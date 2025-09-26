Latinoamérica 21

Lula 2026: entre el “escenario Biden” y el “efecto Moby Dick”

"Así, el futuro electoral de Lula en 2026 puede estar definido por la interacción de dos fuerzas contrapuestas: la dificultad de transformar logros económicos en apoyo político sostenido —el 'escenario Biden'— y la posibilidad de capitalizar la confrontación con Washington para reunir respaldo en torno a su liderazgo —el 'efecto Moby Dick'".

Latinoamérica 21

26/09/2025 - 12:05 am

El Presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la cumbre virtual del BRICS, el pasado 8 de septiembre. Foto: Xinhua

Por José Víctor Ferro*/Latinoamérica21

Con los vientos políticos soplando hacia posiciones conservadoras en América Latina y con elecciones presidenciales previstas para el próximo año, Brasil puede ser el próximo país de la región en manos de la derecha. Para evitar que eso pase, el principal candidato es el actual Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, que asumió su tercer mandato en 2023, aspira a consolidar una trayectoria rooseveltiana, extendiendo su presencia política y alcanzando un cuarto mandato democrático. 

Sin embargo, el panorama está lejos de ser lineal. Aunque los resultados económicos han sido positivos en su tercer mandato, la popularidad del Presidente no reflejó inicialmente esa bonanza. El PIB creció, la inflación se mantuvo bajo control y se generaron nuevos empleos, pero hasta mediados de 2025 la mayoría absoluta de los brasileños desaprobaba su gobierno. 

Esta paradoja entre desempeño macroeconómico y baja popularidad alimentó la idea de que Lula podría enfrentarse a un “escenario Biden”, en referencia a la experiencia del expresidente de Estados Unidos. Durante el mandato de Biden, las cifras macroeconómicas fueron sólidas: la economía creció un 3,2 por ciento en 2023 y un 2,7 por ciento en 2024, con mejoras notables en la productividad laboral. La inflación, que había repuntado en 2022 debido a la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania, fue controlada sin políticas recesivas severas. El desempleo se mantuvo en niveles históricamente bajos, por debajo del 4 por ciento hasta 2024, y solo subió levemente a 4,1 por ciento ese año.

Sin embargo, los demócratas no lograron traducir este cuadro alentador en éxito electoral. En las elecciones de 2024, Kamala Harris, entonces vicepresidenta y candidata presidencial, no capitalizó los buenos indicadores y fue derrotada por Donald Trump. La lección fue clara: los logros macroeconómicos, por sí solos, no garantizan respaldo político si no se perciben como mejoras tangibles en la vida cotidiana de la mayoría.

Hasta mediados de 2025, Brasil parecía encaminado hacia un desenlace similar. El PIB creció un 3,4 por ciento en 2024 y, en el primer trimestre de 2025, el país fue la quinta economía con mayor expansión en el mundo. La inflación, aunque ligeramente por encima de la meta del Banco Central, se mantuvo bajo control. Los datos de empleo resultaron aún más notables: la tasa de desocupación bajó al 6,6 por ciento en 2024, el nivel más bajo desde 2012, con incremento de los ingresos promedio y expansión del empleo formal, un logro significativo en un país con una alta informalidad laboral.

No obstante, en abril y mayo de 2025 distintos institutos de encuestas registraron que la mayoría absoluta de los brasileños desaprobaba la gestión de Lula. Es esta desconexión entre desempeño macroeconómico y percepción social lo que alimentaba la hipótesis del “escenario Biden”: un Presidente con buenos números pero sin capacidad de convertirlos en popularidad sostenida.

Pero la coyuntura internacional alteró el tablero político. Los recientes embates diplomáticos entre Brasil y Estados Unidos parecen haber fortalecido la figura del mandatario, que logró proyectarse como defensor de la soberanía nacional frente a las presiones externas del Presidente Donald Trump —patrocinadas por la familia Bolsonaro—. Esta dinámica, en la que un enemigo externo moviliza el apoyo interno, es lo que algunos analistas describen como el “efecto Moby Dick”.

Así, el futuro electoral de Lula en 2026 puede estar definido por la interacción de dos fuerzas contrapuestas: la dificultad de transformar logros económicos en apoyo político sostenido —el “escenario Biden”— y la posibilidad de capitalizar la confrontación con Washington para reunir respaldo en torno a su liderazgo —el “efecto Moby Dick”.

Cambio de rumbo

El panorama comenzó a cambiar en julio de 2025, cuando irrumpieron con fuerza ciertos factores externos. Ese mes, el Gobierno de Donald Trump amenazó a Brasil con imponer aranceles del 50 por ciento a sus exportaciones, bajo el argumento de que la justicia brasileña llevaba adelante una persecución política contra Jair Bolsonaro. Con el respaldo activo de Eduardo Bolsonaro —Diputado e hijo del expresidente– en Washington, la amenaza se concretó el 6 de agosto.

