Putin destaca esfuerzos de EU para terminar la guerra; reunión podría fracasar: Trump

Previo a la reunión que sostendrá con Donald Trump en Alaska, Vladímir Putin resaltó los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin al conflicto bélico en Ucrania; por su parte, el mandatario estadounidense dijo que el encuentro con su homólogo ruso podría ser un fracaso.

Madrid/Ciudad de México, 14 de agosto (EuropaPress/SinEmbargo).- El Presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró que Estados Unidos (EU) está haciendo "esfuerzos sinceros y enérgicos" para poner fin al conflicto ucraniano de cara a la reunión programada este viernes en Alaska, en la que ambos tienen previsto acercar posturas para intentar lograr un acuerdo de paz.

Putin, que se reunió este jueves con altos cargos para preparar el encuentro con Trump, destacó que estos esfuerzos por parte de Washington tienen como objetivo "crear condiciones a largo plazo" para establecer la paz entre ambos países, en Europa y también el mundo en su conjunto.

El mandatario ruso abrió la puerta a que Moscú y Washington puedan alcanzar un acuerdo sobre armas estratégicas nucleares tras culminar las negociaciones de paz sobre Ucrania, según recogió la agencia de noticias estatal TASS.

La reunión entre Putin y Trump tendrá lugar este viernes en la base Elmendorf-Richardson de Anchorage, la mayor ciudad de Alaska, y arrancará a las 11:30 horas (tiempo local) con un cara a cara entre los dos presidentes al que seguirá un encuentro entre ambas delegaciones.

Reunión con Putin podría fracasar: Trump

Por su parte, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que hay una probabilidad del 25 por ciento de que su encuentro con Putin resulte infructuosa.

En una entrevista que sostuvo con la emisora radiofónica Fox Radio, el republicano comentó que esta reunión servirá para preparar una segunda, la cual tendría una gran importancia por la posibilidad de que se llegue a un acuerdo respecto al conflicto bélico en Ucrania.

"Habrá un intercambio de ideas sobre límites, tierras, etc. La segunda reunión será muy importante, pero hay un 25 por ciento de probabilidades de que esta reunión no sea exitosa", sostuvo.

Asimismo, Trump declaró que, dependiendo de lo que ocurra en Alaska, se comunicará con Volodímir Zelenski, Presidente de Ucrania, para informarle sobre lo acontecido y ver la posibilidad de que se integre a una segunda reunión.

"Ni siquiera quiero insinuar que pueda haber una segunda reunión. Quizás sí, quizás no, pero sería muy conveniente que tuviéramos un buen encuentro, porque voy a dejar que negocien su acuerdo. Yo no voy a negociarlo", apuntó.

Finalmente, dijo no saber si en las reuniones se podrá conseguir un alto al fuego inmediato entre Rusia y Ucrania, a la vez que adelantó su intención de imponer sanciones contra Rusia si no se logra un acuerdo de paz entre ambos países.