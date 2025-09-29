Jaime García Chávez

Vivir Ayotzinapa desde dentro

"En conjunto se advierte sobradamente que Ayotzinapa es una herida que no ha cicatrizado".

Jaime García Chávez

29/09/2025 - 12:03 am

A 11 años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, familiares y estudiantes de diversas escuelas, marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino. Foto: Rogelio Morales Ponce, Cuartoscuro

En el marco del aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, alumnos de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” organizaron un foro denominado “Ayotzinapa 11 Años: Luces y Sombras” al cual tuve oportunidad de asistir el pasado 19 de septiembre. Fue una experiencia que mucho me sirve para comprender la realidad de esa parte del país desde la óptica de un ciudadano que vive en el otro extremo de la República, en Chihuahua, y que ha militado en favor de la causa que afecta a las familias de los desaparecidos.

Siempre se ha dicho que los viajes ilustran. Y en efecto. 

Al llegar a Tixtla, Guerrero, antesala inmediata del edificio que alberga la Normal Rural, observé en su plaza pública el monumento a Vicente Guerrero, el insurgente que mantuvo la llama de la Independencia y que pasado el tiempo se convirtió en el primer Presidente de México de origen afrodescendiente.

También noté el culto cívico que se le rinde a Ignacio Manuel Altamirano, un hombre que de la miseria extrema se elevó a la cima de la intelectualidad liberal durante el siglo XIX; él, que sólo envidiaba a los ricos que tuvieran dinero que le faltaba para comprar libros, y que emprendió la crítica política con independencia y capacidad de pensar por cuenta propia. Ambos próceres son el orgullo de ese pueblo.

Al llegar a la Normal Rural hubo muestras de solidaridad fraternal, atenciones que se agradecen. Si bien el ambiente era de alto espíritu colectivo y alegría, se sentía además una pesadez por el recuerdo de un ignominioso suceso que no termina por quedar debidamente resuelto en términos de justicia para la memoria del país, principalmente para las víctimas que a 11 años de distancia ven que el Estado y sus instituciones han sido incapaces de poner un punto final, sin que esto signifique que las agendas de lucha hayan terminado. 

Basta y sobra decir que la lucha continúa, y que es ardua y de una dimensión cronológica profunda, pues la escuela se fundó en 1926, durante el Gobierno de Plutarco Elías Calles, y ahora está empeñada en la exigencia de justicia para los 43 desaparecidos, empresa en la que cuentan con un gran apoyo popular nacional.

De las intervenciones que escuché en boca de los estudiantes durante el foro, advertí el malestar con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador por no haber ido al fondo, por no esclarecer los crímenes y no rescatar la mejor memoria que un suceso de esa magnitud requiere y que es aún una asignatura pendiente. Esto lo entiendo en términos de que al Ejército hoy no se le toca ni con el pétalo de una rosa.

Las voces estudiantiles fueron precisas en cuanto a los objetivos, a la organización y a los llamados a los consensos clave que exigen un caso como este. El enfoque, en cambio, de las vocerías de Naciones Unidas y de los derechohumanistas ahondó en la reflexión y puso el acento en las claves que se derivan de los derechos humanos y los juegos políticos que se traban con el poder imperante en el país, tanto en la época de Peña Nieto como en la de López Obrador y con la actual presidencia de Claudia Sheinbaum.

En conjunto se advierte sobradamente que Ayotzinapa es una herida que no ha cicatrizado. 

El discurso del antropólogo y derechohumanista Abel Barrera Hernández, fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, estremeció a la comunidad estudiantil tanto por su armazón retórica como porque tocó los más profundos sentimientos de indignación colectiva que rodean a la desaparición de los 43 y la incuria estatal.

El activista trazó la pauta de que sólo la lucha y el seguir poniendo el acento en los reclamos se podrá llegar a la conclusión y obtención de la justicia que se demanda, resaltando el gran papel que han jugado los padres y madres de los 43.

