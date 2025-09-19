Pedro Mellado Rodríguez

Las sufridas víctimas de la 4T

"La cuenta regresiva ya empezó, para estos personajes que disfrazan su miedo con airados ataques y denuncias en contra del Gobierno de la Cuarta Transformación. Sin embargo, pocos, muy pocos hacen eco a sus angustiados desahogos, de presuntas víctimas, porque su hipocresía y sus fingidas lágrimas, no pueden lavar sus pecados y sus presuntos delitos."

Pedro Mellado Rodríguez

19/09/2025 - 12:04 am

Usted los puede observar, como caminan desnudos, luciendo sus miserias. Pero ellos piensan que pueden engañar a la gente, que pueden repetir una mentira mil veces hasta convertirla en verdad y más cuando se trata de sus enemigos políticos. La estrategia siempre es la misma, pero es tan conocida y burda que ya no engaña a nadie, excepto a aquellos que están dispuestos a dejarse engañar y seducir por la infamia, ofuscados por un odio irracional que les nubla el entendimiento.

Son las sufridas víctimas de la Cuarta Transformación, que todos los días se esmeran por construir una narrativa mentirosa, hipócrita, a la que se suman la mayoría de los medios de comunicación convencionales, convertidos en las trincheras en las que se parapetan los patriotas enemigos del régimen comunista que está hundiendo a México en el abismo del desastre económico y quienes denuncian a grito abierto, dentro y fuera del país, la cancelación de las libertades y del Estado de Derecho, de sus libertades y de su Estado de Derecho, que lubricaban los negocios corruptos de una cofradía minoritaria de privilegiados.

Muchas de esas víctimas de la Cuarta Transformación son las que acuden a foros internacionales en donde se normalizan, legalizan y justifican los abusos del imperio y de sus socios, y también de sus abyectos lacayos. Sin embargo, la mayoría de la gente, la que no ha sucumbido a la canalla costumbre de utilizar las redes sociales como armas para la calumnia y la difamación, la que cada día lee menos periódicos, la que cada salida del Sol profundiza su desconfianza en el duopolio de televisión abierta, la mayoría que muy pocas horas se conecta a la radio de los tradicionales concesionarios, esa mayoría de la población, ya no les cree nada.

La última novedad de la canalla es que uno de sus más representativos personajes, caracterizado por su avaricia, su prepotencia, su misoginia, su forma despótica de agredir a los demás y quien hace alarde de su muy estudiada altanería para desafiar al gobierno, se exhibe ahora como potencial aspirante a la Presidencia de la República.

Pero en el fondo de sus presuntos apetitos subyace el miedo, porque sabe bien que su suerte se ha terminado y que tendrá que enfrentar a la justicia y pagar su deuda con el fisco. Durante décadas Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Grupo Elektra y de Televisión Azteca, ha usado recursos legales para diferir el cumplimiento de sus obligaciones con la Hacienda Pública. Pero sus argucias legales no han impedido que su deuda fiscal con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se haya incrementado en 11 mil millones de pesos tan sólo en el último año, según informó el pasado 4 de julio del 2025 Grisel Galeano García, Procuradora Fiscal de la Federación.

Explicó Galeano García que Grupo Salinas mantiene al menos 32 juicios en curso, algunos de ellos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en un intento por evitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, que ya ascienden a 74 mil millones de pesos. Cuando el Gobierno federal le apriete y le cobre, y no tenga alguna salida, seguramente argumentará que es un perseguido político y nada extraño sería que terminara huyendo del país, como muchos otros que han encontrado refugio seguro en la península ibérica.

Pero no es la única falsa víctima de la Cuarta Transformación. Por ahí va Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente nacional del PRI y Senador de la República con fuero, de foro en foro, en Estados Unidos y otros países del mundo, donde denuncia al narcogobierno que presume le ha convertido en un perseguido político.

