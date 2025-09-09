Salvador Guerrero Chiprés

Cartografía de vida

"Cada llamada a la línea de emergencias 9-1-1 relacionada con suicidio, además de activar una cadena de ayuda emocional y presencial, representa un punto la cartografía de la esperanza".

Salvador Guerrero Chiprés

09/09/2025 - 12:02 am

Cartografía de vida.
“Entre 2024 y agosto de 2025 se registraron en la capital 8 mil 904 atenciones relacionadas con amenazas, intentos y consumaciones de suicidio". Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro

Cada llamada a la línea de emergencias 9-1-1 relacionada con suicidio, además de activar una cadena de ayuda emocional y presencial, representa un punto la cartografía de la esperanza.

Los datos, en apariencia fríos, al ser analizados revelan patrones de hora, lugar y frecuencia, una brújula para orientar políticas públicas, desplegar recursos donde más se necesitan y salvar vidas. Esa es la diferencia entre improvisar y gobernar con inteligencia.

Esa es la enseñanza más clara que dejan las estadísticas sobre ideación y tentativa suicida recopilados a través del 9-1-1 y procesados por el C5. La salud mental, usualmente relegada al ámbito privado o familiar, empieza a trazar su propia cartografía urbana.

Entre 2024 y agosto de 2025 se registraron en la capital 8 mil 904 atenciones relacionadas con amenazas, intentos y consumaciones de suicidio. En ese mismo periodo, los decesos disminuyeron 19 por ciento.

Los reportes permiten ver con nitidez dónde se concentra la necesidad de ayuda: Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc. La variable temporal identifica los domingos a las 22:00 horas como el momento de mayor riesgo. Estos datos ayudan a generar cambios en la disponibilidad de servicios de emergencia, atención psicológica y presencia comunitaria.

La comparación internacional ilumina el reto. La Organización Mundial de la Salud estima que cada año una de cada cien personas se quita la vida, y que cada 40 segundos ocurre un suicidio en el planeta. En México, el INEGI registra una tasa de 6.2 por cada 100 mil habitantes, con estados como Chihuahua, Aguascalientes y Yucatán encabezando la lista de entidades con mayor prevalencia. La Ciudad de México está por debajo de esos niveles.

La capital no se queda en el registro frío de las estadísticas. La Jefa de Gobierno Clara Brugada ha desarrollado una política pública de salud mental tangible: el primer Hospital Toxicológico, el Centro de Transición y Recuperación para el Bienestar, la red de más de cien Centros Colibrí, y programas como “Vida Plena, Corazón Contento”. Todos ellos se complementan con la intervención inmediata que ofrecen el 9-1-1 y Locatel.

La ubicación del primer Cuenco de las Emociones en el Metro Constitución de 1917, en Iztapalapa, abierto en agosto de 2023, es un símbolo de esta cartografía de la vida. No es casual que se haya instalado en una de las alcaldías con más reportes.

El espacio se convierte en un punto de encuentro entre política pública, infraestructura urbana y salud emocional, un recordatorio, como lo es también el Día Mundial para la Prevención del Suicidio —conmemorado cada 10 de septiembre— de que la ciudad puede también ser un refugio.

@guerrerochipres

Salvador Guerrero Chiprés

Salvador Guerrero Chiprés

Salvador Guerrero Chiprés es coordinador general del C5, ex presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Es doctor en Teoría Política por la Universidad de Essex, Inglaterra; maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Derecho y en Comunicación por la UNAM. Fue asesor de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad, y Comisionado Ciudadano de Transparencia en el InfoDF.

