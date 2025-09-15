Tres recetas para celebrar el Día del Chocolate en casa y con mucho sabor

Redacción/SinEmbargo

15/09/2025 - 9:33 am

Chocolate

Para celebra el Día del Chocolate tenemos 3 recetas sencillas. ¿Qué tal un postre en capas con sabor inigualable? 

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- Cada 13 de septiembre, el mundo rinde homenaje a uno de los ingredientes más queridos de la cocina: el chocolate. Versátil, reconfortante y profundamente cultural, este ingrediente ha conquistado corazones y paladares durante siglos.

Las galletas Marias Gamesa, que han estado presentes en la repostería del hogar mexicano por generaciones, compartieron con los lectores de Mundano tres recetas para preparar algo delicioso en casa.

Amores de Almendra con Galletas María Gamesa

Un postre sin horno que combina chocolate semiamargo, especias y la textura perfecta de las galletas María.

Ingredientes:

  • 1 paquete de galletas Marias Gamesa Doradas
  • 1 barra de Mantequilla sin sal
  • 3 cdas de Azúcar
  • 1 barra de Chocolate semiamargo
  • 1 cdita de Jengibre en polvo
  • 1 cda de Canela en polvo
  • 1/2 taza de Almendras
  • 1 barra de Chocolate blanco (decoración)

Preparación:

  1. Licuar las galletas hasta que se hagan polvo.
  2. Derretir la mantequilla junto con el chocolate semi amargo a baño maría o en el microondas en intervalos de 20 segundos.
  3. Agregar la mezcla de chocolate y mantequilla junto con el jengibre, la canela y azúcar a las galletas en polvo hasta formar una masa.
  4. Cubrir por completo 3-4 almendras con la masa de galletas hasta formar pelotitas y congelar.
  5. Decorar con el chocolate blanco

Paletas Heladas de Chocolate con Galletas Mini María Gamesa

Ideales para un día caluroso, estas paletas son un snack divertido y chocolatoso.

Ingredientes:

  • 1 bolsa de galletas Mini Marias Gamesa Sabor a Chocolate.
  • 1 taza de leche evaporada
  • ​Crema de avellanas
  • ​1⁄2 taza de media crema
  • 1⁄2 taza de leche condensada ​
  • 1⁄2 cucharada de vainilla líquida
  • 1⁄2 taza de leche evaporada​

Preparación:

  1. Vierte en el vaso de la licuadora y mezcla la crema de avellanas, leche evaporada y galletas Mini Marias Gamesa Sabor a Chocolate.
  2. Coloca en un molde la mezcla y complementa con galletas Mini Marias Gamesa Sabor a Chocolate para darle mejor textura.
  3. Añade más sabor y color a tus paletas licuando leche evaporada, leche condensada, media crema y vainilla.
  4. Vierte en el molde, congela y disfruta.

Cremoso Monstruoso con Galletas María Gamesa

Un postre en capas con sabor: ideal para toda la familia o eventos temáticos.

Ingredientes:

  • ½ rollo galletas Marias Gamesa
  • 50 g chocolate blanco ​
  • 30 g chocolate amargo ​
  • 1 queso crema ​
  • ¼ taza puré de calabaza ​
  • 50 g chocolate con leche ​
  • 8 bombones blancos

Preparación:

  1. Derrite el chocolate blanco y el amargo y colócalos en bolsitas de plástico. Sobre una charola con papel encerado hacer la forma de los ojos. Mete al congelador para enfriar por completo. ​
  2. Muele en la licuadora las galletas Marias Gamesa con el chocolate con leche hasta obtener un polvo y reservarlo en un tazón. ​
  3. Coloca en un tazón el queso crema, leche condensada, puré de calabaza y bate hasta obtener una mezcla homogénea. ​
  4. Colocar una gotita de chocolate derretido en el centro de la base de cada bombón y pegar un ojito de chocolate, repetir con todos los bombones y enfriar hasta que se peguen por completo. ​
  5. Servir en 4 vasitos un poco de la mezcla de calabaza, luego servir un poco del polvo de galletas Marias Gamesa® y chocolate, termina con más mezcla de calabaza. ​
  6. Coloca dos bombones en cada vasito y los monstruos quedarán listos.

Ya sea en una cocina casera o en una carta de repostería fina, estas tres recetas combinan técnica y tradición para rendir homenaje a un ingrediente que lo merece todo: el chocolate.

