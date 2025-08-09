Trump prevé intercambio de tierras entre Rusia y Ucrania para lograr acuerdo de paz

Trump sugirió que el intercambio de territorios entre Rusia y Ucrania beneficiará a los dos países vecinos. El magnate se reunirá con el Presidente de Rusia el 15 de agosto.

Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer ayer que planea reunirse el 15 de agosto con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska. El magnate sugirió que un futuro acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia implicará un intercambio de territorio entre ambas naciones.

Desde la Casa Blanca, Trump había adelantado que la próxima reunión con Putin sería en una ubicación "muy popular, por muchas razones"; sin embargo, al principio evitó dar detalles para no "eclipsar" el acuerdo suscrito el viernes por los líderes de Armenia y Azerbaiyán.

Horas después, a través de su cuenta de Truth Social, confirmó la fecha y la hora del encuentro, aunque aún se desconoce el papel que desempeñará el Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. Previamente, Trump reconoció que no pedirá a Putin que se vea con él. Asimismo, el Presidente de Estados Unidos reconoció que le habría gustado verse antes con el mandatario ruso y explicó que las cuestiones de seguridad han demorado las gestiones para organizar la cita. Por otro lado, el mandatario norteamericano aseguró que sin él se habría desatado una "guerra mundial" y señaló que existe una "oportunidad" de poner fin al conflicto. Sugirió que el intercambio de territorios beneficiará a los dos países vecinos. Zelenski, en cambio, siempre ha defendido que no cederá territorio alguno a Rusia, incluidas aquellas zonas del este que permanecen ocupadas desde el inicio de la invasión en febrero de 2022.

Zelenski y líderes europeos discuten la situación en Ucrania

Volodímir Zelenski, Presidente de Ucrania, dio inicio este sábado a una ronda de encuentros con líderes europeos, entre ellos el Presidente francés, Emmanuel Macron, y el Primer Ministro británico, Keir Starmer, para abordar la situación de la guerra con Rusia

Zelenski también confirmó conversaciones con la Primera Ministra danesa, Mette Frederiksen, y el Primer Ministro estonio Kristen Michal, a quienes reiteraron con firmeza la negativa ante las informaciones que hablan de una posible paz en Ucrania si Kiev admite el control ruso sobre los territorios en el este del país.

El Primer Ministro británico confirmó una reunión prevista para hoy entre asesores de Seguridad Nacional de Europa, Ucrania y Estados Unidos, organizada por el Vicepresidente de EU, JD Vance, y el Ministro de Exteriores británico, David Lammy. Starmer dijo que será un "foro crucial para debatir los avances hacia una paz justa y duradera".

-Con información de Europa Press.