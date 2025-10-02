VIDEOS ¬ México se suma al clamor global por Palestina y la Flotilla Global Sumud

Sugeyry Romina Gándara

01/10/2025 - 10:28 pm

Protestas pro palestinas estallan en México

Entre las demandas de los manifestantes estuvo la expulsión inmediata de la Embajadora de Israel en México e incluso la renuncia de Juan Ramón de la Fuente, a quien acusaron de tener vínculos con Israel y de ser sionista.

Ciudad de México, 1 de octubre (SinEmbargo).- El grito y el clamor para que México se convierta en uno de los países que rompa relaciones con el Estado de Israel, condenando el genocidio en Gaza y ahora la detención de al menos tres mexicanos que son parte de la Flotilla Global Sumud, retumbaron esta tarde en las calles de la Ciudad de México.

El reclamo fue un grito de resistencia y solidaridad mexicana con el pueblo palestino que está siendo asesinado, un llamado de condena contra el Gobierno sionista de Benjamin Netanyahu, señalado oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como genocida. A la exigencia, se sumó la demanda de protección inmediata para los mexicanos que fueron detenidos luego de que el ejército israelí interceptó la flotilla, que llevaba ayuda humanitaria hacia Gaza.

El eco y los gritos de "a romper, a romper, relación con Israel" recorrieron el Paseo de la Reforma y Avenida Juárez, donde cientos de activistas, periodistas y ciudadanos marcharon en repudio al genocidio en Palestina y la acción militar ilegal: la detención de la flotilla en aguas internacionales, con al menos tres mexicanos arrestados.

Desde la Plaza Juárez, frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), las consignas no cesaron pues los manifestantes, la mayoría activistas, exigieron no sólo la protección de los mexicanos detenidos, sino un rompimiento total de las relaciones políticas, comerciales, armamentísticas y culturales con el Estado de Israel.

“Claudia, carajo, rompe con Netanyahu”, gritaron aún más fuerte hacia al Gobierno federal. Con mantas y banderas palestinas, denunciaron que el discurso del Gobierno mexicano ha sido tibio y que es urgente un posicionamiento real, con medidas concretas.

Entre sus demandas estuvo también la expulsión inmediata de la Embajadora de Israel en México e incluso la renuncia de Juan Ramón de la Fuente, a quien acusaron de tener vínculos con Israel y de ser sionista

Las voces reunidas en Reforma advirtieron que no basta con el reconocimiento del genocidio en Gaza, sino que se requiere acciones concretas. “No es suficiente con que la Presidenta Claudia Sheinbaum reconozca que hay un genocidio en Gaza, eso lo sabemos desde hace años. Queremos acciones”, dijeron frente a la Alameda Central.

Protestas estallan en México contra el estado terrorista de Israel.
Las voces reunidas en Reforma advirtieron que no basta con el reconocimiento del genocidio en Gaza, sino que se requiere acciones concretas. Foto: Sugeyry Romina Gándara, SinEmbargo

Mientras la protesta se extendía en el centro de la capital, otro contingente de estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) bloqueaba Periférico en rechazo a la intervención militar israelí contra la flotilla y en repudio al genocidio contra el pueblo palestino.

Sin embargo, los jóvenes fueron encapsulados por granaderos, lo que desató indignación entre los asistentes en Reforma. Ante esa noticia, el contingente de Plaza Benito Juárez se trasladó hacia Paseo de la Reforma, avenida que cerraron en ambos sentidos.

Pero la marcha no quedó ahí, pues avanzó hasta la intersección con Insurgentes, a la altura del Senado de la República.

Un joven de aspecto palestino, que iba al frente del contingente, marchó sobre Paseo de la Reforma y en un momento sacó una bandera de Estados Unidos, misma que pisó y arrstró en el suelo mientras caminaba.

Durante la protesta, David Peña, especialista en derechos humanos y quien acompaña legalmente a las familias de los mexicanos detenidos en la flotilla, informó que tras una reunión con la Secretaría de Relaciones Exteriores, se confirmaron detalles críticos sobre la situación de los delegados mexicanos en la flotilla .

“Hasta el momento se ha confirmado la detención de tres mexicanos: Arlín, Ernesto y Carlos Pérez —este último todavía en proceso de confirmación sobre su embarcación—.

Dijo que les informaron que se había establecido comunicación con ellos por medio de la Embajada de México en Israel y que el procedimiento que sigue es de asistencia y protección consular.

Además explicó que Relaciones Exteriores les notificó que los detenidos permanecerán incomunicados al menos durante 12 horas y que no se tendrá contacto con ellos hasta el día siguiente, posiblemente en la noche del jueves o durante el viernes, cuando podría realizarse la primera visita consular a los centros de detención.

“Hasta ahora no se tiene información sobre los lugares de traslado, sobre las condiciones físicas de ellos ni sobre las condiciones de su detención”, señaló el abogado, quien añadió que ya se establecieron notas verbales con el Gobierno de Israel para conocer las razones y condiciones de la detención, pero todavía no hay respuesta oficial.

Asimismo Peña detalló que el Gobierno israelí informó a México que no tenia intensión de procesar penalmente a los activistas y que estaría aplicando el protocolo de deportación inmediata.

Protestas estallan en México contra Israel
"Israel, estado terrorista", dice el cartel de uno de los manifestantes esta noche. Foto: Sugeyry Romina Gándara, SinEmbargo

"La acusación que quieren sostener es el ingreso ilegal entre comillas a territorio israelí, pero desde luego que las embarcaciones no estaban en territorio israelí, estaban en aguas internacionales, y en todo caso esa franja de mar es de Gaza, no de Israel”, dijo.

El pronunciamiento político y contundente del Gobierno mexicano frente a la detención de la flotilla y la intervención de Israel en aguas internacionales es uno de los temas que la familias de los activistas mexicanos detenidos puso sobre la mesa en la reunión con Relaciones Exteriores, según informó David Peña.

Por su parte, los manifestantes en la marcha insistieron en que México debe romper relaciones diplomáticas, económicas y culturales con Israel, expulsar a su Embajadora y no ser cómplice del genocidio en Gaza. “La flotilla en Gaza no es una amenaza”, gritaron una y otra vez en Reforma.

Protestas pro palestinas estallan en México
SRE les notifcó que los detenidos permanecerán incomunicados al menos durante 12 horas. Foto: Sugeyry Romina Gándara, SinEmbargo

La movilización, que comenzó en la Plaza Juárez, se transformó en una larga jornada que cerró Paseo de la Reforma en ambos sentidos por más de 30 minutos, hasta que los manifestantes avanzaron hacia el Senado.

Un grupo de granaderos seguía la marcha sobre el carril extremo derecho, luego de que algunos encapuchados empezaron a vandalizar cadenas estadounidenses como Carl's Junior.

La protesta siguió su curso. El contingente avanzaba y de lado iban los granaderos, a quienes les gritaban "fuera policía sionista de Harfuch". En tanto, otros activistas que encabezaban la marcha pedían a los asistentes no caer en provocaciones y no enfrentarse a la policía.

A las 20:30 de la noche la protesta –que además de Reforma también bloqueó la Avenida Insurgentes– se movilizó y regresaron hacia Relaciones Exteriores.

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

