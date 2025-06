El Gobierno no tiene acceso a ningún teléfono o llamada, aclara García Harfuch

"No tiene nada que ver con espionaje, es volvernos más útiles para la ciudadanía", dijo Omar García Harfuch, titular de la SSyPC, al hablar del polémico y recién aprobado Sistema de Seguridad Pública y de Investigación.

Ciudad de México, 30 de junio (SinEmbargo).- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) rechazó que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, ambas aprobadas el pasado 25 de junio en la Cámara de Diputados, tengan el objetivo de espiar a la ciudadanía.

"No tiene nada que ver con espionaje, es volvernos más útiles para la ciudadanía y para las fiscalías", aseguró el funcionario federal en entrevista para el programa Los Periodistas, que se transmite todos los domingos por Canal Once, en donde invitó a la ciudadanía a leer las propuestas para que las conozcan. “Ojalá las personas puedan leer la ley para que se den cuenta que no hay una sola o la más mínima cosa que viole la privacidad de un ciudadano", dijo.

Asimismo, explicó que se trata de una herramienta que tiene el propósito de fortalecer la investigación de la SSPC. "En realidad estas leyes lo que hacen es darle orden a muchas cosas que ya se hacen, ampliar las facultades, añadió el Secretario de Seguridad, quien detalló que la corporación sólo podrá implementar una intervención telefónica cuando cuenten con la autorización de un Juez, autorización que deberá ser justificada con la respectiva carpeta de investigación.

"Nosotros no tenemos acceso a ningún teléfono o a ninguna intervención telefónica sin autorización de un Juez y eso no es por medio de la Secretaría, es a través de la Fiscalía General de la República o a través de las fiscalías de los estados bajo la autorización de un Juez, o sea, es bajo la conducción del Ministerio Público y todo autorizado por un Juez”, detalló García Harfuch.

"Toda intervención telefónica que quiera realizar la Secretaría de Seguridad tiene que ser bajo la conducción del Ministerio Público, ya sea Federal o local [...] y el Ministerio Público lo tiene que solicitar a un Juez. Entonces, nosotros no podemos, la Secretaría no podemos, ni podrá, intervenir un teléfono, hacer una intervención de comunicaciones de ningún tipo, ni telefónica, ni de mensajería, previa autorización de un Juez y bajo la conducción del Ministerio Público", dijo.

"Nos preguntaron si estas bases de datos a las que va a tener acceso, yo podría solicitar la información de cualquier ciudadano, meter el nombre y solicitar, de ninguna manera, se hace si se solicita la información telefónica de alguna persona, tenemos que justificar que hay una carpeta de investigación, hacerlo a través del ministerio público para solicitar de determinada persona, no es como que se tengan las bases abiertas y uno meta el nombre de alguien y salga todo, no, de ninguna manera", añadió.

El Secretario reiteró que se trata de una herramienta para aprovechar la inteligencia en el país, tanto a nivel federal como a nivel local, y proveer de la misma a diversas dependencias que están realizando acciones e investigaciones en favor del combate a la delincuencia como lo hacen en diversos países. Además, reiteró que no cualquiera podrá tener acceso a la información que involucre a la población en general.

“En el Sistema Nacional de inteligencia, que es toda la inteligencia que hay en el país, que es mucha, hay inteligencia militar, hay inteligencia naval, hay inteligencia financiera, hay inteligencia civil, de todas las policías de la República, la gran mayoría de los países tienen un sistema de inteligencia, aquí es justamente lo que se busca, que podamos tener a través del Centro Nacional de inteligencia", enfatizó.

"No es que cualquier compañero o cualquier agente pueda tener acceso a un sistema de datos ilimitado, a través del Centro Nacional de Inteligencia", sostuvo el titular de la SSPC, quien consideró como algo positivo que se aproveche cierto tipo de información para lograr avances en materia de seguridad, ya que, subrayó que de nada sirve tener un centro de inteligencia si la información que ahí se almacena no se utiliza para combatir la criminalidad en México.

"Para también proveer información a las 32 entidades federativas, para proveer información a Defensa, a Marina, a la propia Subsecretaría de Investigación de la Secretaría, decir es, ampliar las facultades y que esa información que se queda muchas veces almacenada en una computadora, explote, una información que no se explota, que no se traducen detenciones, difícilmente es útil", destacó.

En este sentido, señaló que toda esta información será bien utilizada para poder detener y condenar a quienes cometan delitos. "Para nosotros también, como lo hemos dicho aquí mismo, partimos de una premisa muy sencilla: no se pueden bajar los delitos, si no detienes a quien comete los delitos. En estos ocho meses de la Administración de la Presidenta van más de 24 mil personas detenidas y muchos de estos han sido en conjunto con las autoridades estatales, muchísimo”, afirmó.