al revés!

Como se recordará el Plan Marshall original (1948-1952) buscó reconstruir la economía de la Europa Occidental destruida por la II Guerra Mundial mediante una inyección de capital norteamericano de 13 mil millones de dólares de la época. El objetivo entonces era revivir económicamente a Europa Occidental para que fuera una barrera frente a la URSS. Hoy Trump acaba de lograr que la Presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, acepte un acuerdo para que sea la Unión Europea la que lleve capital a Estados Unidos comprándole combustibles por 750 mil millones de dólares más una inversión directa por otros 600 mil millones pues de lo contrario el impuesto a sus productos no será del 15 por ciento sino del 30 por ciento.

Para concluir: el sistema internacional se mantiene unipolar (por ahora) y el modelo económico trumpista de “America First” se impone. Para México la coyuntura es difícil pero muestra claramente que en el largo plazo acuerdos como el TMEC ya no tienen mucho futuro y que el “Plan México” de la Presidenta Sheinbaum requiere, entre otras cosas, rediseñar la liga económica de México con el exterior todo lo cual es fácil de proponer pero complicadísimo de llevar a cabo. Sin embargo, hay que empezar a hacerlo desde ya.

Lorenzo Meyer

Lorenzo Meyer

Lorenzo Meyer Cossío. Es historiador y politólogo especializado en las relaciones internacionales y en los procesos políticos de México. Obtuvo su licenciatura y doctorado en Relaciones Internacionales en el Centro de Estudios Internacionales (CEI) de El Colegio de México(Colmex), y un posdoctorado en Ciencia Política por la Universidad de Chicago. Es autor, coautor y editor de más de 30 libros de referencia sobre historia y política de México. Tiene distinciones nacionales e internacionales como las de Profesor Emérito del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Profesor Emérito de El Colegio de México y Premio Nacional de Ciencias y Artes de México en 2011.

Lo dice el reportero

Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Romina Gándara
Por Daniela Barragán
Por Dulce Olvera
Por Juan Carlos Monedero
Por Alejandro Páez Varela
Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Es inhumano politizar la salud

"A la fecha, unos 18 estados de la República Mexicana se han adherido al IMSS Bienestar, cediendo...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Jurisprudencia liberal

"Nuestro país no se encuentra, al menos por el momento, padeciendo un régimen tiránico. No obstante, hay...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

La hora del cuidado

"La Constitución de la Ciudad de México tendrá, en su artículo 9, un reconocimiento al derecho al...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Las caídas de Claudia Sheinbaum

"Si bien la evaluación del Gobierno de Sheinbaum goza de alta popularidad, incluso en el manejo de...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

El insoportable peso del imperio
Por Lorenzo Meyer

El insoportable peso del imperio

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto
Por Mario Campa

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN

Rescatar Pemex
Por Ana Lilia Pérez

Rescatar Pemex

Pueblo, señores y austeridad
Por Alejandro Páez Varela

Pueblo, señores y austeridad

La tristeza de López Obrador
Por Jorge Zepeda Patterson

La tristeza de López Obrador

Sospechosamente ricos
Por Muna D. Buchahin

Sospechosamente ricos

Sociópatas al Mando: la peor amenaza
Por Alejandro Calvillo

Sociópatas al Mando: la peor amenaza

Cuatro notas para el adiós a la lactancia
Por Daniela Barragán

Cuatro notas para el adiós a la lactancia

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Con el aumento al salario mínimo y los apoyos sociales durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 13.4 millones de personas dejaron la pobreza.
1

Histórico: 13.4 millones dejan la pobreza con AMLO y 2 millones, la pobreza extrema

El registro del Programa Vivienda para el Bienestar (PVB) arrancó este lunes, informó la Sedatu, la Conavi y la Secretaría de Bienestar.
2

El Programa Vivienda para el Bienestar abre registro. ¿Quiénes se pueden inscribir?

La Ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, anunció que se realizará una sesión extraordinaria el 19 de agosto para atender asuntos en materia electoral.
3

Piña convoca a sesión extraordinaria; CSP cuestiona para qué y aumento presupuestal

México tendrá sus primeros mini vehículos eléctricos Olinia, desarrollados con ingeniería nacional, a mediados de 2026, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum.
4

México estrena el logo de su auto eléctrico, Olinia. En 2026 rodarán los primeros

Bondi aseguró que se le confiscó a Maduro más de 700 mmd.
5

EU confisca a Nicolás Maduro más de 700 mdd en inmuebles, anuncia Pam Bondi

Pobreza en México
6

ENTREVISTA ¬ 13.4 millones de pobres menos; lo ocultan por vergüenza, dice Viri Ríos

7

#PuntosYComas ¬ México Republicano, fan de Trump, atasca su gestión para ser partido

8

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la SCJN.
9

Pardo Rebolledo se despide de la Corte: "la dignidad, intacta". Cierra Primera Sala

Policía discrimina a mujer trans en el Metro de la CdMx; la SSC capacitará a efectiva.
10

Una policía discrimina a mujer trans en el Metro de la CdMx; la SSC anuncia sanción

Sedatu inicia registro para el Programa Vivienda para el Bienestar: AQUI los detalles
11

Programa Vivienda para el Bienestar: ¿Cómo ubicar los módulos y horarios de registro?

12

DATOS ¬ El reto es el sur: rescate de 13.4 millones de pobres apenas tocó 3 estados

El Gobierno federal presentó los avances de Kutsari, una iniciativa que busca que México diseñe y fabrique sus chips electrónicos, es decir, semiconductores.
13

El Gobierno federal presenta avances de Kutsari; fabricará semiconductores en 3 sedes

Batres anuncia el inicio de la construcción del Hospital de Especialidad en Oaxaca
14

Batres anuncia el inicio de la construcción del Hospital de Especialidad en Oaxaca

15

Tijuana: Agua Fría, historia de fraudes y despojos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Pobreza en México
1

DATOS ¬ El alza de 116% al salario fue clave para sacar a 13.4 millones de la pobreza

Bondi aseguró que se le confiscó a Maduro más de 700 mmd.
2

EU confisca a Nicolás Maduro más de 700 mdd en inmuebles, anuncia Pam Bondi

Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la SCJN.
3

Pardo Rebolledo se despide de la Corte: "la dignidad, intacta". Cierra Primera Sala

Presuntos homicidas de Fernandito son vinculados a proceso por desaparición.
4

Un Juez dicta nueva vinculación a proceso a los presuntos asesinos de Fernandito

Reyes Colmenares protesta al frente de la UIF: "No habrá persecución, sino justicia"
5

Reyes Colmenares protesta al frente de la UIF: "No habrá persecución, sino justicia"

Sedatu inicia registro para el Programa Vivienda para el Bienestar: AQUI los detalles
6

Programa Vivienda para el Bienestar: ¿Cómo ubicar los módulos y horarios de registro?

Pobreza en México
7

ENTREVISTA ¬ 13.4 millones de pobres menos; lo ocultan por vergüenza, dice Viri Ríos

8

#PuntosYComas ¬ México Republicano, fan de Trump, atasca su gestión para ser partido

Policía discrimina a mujer trans en el Metro de la CdMx; la SSC capacitará a efectiva.
9

Una policía discrimina a mujer trans en el Metro de la CdMx; la SSC anuncia sanción

Hugo Aguilar, próximo Ministro presidente de la SCJN en la Cámara de Diputados.
10

Hugo Aguilar promete autonomía de la SCJN: "No tengo compromiso con ningún partido"

11

DATOS ¬ El reto es el sur: rescate de 13.4 millones de pobres apenas tocó 3 estados

Lluvias seguirán en CdMx; Protección Civil activa Alerta Naranja
12

Protección Civil activa doble alerta por lluvias y granizo en 11 alcaldías de la CdMx