Paradójicamente, la medida norteamericana terminó fortaleciendo a Lula. El Presidente se presentó como defensor de la soberanía brasileña frente a lo que calificó como una injerencia inadmisible en los asuntos internos. Esta estrategia tuvo efecto inmediato: encuestas recientes revelaron que, aunque poco más de la mitad de la población aún desaprueba su gestión, la tasa de aprobación subió cinco puntos respecto de abril, alcanzando el 46 por ciento.

Un sondeo de la consultoría Quaest mostró, además, que el 48 por ciento de los brasileños respalda la actuación de Lula y del Partido de los Trabajadores en el conflicto con Washington, frente a un 28 por ciento que apoya a Bolsonaro y sus aliados. Otro 15 por ciento declaró no alinearse con ninguno de los dos campos. Estos datos sugieren que, al menos en parte, la confrontación con Estados Unidos generó un cierre de filas en torno al presidente.

El fenómeno recuerda al “rally around the flag”, en el que una amenaza externa moviliza apoyo interno al líder del país. De allí la metáfora del “efecto Moby Dick”: así como en la novela de Herman Melville la tripulación del Pequod se unía bajo el mando del capitán Ahab para enfrentar al cachalote, una parte del electorado brasileño parece haberse alineado detrás de Lula frente a la presión estadounidense, percibida como una violación flagrante del derecho internacional y de las prácticas diplomáticas tradicionales sin precedentes.

El paralelo canadiense y la posibilidad de reelección en 2026

El impacto de las tensiones con Trump no es exclusivo de Brasil. En Canadá, un fenómeno semejante alteró el panorama político en 2025. Tras una década en el poder, Justin Trudeau enfrentaba un desgaste profundo, con niveles de popularidad en caída libre. Los liberales se preparaban para una elección cuesta arriba en 2026, frente a un Partido Conservador cada vez más fortalecido.

La renuncia de Trudeau y la llegada de Mark Carney al liderazgo liberal cambiaron el tablero. Cuando Trump amenazó a Canadá con imponer aranceles e incluso llegó a sugerir que el país podría convertirse en el “51º Estado” de Estados Unidos, Carney, convocando elecciones anticipadas, supo capitalizar el nacionalismo y la defensa de la soberanía. El resultado fue histórico: los liberales obtuvieron su primera victoria clara en más de una década, con el mayor porcentaje de votos alcanzado por un partido desde 1984.

Lula, hábil estratega político, parece haber comprendido esta dinámica. No es casual que haya anunciado que el lema central del desfile del Día de la Independencia, el 7 de septiembre, será la “soberanía nacional”

El desenlace de las elecciones de 2026, pues, dependerá de cuál de las dos fuerzas logra imponerse. Si predomina la percepción de desconexión entre economía y vida cotidiana, Lula podría enfrentar dificultades para renovar su mandato. Pero si logra proyectarse como el defensor de la soberanía brasileña frente a presiones externas, sus posibilidades de alcanzar un cuarto mandato aumentarán considerablemente.

*Víctor Ferro es sociólogo de la Universidade de São Paulo y magíster en estudios latinoamericanos por las universidades de Salamanca, Estocolmo y París 3-Sorbonne Nouvelle. Investigador asistente en el Institut Barcelona Estudis Internacionals (IBEI) y doctorando en Ciencia Política en la Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Latinoamérica 21

Latinoamérica 21

www.latinoamerica21.com, un medio plural comprometido con la divulgación de opinión crítica e información veraz sobre América Latina.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

El espejo roto: de la descalificación a la evidencia

"En esencia, la estrategia de descalificación sistemática se aproxima a su a su fecha de caducidad. Los...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La culpa es de Quetzalcóatl

"Más allá de las pifias, a las cuales ya nos tenían acostumbrados, a un mes del arranque...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

(Des)amparo al pueblo

"Resulta revelador que este Gobierno se llene la boca con la palabra 'pueblo'. Pero ¿de qué pueblo...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Amparo: la reforma que sella el final del Estado limitado

"El discurso oficial insiste en que el amparo ha servido a intereses privados o ha sido usado...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Adán Augusto, a un paso del infierno
Por Pedro Mellado Rodríguez

Adán Augusto, a un paso del infierno

Distantes y distintos
Por Lorenzo Meyer

Distantes y distintos

Trump en la ONU
Por Fabrizio Mejía Madrid

Trump en la ONU

Trump huele a azufre: Petro en la ONU
Por Juan Carlos Monedero

Trump huele a azufre: Petro en la ONU

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge
Por Mario Campa

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?

