La amenaza latente: Una y otra vez, Trump ha amagado con atacar a cárteles en México

El Presidente Trump ha insistido en varias ocasiones con su intención de usar al ejército de EU para combatir a los cárteles, incluso desde su primer mandato: ya sea con ataques en territorio mexicano o incluso con una invasión.

Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).– El reporte este viernes de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en secreto una orden al Pentágono para usar la fuerza militar contra ciertos cárteles de droga latinoamericanos es una pieza más dentro de una larga historia de amagues y amenazas contra México, entre otros, de usar al ejército estadounidense para combatir a estas organizaciones, ya sea con ataques al sur de la frontera e incluso con una "invasión" del territorio.

Este viernes, The New York Times dio a conocer que Trump firmó en secreto una orden al Pentágono para usar la fuerza militar contra ciertos cárteles de droga latinoamericanos que su administración ha considerado organizaciones terroristas.

“La decisión de incorporar a las fuerzas armadas estadounidenses a la lucha es la medida más agresiva hasta la fecha en la creciente campaña del gobierno contra los cárteles. Demuestra la continua disposición de Trump a emplear las fuerzas militares para llevar a cabo lo que se ha considerado principalmente una responsabilidad de las fuerzas del orden: frenar el flujo de fentanilo y otras drogas ilegales. La orden proporciona una base oficial para la posibilidad de realizar operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra los cárteles”, dice el texto firmado por Helene Cooper, Maggie Haberman, Charlie Savage y Eric Schmitt.

Los funcionarios militares estadounidenses han comenzado a elaborar opciones sobre cómo los militares podrían perseguir a los grupos, según el diario.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum descartó que Estados Unidos vaya a invadir México y detalló que su Gobierno fue informado previamente de esta decisión por parte de la administración estadounidense.

"Estados Unidos no va a venir a México con los militares. Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Eso está descartado. Absolutamente descartado. Además de que lo hemos manifestado en todas las llamadas, de que no está permitido ni es parte de ningún acuerdo ni mucho menos. Cuando lo han llegado a plantear siempre hemos dicho que no, que podemos colaborar de otra manera, pero que de eso no. Entonces no. Incluso, fuimos informados de esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o de ninguna institución en nuestros territorio", dijo la mandataria durante su conferencia matutina de este viernes.

Pero no es la primera vez que se habla de cárteles mexicanos y del uso de la fuerza militar estadounidense en el gabinete y por el mismo mandatario de EU.

Trump clasifica a cárteles como "organizaciones terroristas"

En febrero, a un mes de su retorno a la Casa Blanca, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la designación de seis cárteles de la droga mexicanos –el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste, la Familia Michoacana, los Cárteles Unidos y el Cártel del Golfo– como organizaciones trasnacionales terroristas, una de las promesas de Trump.

Desde que asumió el cargo el pasado 20 de enero, el Presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva en la que pedía medidas enérgicas contra los principales cárteles al considerar que “constituyen una amenaza para la seguridad nacional más allá de la que representa el crimen organizado tradicional” y aseguraba la "eliminación total” de estos grupos.

Un día después del anuncio, el Ministro de Seguridad Pública de Canadá, David McGuinty, confirmó que cinco cárteles de la droga mexicanos serían designados como organizaciones terroristas, en línea con la declaratoria emitida ayer por EU, y como parte de los compromisos asumidos el pasado 3 de febrero por el Primer Ministro Justin Trudeau para frenar los aranceles anunciados en su contra.

La guerra arancelaria como moneda de cambio

En un nuevo episodio de las amenazas arancelarias de Donald Trump, a mediados de julio el Presidente de EU volvió a amagar con imponer aranceles del 30 por ciento a México debido a la crisis de fentanilo que se vive en el vecino del norte, de la cual, el mandatario culpa a nuestro país.

Un día después, Trump dijo durante la promulgación de la Ley para Detener Todo Tráfico Letal de Fentanilo (HALT) en la Casa Blanca: "Los cárteles tienen una influencia enorme en México. Ejercen un control muy fuerte sobre México. Tenemos que hacer algo al respecto. Las autoridades mexicanas están petrificadas. Les aterra presentarse en sus oficinas. Les aterra trabajar porque los cárteles tienen un control tremendo sobre México, los políticos y las personas que son elegidas".

En respuesta, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que Estados Unidos también tiene que hacer su parte en materia de seguridad, ya que México cumple con lo que le corresponde para evitar el tráfico de drogas, especialmente de fentanilo. La amenaza quedó suspendida luego de las negociaciones entre los gobiernos de ambos países, pero es un arma que Trump suele usar para presionar a su vecino del sur con más concesiones.

