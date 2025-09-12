El exgobernador Roberto Sandoval es declarado culpable por apropiarse de terrenos

Debido a que se trata de un fallo en un Tribunal de primera instancia, el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, puede todavía apelar esta resolución.

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).- Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador de Nayarit entre 2011 y 2017, fue declarado culpable por falsificar documentos para apropiarse ilegalmente de un terreno en el municipio de San Blas, informó la Fiscalía General del Estado (FGE). Se trata del primer juicio oral aplicado en contra de un exgobernador en México.

"Este día se emitió fallo condenatorio en contra del exgobernador constitucional del estado Roberto Sandoval Castañeda. La audiencia de individualización de sanción quedó programada para el 11 de septiembre", explicó la FGE en un breve comunicado.

Las investigaciones, integradas en la causa penal 850/2020 y atendidas por un Tribunal de enjuiciamiento, encontraron que Sandoval Castañeda se adjudicó un terreno de 58 hectáreas con vocación agrícola y ganadera, en Aután, municipio de San Blas, el cual fue registrado a su nombre mediante la supuesta falsificación de la firma del propietario Rubén “N” en 2012.

Desde junio del 2021, Sandoval se encuentra privado de la libertad, luego de ser detenido junto a su hija Lidy Alejandra en el municipio de Linares, en Nuevo León por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Sin embargo, el exgobernador permanecerá en prisión por otros delitos del fuero común y por otro que sigue la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto delito de lavado de dinero.

A Sandoval, emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se le acusa de un desfalco en el Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales del Estado de Nayarit.

Sobre el político mexicano también pesan acusaciones de estar relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En 2020, el Gobierno de Estados Unidos prohibió la entrada de Sandoval al territorio estadounidense debido a vínculos y sobornos.