Su honrada majestad lleva sobre sus hombros la pesada carga de serias acusaciones que en su momento le ha formulado la Fiscalía General de Campeche, estado que mal gobernó y que se presume saqueó, además de los cargos que estarían vigentes en la Fiscalía General de la República y que sumados tipificarían delitos como enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de facultades, defraudación fiscal y lavado de dinero. 

También se asume como presunta víctima de la Cuarta Transformación otro sujeto acostumbrado a victimizarse y asumirse como un perseguido político de un gobierno injusto: el exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Apenas el pasado miércoles 17 de septiembre del 2025 el periódico La Jornada publicó que la Comisión Especial de Salud del Congreso de Tamaulipas aprobó revisar ocho de las 14 denuncias penales por presuntos actos de corrupción cometidos durante los años 2017 y 2018 en el sexenio del panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por lo que solicitó a la Auditoría Superior del estado (ASE) reabrir las cuentas públicas donde se evidencian pagos irregulares por prestación de servicios dudosos.

Apenas en agosto pasado, la Secretaría de Salud tamaulipeca presentó un total de 70 quejas, de las cuales 14 son de carácter penal, en contra del exmandatario García Cabeza de Vaca y diversos exfuncionarios de su administración, por presunta adjudicación ilícita de contratos que representan un quebranto al erario por un monto superior a los 343 millones de pesos, ligados a las empresas de un sujeto llamado Julio César Carmona Angulo.

Desde el 2021, cuando era Gobernador en funciones en el estado de Tamaulipas, fue solicitada la Declaración de Procedencia de la Acción Penal, para quitarle el fuero, la inmunidad constitucional, al panista García Cabeza de Vaca, para ponerlo a disposición de una autoridad judicial, acusado por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

En 2022 el desafuero de García Cabeza de Vaca no tuvo efectos porque el Congreso de Tamaulipas, dominado por mayoría del PAN, se negó a respaldar la resolución de la Cámara de Diputados Federal para quitarle la inmunidad constitucional y que fuera aprehendido para quedar a disposición de un Juez. Entre amparos y amparos, y triquiñuelas jurídicas, García Cabeza de Vaca no ha pisado la cárcel y ha burlado el largo brazo de la justicia.

Al igual que a Ricardo Salinas y Alejandro Moreno Cárdenas, la buena suerte habría abandonado a García Cabeza de Vaca, pues difícilmente encontrarán en el nuevo Poder Judicial la protección jurídica de la que han gozado en los años recientes. La cuenta regresiva ya empezó, para estos personajes que disfrazan su miedo con airados ataques y denuncias en contra del Gobierno de la Cuarta Transformación. Sin embargo, pocos, muy pocos hacen eco a sus angustiados desahogos, de presuntas víctimas, porque su hipocresía y sus fingidas lágrimas, no pueden lavar sus pecados y sus presuntos delitos.

Pedro Mellado Rodríguez

Pedro Mellado Rodríguez

Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Dos sismos

“Pasados los años de ambas tragedias, siento que algo me ha faltado en la vida; como un...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Los López y el septiembre inolvidable

"El segundo año de mandato de Claudia Sheinbaum será muy distinto al primero. Sobre todo, para los...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Ecos de censura en la “tierra de la libertad”

"La libertad de prensa, la libertad de disentir y la libertad académica, pilares de cualquier democracia, están...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

El sometimiento del Congreso: una historia mexicana (III)

"La mayoría construida por Morena y sus aliados ha devuelto al Congreso a su función primigenia: levantar...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante

Las sufridas víctimas de la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Las sufridas víctimas de la 4T

La nueva mentira: AMLO fue corrupto
Por Fabrizio Mejía Madrid

La nueva mentira: AMLO fue corrupto

El segundo piso tributario
Por Mario Campa

El segundo piso tributario

Filosofía… ¿para qué?
Por Óscar de la Borbolla

Filosofía… ¿para qué?