Hasta ahí mi experiencia evocaba los recuerdos de muchas otras luchas que he visto a lo largo de mi vida. Pero nada como ver en vivo la rabia desbordada de los jóvenes, que rebasa al suceso y que se adentra en la expresión del futuro que les espera, por su pobreza, por su origen en los pueblos ancestrales y el México profundo, marcadamente marginados por un sistema excluyente de dominación. Ví lágrimas y músculo de ir al fondo y sin más limitaciones que su optimismo que rebasa a una voluntad inimaginable. 

De sobra está decir que atestiguar todo esto me conmovió. Ví detrás del presidium la expresión plástica que mezcla muralismo y grafiti para plasmar a los íconos de la utopía del siglo XX: Engels, Marx y Lenin, representantes de un pasado que unos dicen que ya se fue pero que aún sigue estando aquí.

Durante el foro, dos preguntas de jóvenes que no rebasan los veinte años de edad quedaron sin respuesta: ¿Por qué se nos discrimina y se nos trata como delincuentes?, y ¿cuál es el papel que en esta coyuntura y en este gobierno juega Omar García Harfuch?

Jaime García Chávez

Jaime García Chávez

Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Vivir Ayotzinapa desde dentro

"En conjunto se advierte sobradamente que Ayotzinapa es una herida que no ha cicatrizado".
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Once años sin justicia para los 43

"Aunque ya se conocían miles de casos de desaparición en el país, el caso Ayotzinapa significó un...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Árboles

"Los árboles como origen del mundo es un mito que se repite; está en muy diversas historias...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Mentiras peligrosas

"Si uno a veces le cree a los rumores malintencionados de su vecina… entonces habrá algunos que...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
+ Sección

Opinión en Video

Redes de poder
Por Muna D. Buchahin

Redes de poder

Vender para vivir, Morir sin Saber
Por Alejandro Calvillo

Vender para vivir, Morir sin Saber

El funeral del tal Charles Kirk
Por Héctor Alejandro Quintanar

El funeral del tal Charles Kirk

Adán Augusto, a un paso del infierno
Por Pedro Mellado Rodríguez

Adán Augusto, a un paso del infierno

Distantes y distintos
Por Lorenzo Meyer

Distantes y distintos

Trump en la ONU
Por Fabrizio Mejía Madrid

Trump en la ONU

Trump huele a azufre: Petro en la ONU
Por Juan Carlos Monedero

Trump huele a azufre: Petro en la ONU

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge
Por Mario Campa

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?

Adán se derrumba, él y su grupo
Por Álvaro Delgado Gómez

Adán se derrumba, él y su grupo

+ Sección

Galileo

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El Tren Suburbano anunció la variación de la frecuencia en la prestación de servicio durante la semana del 27 de septiembre al próximo cuatro de octubre.
1

¡Prepárate! El Tren Suburbano cambia su servicio del 27 de septiembre al 4 de octubre

Izamal, Pueblo Mágico de Yucatán
2

Un Pueblo Mágico amarillo seduce con su belleza y su riqueza histórica y gastronómica

3

La osa "Mina" es trasladada a fundación en Hidalgo; inicia "nueva vida", dice Profepa

Autoridades federales y estatales de Tabasco detuvieron a tres presuntas secuestradoras, quienes supuestamente son integrantes de una banda criminal.
4

Autoridades detienen en Tabasco a 3 presuntas secuestradoras vinculadas a una banda

Los "incels" son una comunidad en línea unida por la idea de que los hombres son víctimas por su incapacidad para establecer y mantener relaciones con mujeres.
5

Los “incels”, como el presunto agresor del CCH, se mueven entre manadas virtuales...

"Papayita" era trabajador de limpieza y murió por presunta broma de compañeros en Torreón.
6

Lo acosaban en el trabajo, lo humillaban. Y un día dieron desgrasante a beber. Murió

Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
7

Lex Ashton anunció su suicidio, y advirtió: “No pienso irme solo”. Y fue al CCH, y...

