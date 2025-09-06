Registro de usuarios de telefonía será obligatoria; esto es todo lo que debes saber

La prueba piloto inició el pasado 1 de septiembre y concluirá en octubre, con la entrada en vigor de las nuevas disposiciones en materia de telecomunicaciones, las cuales harán obligatorio el registro de las nuevas líneas telefónicas en todos los puntos de venta.

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) inició este mes una prueba piloto para el registro de usuarios de telefonía móvil como parte de los esfuerzos del Gobierno Federal para combatir la extorsión, los fraudes y otros delitos, y en la que participan las operadoras Telcel, Movistar, AT&T, Bait y Altán.

El trámite, que será obligatorio a partir de octubre, lo podrás realizar en los respectivos centros de atención de cada empresa telefónica al momento de adquirir un nuevo número.

"Para ello, se firmó un acuerdo entre el titular de la Unidad de Coordinación Nacional de Infraestructura Digital de la ATDT, Jorge Luis Pérez Hernández, y los representantes de las empresas telefónicas, en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)", explicó la instancia de seguridad.

En la firma de este convenio estuvieron presentes el subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil, José Luis Rodríguez, y el director general de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, José Antonio Montero.

Inicia prueba piloto para el registro de usuarios de telefonía móvil. Las operadoras telefónicas @Telcel, @MovistarMX @baitmxoficial @ALTANMx @ATTMx firmaron el acuerdo que contempla: 1. Registro de las nuevas líneas de celular en sus respectivos centros de atención pic.twitter.com/noGmbpWRXq — Agencia de Transformación Digital (@AgenciaGobMX) September 5, 2025

¿Cómo debe hacerse el registro?

La identificación de los usuarios se hará a través de algún documento oficial que contenga la Clave Única de Registro de Población (CURP), a fin de vincularlos con la línea telefónica que contraten o adquieran en los centros de atención a clientes de cada compañía.

Durante el evento, Jorge Luis Pérez explicó que esta prueba permitirá definir acciones y áreas de mejora en los procesos del registro de las líneas telefónicas y usuarios a cargo de los concesionarios y comercializadores del servicio móvil, previo a la operación obligatoria del registro contemplada en la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

En tanto, los datos personales quedarán bajo el resguardo de las compañías telefónicas, de conformidad con la Ley General para la Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y el Gobierno no tendrá acceso a ellos.

¿Si ya tengo un número de celular debo registrarme?

En el caso de las líneas activas, estas tendrán un periodo especial de registro, en el que las compañías habilitarán la modalidad remota para facilitar este proceso a las personas usuarias.

"Este ejercicio inició este 1 de septiembre y concluye en octubre, con la entrada en vigor de las nuevas disposiciones en materia de telecomunicaciones, las cuales harán obligatorio el registro de las nuevas líneas telefónicas en todos los puntos de venta", añadió la SSPC.

A a firma del convenio para dar banderazo al programa piloto, también asistieron el titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la SSPC, David Boone; el vicepresidente de Asuntos Regulatorios y Externos de AT&T, Gabriel Contreras; la Directora General de Altán Redes, Zaira Pérez; el Director Jurídico y Secretario del Consejo de Administración de América Móvil, Alejandro Cantú; el CEO de Bait, Gabriel Cejudo; y el presidente y CEO de Telefónica Movistar México, Camilo Aya Caro.