Adán se derrumba, él y su grupo
Por Álvaro Delgado Gómez

Adán se derrumba, él y su grupo

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió
Por Ana Lilia Pérez

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió

Un hombre sin recato
Por Alejandro Páez Varela

Un hombre sin recato

El final de Adán
Por Jorge Zepeda Patterson

El final de Adán

+ Sección

Galileo

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Suprema Corte admitió un recurso más interpuesto por Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, que busca tumbar un crédito fiscal de mil 609 mdp.
1

La Corte revisará un recurso de Salinas Pliego. Y tiene hasta 6 meses para resolver

2

Grandes empresas, clanes políticos y hasta religiosos han acaparado el agua en México

Salina Pliego
3

Salinas Pliego propone a CSP “mesa de diálogo responsable entre su equipo y el mío”

El PVEM puede ir sin Morena por la gubernatura de SLP, dice Ruth González Silva.
4

Senadora y esposa del Gobernador de SLP desdeña el "candado antinepotismo" de Morena

5

Qué es la “guardia de Jahzer”, el cuerpo paramilitar entrenado por La Luz del Mundo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a los ataques de Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien la llamó "gobiernícola".
6

La Presidenta destapa el "pasado oscuro" de Salinas Pliego con una serie de preguntas

Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
7

Lex Ashton anunció su suicidio, y advirtió: “No pienso irme solo”. Y fue al CCH, y...

8

La SCJN desecha dos amparos otorgados por Ley Minera de AMLO; no tenían concesión

Los señalamientos del Magistrado Ricardo León Caraveo de una “permanente y sistemática violencia” dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha destapado más quejas de abusos, violencia y omisiones. SinEmbargo presenta otro caso ocurrido en la Sala Regional Occidente.
9

El TFJA ha recibido 30 denuncias contra sus magistrados. Ninguno ha sido sancionado

10

VIDEO ¬ Riña desata caos en FES Acatlán; detienen a los tres alumnos involucrados

11

Jueza de EU ordenó detener a Salinas Pliego por otra deuda, ahora con AT&T: Bloomberg

12

ENTREVISTA ¬ ¿Qué son los incels? Sociólogo analiza su furia y celibato involuntario

"Lady Patadas" y "Lady Metro" agreden a policías de la SSC; institución denunciará.
13

VIDEOS ¬ "Lady Patadas" y "Lady Metro" agreden a policías de la SSC en la CdMx

14

Adán Augusto, a un paso del infierno

Trump anuncia una nueva batería de aranceles, incluido el 100% a todos los productos farmacéuticos
15

Trump ataca de nuevo: farmacéuticos, 100%; camiones pesados, 25%; muebles, 30%

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Qué es la “guardia de Jahzer”, el cuerpo paramilitar entrenado por La Luz del Mundo

2

La SCJN desecha dos amparos otorgados por Ley Minera de AMLO; no tenían concesión

"Lady Patadas" y "Lady Metro" agreden a policías de la SSC; institución denunciará.
3

VIDEOS ¬ "Lady Patadas" y "Lady Metro" agreden a policías de la SSC en la CdMx

4

James Comey, exdirector del FBI, es acusado por obstrucción y falso testimonio

Simel García Peña.
5

Jueza de NY ordena capturar a exregidor de Xalapa por caso Naasón y La Luz del Mundo

6

VIDEO ¬ Riña desata caos en FES Acatlán; detienen a los tres alumnos involucrados

La aceptación de los partidos políticos entre la población está en franca caída. Estas circunstancias despiertan el interés y apoyo a la iniciativa de reforma que propone disminuirles hasta en un 50 por ciento el financiamiento.
7

#PuntosYComas ¬ PAN y MC, en el límite mínimo de afiliados para mantener registro

8

Morena prevé recortar los gastos del Poder Judicial, INE y Tribunal Electoral en 2026

Trump anuncia una nueva batería de aranceles, incluido el 100% a todos los productos farmacéuticos
9

Trump ataca de nuevo: farmacéuticos, 100%; camiones pesados, 25%; muebles, 30%

Salina Pliego
10

Salinas Pliego propone a CSP “mesa de diálogo responsable entre su equipo y el mío”

Fernando Chico Pardo, nuevo socio mayoritario de Banamex, afirmó que invirtió por la confianza que tiene en el Gobierno de Sheinbaum.
11

La confianza en el Gobierno de Sheinbaum me animó a comprar Banamex, dice Chico Pardo

Familia llora muerte de mexicano bajo custodia del ICE.
12

Familia de Ismael Ayala llora su muerte, ocurrida bajo custodia del ICE en California