8

VIDEOS y FOTOS ¬ Cae capo, y lanzan ataques criminales en varios puntos de Michoacán

Pablo Lemus, Gobernador de Jalisco, fue abucheado este domingo durante el evento que encabezó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) en Zapopan.
9

"¡Fuera Lemus!": Gobernador de Jalisco es abucheado frente a CSP; ella pide respeto

La Suprema Corte admitió un recurso más interpuesto por Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, que busca tumbar un crédito fiscal de mil 609 mdp.
10

La Corte revisará un recurso de Salinas Pliego. Y tiene hasta 6 meses para resolver

11

Una ciclovía en Xochimilco confronta a una comunidad y abre debate hasta de clasismo

La FGJEM y la Secretaría de Seguridad , ambas del Edomex, detuvieron a ocho presuntos delincuentes acusados de cometer delitos contra la salud, entre otros.
12

Trancazo al narco en el Edomex: capturan a 8 presuntos integrantes de célula del CJNG

Zulema "N", alias "La Güera", presunta lideresa de "La Chokiza" fue detenida en Ecatepec por elementos de la Semar y la Policía municipal.
13

"La Güera", presunta lideresa de "La Chokiza", es detenida en Ecatepec por la Semar

La CdMx registró una lluvia récord. El volumen total de agua que cayó se estima en 30 millones de metros cúbicos, equivalentes más de 12 mil albercas olímpicas.
14

Lluvia rompe pronósticos en CdMx: cae equivalente a más de 12 mil albercas olímpicas

La cifra de personas fallecidas por la explosión de una pipa de gas en la Alcaldía Iztapalapa ascendió a 31 tras confirmarse el deceso de Óscar Uriel García.
15

Óscar Uriel García fallece por explosión en Iztapalapa; ya se contabilizan 31 muertos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Miles de mujeres salieron a las calles de la CdMx para sumarse a las movilizaciones con motivo del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
1

La marea verde tiñe las calles de la CdMx: miles marchan por el aborto legal y seguro

2

La osa "Mina" es trasladada a fundación en Hidalgo; inicia "nueva vida", dice Profepa

Policías de la CdMx detuvieron en calles de la GAM a tres adolescentes que son presuntos integrantes de “La Unión Tepito” con más de 150 dosis de mariguana.
3

Tres presuntos integrantes de La Unión Tepito caen en la CdMx; son menores de edad

Brugada recorre zonas afectadas por lluvia en Iztapalapa
4

Brugada recorre zonas afectadas por lluvias en Iztapalapa; promete ayuda a familias

Los "incels" son una comunidad en línea unida por la idea de que los hombres son víctimas por su incapacidad para establecer y mantener relaciones con mujeres.
5

Los “incels”, como el presunto agresor del CCH, se mueven entre manadas virtuales...

Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl LX
6

¡Es oficial! Bad Bunny protagonizará el show de medio tiempo del Super Bowl LX

El titular de la SEP reveló que las y los estudiantes de primaria empezarán a recibir la Beca Rita Cetina a partir del próximo 2026.
7

¿Cuándo se entregará la Beca Rita Cetina a estudiantes de primaria? La SEP lo revela

Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa social del Gobierno de México que impulsa la capacitación laboral, abrirá pronto un nuevo periodo de postulaciones.
8

Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿Cuándo inicia el nuevo periodo de postulaciones?

Un tiroteo en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en Grand Blanc, Michigan, Estados Unidos (EU), dejó dos muertos y ocho heridos.
9

Al menos 4 muertos por tiroteo en iglesia de Michigan; identifican al presunto autor

La FGJEM y la Secretaría de Seguridad , ambas del Edomex, detuvieron a ocho presuntos delincuentes acusados de cometer delitos contra la salud, entre otros.
10

Trancazo al narco en el Edomex: capturan a 8 presuntos integrantes de célula del CJNG

Ola de violencia golpea Chilpancingo; autoridades piden apoyo de Claudia y Harfuch
11

Ola de violencia golpea Chilpancingo; autoridades piden apoyo de Claudia y Harfuch

12

VIDEOS y FOTOS ¬ Cae capo, y lanzan ataques criminales en varios puntos de Michoacán