En una llamada la semana pasada para frenar la última amenaza comercial, Sheinbaum contó que Trump le planteó que el ejército de EU entrara a México. Sin embargo, ella le dijo que no, pues existen otras formas de colaborar de manera conjunta en materia de seguridad.

“El Presidente Trump sí, en alguna llamada, me planteó que pudiera entrar el ejército de Estados Unidos, y yo le dije que no, que no, que eso no estaba sobre la mesa ni estaba a discusión. Y él lo entendió. Pueden insistir de nuevo, pero no está sobre la mesa ese tema”, aseguró.

Por su parte, The Wall Street Journal publicó esta semana una pieza que sostiene que los cárteles del narcotráfico en México siguen complicando los avances en materia de seguridad bilateral con Estados Unidos, lo que habría generado una presión creciente sobre el Gobierno mexicano para frenar el tráfico de drogas hacia el país vecino, especialmente el fentanilo.

De acuerdo con la nota del medio, uno de los casos más relevantes ocurrió en octubre pasado, cuando las Fuerzas Armadas mexicanas localizaron a Zhi Dong Zhang, presunto integrante de una red criminal china implicada en el contrabando de precursores químicos en el extranjero.

Amenazas y más amenazas

En una entrevista con la cadena estadounidense Fox News la noche del martes 23 de julio del 2024, el entonces candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, señaló que uno de los problemas de México son los cárteles que controlan al país. “El problema es que México está petrificado ante los cárteles porque ellos podrían quitar al Presidente en dos minutos. Están petrificados ante los cárteles. Los cárteles están al mando de México”, sostuvo.

En marzo de 2023, un texto publicado en la revista Rolling Stone señaló que Trump había pedido a sus asesores políticos una variedad de opciones militares para enfrentarse a los cárteles mexicanos, según revelaron dos fuentes familiarizadas con la situación a los periodistas Asawin Suebsaeng y Adam Rawnsley.

Las opciones que se le han planteado a Trump, reporta Rolling Stone, incluyen ataques militares unilaterales y despliegues de tropas a México. Como Presidente, Donald Trump planteó en 2017 al entonces Presidente Enrique Peña Nieto ayudarlo a combatir estas organizaciones criminales a través del envío de soldados. Incluso algunas versiones señalaron que el tono más que una propuesta fue una amenaza.

Ya en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se relegó la participación de agencias estadounidenses en cuestiones de seguridad interna de México. Aún así durante el llamado “culiacanazo” de octubre de 2019, Trump ofreció ayuda militar, algo que fue rechazado por López Obrador.

En julio de 2024, el entonces candidato presidencial republicano aseguró ayer que los cárteles del narcotráfico en México podrían quitar al Presidente en turno en "dos minutos", y que el Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador está "petrificado" ante ellos.

En enero de 2025, Marco Rubio, el Secretario de Estado de Trump para su segundo mandato, y posteriormente nombrado también su Asesor de Seguridad, dijo que aunque podría ser una media "insuficiente", la designación de cárteles mexicanos como grupos terroristas está sobre la mesa y que una acción militar en su contra "es una opción que el Presidente tiene a su disposición", aunque, destacó, el preferiría trabajar en conjunto con el Gobierno de México.

"Nadie sabría que somos nosotros"

Pero la radicalización de Trump no es nueva. En 2020, en el último año de su primer mandato en la Casa Blanca, Trump preguntó al menos dos veces si el ejército de su país "podía lanzar misiles a México para destruir laboratorios de drogas" de forma "discreta" y para "borrar a los cárteles", de acuerdo con las memorias que publicó su entonces Secretario de Defensa, Mark Esper.

Trump argumentó que "México no tiene control de su propio país", y que "nadie sabría nada". De acuerdo con el relato de Esper, él y sus consejeros pensaron que era una broma, pero en cuanto vieron lo serio que hablaba, le indicaron que era un acto ilegal, que lo pondría en problemas en su propio país, y además incurriría en un acto de guerra.

Esper afirma que Trump se encontraba "envalentonado" con este tipo de propuestas luego de que su primer juicio político no derivara en la remoción del cargo. En 2020, la Casa de Representantes aprobó su enjuiciamiento, pero el Senado rechazó la moción y fue desestimada. El caso en aquel momento tenía que ver con el escándalo con Ucrania, cuando el mandatario le pidió a su homólogo Volodímir Zelenski que investigara a Joe Biden, su rival político.

Esper fue destituido de la Secretaría de la Defensa de EU en noviembre de 2020, unos días después de la elección donde Biden se impondría. Trump incluso consultó a Esper sobre si era posible que el ejército interviniera en las elecciones o incluso reprimiera a los propios ciudadanos de EU durante las protestas de aquel año, centradas en los abusos policiales y la violencia sistémica contra los afroamericanos, derivada de la muerte de George Floyd a manos de un policía blanco en Mineápolis.