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN

La infinita deuda que dejó Zedillo
Por Ana Lilia Pérez

La infinita deuda que dejó Zedillo

Corrupción emblemática
Por Muna D. Buchahin

Corrupción emblemática

El Maldito Refresco
Por Alejandro Calvillo

El Maldito Refresco

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo
Por Héctor Alejandro Quintanar

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Se disfrazó de Morena, conquistó SLP y ahora impone su ley: intenta dejar a su esposa

2

Sandra Cuevas admite relación "efímera" con “El Choko”, líder de "La Chokiza"

Jucopo quita a "Alito" Moreno Comisión de Marina en el Senado.
3

"Alito" Moreno pierde la Comisión de Marina en el Senado; acusan revanchismo político

4

Morena se divide por Ley de Amparo: Corral pide parlamento y Adán Augusto lo rechaza

Sheinbaum revela que AMLO pidió la destitución de Bermúdez Requena
5

Sheinbaum revela que fue AMLO quien pidió la renuncia de Bermúdez Requena en Tabasco

6

La nueva mentira: AMLO fue corrupto

Mark Carney anuncia visita oficial a México el 18 y 19 de septiembre.
7

Canadá ha sido grosero con México. Carney busca dejarlo atrás y relanzar la relación

8

#GenteAsí ¬ Muchos indignados por el baile exótico durante El Grito, en Chiapas

Es campaña contra Andrés, Gonzalo y AMLO y debe saberse quién los amparó: Sheinbaum
9

Es campaña contra Andrés, Gonzalo y AMLO y debe saberse quién los amparó: Sheinbaum

10

Trump amenaza ahora con cancelar las concesiones de las televisoras que lo critiquen

Ya que se le quitó la carga peyorativa al concepto de ideología, vale la pena observar a un personaje en boga en estos días, como es Ricardo Salinas Pliego.
11

#PuntosYComas ¬ ¿Salinas Pliego candidato independiente? Faltarían 1 millón de firmas

Filosofía, ¿para qué?
12

Filosofía… ¿para qué?

13

La SEP investigará denuncias de acoso contra el director del CETis 78 en Tamaulipas

14

Surcoreano relata su encierro en EU: se burlaron de mí, me llamaron "hombre cohete"

15

Hernán Bermúdez Requena llega al aeropuerto de Toluca; será internado en El Altiplano

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

...Y cuando el hongo Verde perdió Chiapas, la táctica fue simple: se camufló Morena

2

Sandra Cuevas admite relación "efímera" con “El Choko”, líder de "La Chokiza"

3

Morena se divide por Ley de Amparo: Corral pide parlamento y Adán Augusto lo rechaza

4

La SEP investigará denuncias de acoso contra el director del CETis 78 en Tamaulipas

Ya que se le quitó la carga peyorativa al concepto de ideología, vale la pena observar a un personaje en boga en estos días, como es Ricardo Salinas Pliego.
5

#PuntosYComas ¬ ¿Salinas Pliego candidato independiente? Faltarían 1 millón de firmas

Sheinbaum revela que AMLO pidió la destitución de Bermúdez Requena
6

Sheinbaum revela que fue AMLO quien pidió la renuncia de Bermúdez Requena en Tabasco

7

Hernán Bermúdez Requena llega al aeropuerto de Toluca; será internado en El Altiplano

8

#GenteAsí ¬ Muchos indignados por el baile exótico durante El Grito, en Chiapas

Asencio, jugador del Real Madrid, y 3 más irán a juicio por difundir videos sexuales
9

Asencio, jugador del Real Madrid, y 3 más irán a juicio por difundir videos sexuales

Jucopo quita a "Alito" Moreno Comisión de Marina en el Senado.
10

"Alito" Moreno pierde la Comisión de Marina en el Senado; acusan revanchismo político

11

Claudia y Carney hablan de pelear por el TMEC. Abren diálogo bilateral en temas clave

12

Trump amenaza ahora con cancelar las concesiones de las televisoras que lo critiquen