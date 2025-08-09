Trump prevé intercambio de tierras entre Rusia y Ucrania para lograr acuerdo de paz

Redacción/SinEmbargo

09/08/2025 - 2:48 pm

Trump se reunirá con Putin en Alaska.

Trump sugirió que el intercambio de territorios entre Rusia y Ucrania beneficiará a los dos países vecinos. El magnate se reunirá con el Presidente de Rusia el 15 de agosto.

Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer ayer que planea reunirse el 15 de agosto con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska. El magnate sugirió que un futuro acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia implicará un intercambio de territorio entre ambas naciones.

Desde la Casa Blanca, Trump había adelantado que la próxima reunión con Putin sería en una ubicación "muy popular, por muchas razones"; sin embargo, al principio evitó dar detalles para no "eclipsar" el acuerdo suscrito el viernes por los líderes de Armenia y Azerbaiyán.

Zelenski y líderes europeos discuten la situación en Ucrania

Volodímir Zelenski, Presidente de Ucrania,  dio inicio este sábado a una ronda de encuentros con líderes europeos, entre ellos el Presidente francés, Emmanuel Macron, y el Primer Ministro británico, Keir Starmer, para abordar la situación de la guerra con Rusia

Zelenski también confirmó conversaciones con la Primera Ministra danesa, Mette Frederiksen, y el Primer Ministro estonio Kristen Michal, a quienes reiteraron con firmeza la negativa ante las informaciones que hablan de una posible paz en Ucrania si Kiev admite el control ruso sobre los territorios en el este del país.

El Primer Ministro británico confirmó una reunión prevista para hoy entre asesores de Seguridad Nacional de Europa, Ucrania y Estados Unidos, organizada por el Vicepresidente de EU, JD Vance, y el Ministro de Exteriores británico, David Lammy. Starmer dijo que será un "foro crucial para debatir los avances hacia una paz justa y duradera".

-Con información de Europa Press.

