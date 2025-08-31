La Global Sumud Flotilla zarpa hacia Gaza; más de 300 personas buscan romper bloqueo

Las muestras de solidaridad con el pueblo palestino de la Franja de Gaza tienen lugar en gran parte del mundo. Desde manifestaciones masivas -incluso dentro del propio Israel- hasta embarcaciones humanitarias, por diversas latitudes se denuncia el genocidio a manos de las autoridades israelís.

Barcelona, 31 de agosto (Europa Press).- Las primeras embarcaciones de la Global Sumud Flotilla salieron del Puerto de Barcelona rumbo a Gaza hoy a las 15:30 horas (hora local), y progresivamente partieron al menos 20 barcos con más de 300 personas, entre los que están la activista sueca Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

Los barcos terminaron de salir hacia las 16:15 horas ante unas cinco mil personas que, según cifras municipales, acompañaron a la flotilla en su partida, después de una mañana en la que el Moll de la Fusta acogió actuaciones musicales y discursos de diferentes activistas y entidades.

Uno de los organizadores, Thiago Ávila, dijo en rueda de prensa que la misión de la flotilla hacia Gaza "es el mundo entero contra el genocidio".

Otro de ellos, Mohamed Nadir Al-Nuri, aseguró que este día "marca el inicio de una Palestina independiente", además de pedir a todo el mundo que se implique en esta misión.

Apoyo Político

A bordo subieron activistas y también políticos, como la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau (Comuns); el concejal de ERC en Barcelona Jordi Coronas, que capitanea uno de los navíos, y la diputada de la CUP en el Parlament Pilar Castillejo.

Colau aseguró que "la causa palestina es la causa de la Humanidad", en declaraciones a la prensa, y se mostró orgullosa de ser de esta ciudad porque Barcelona nunca falla, dijo.

Además, pasó por el Moll de la Fusta para mostrar su apoyo el presidente de ERC, Oriol Junqueras; la eurodiputada de ERC Diana Riba; la eurodiputada de Podemos Irene Montero; la secretaria general de Podemos, Ione Belarra; el diputado del PSC en el Parlament Ferran Pedret; el eurodiputado de los Comuns Jaume Asens, y la diputada de EH Bildu en el Parlamento vasco Amancay Villalba.

Movimientos sociales y sindicatos

Varias asociaciones y movimientos sociales también estuvieron delante de los barcos que zarparon hacia Gaza, expresando su apoyo a la comitiva, como Intersindical Alternativa de Catalunya, CGT y Sindicat de Llogateres, cuya portavoz, Carme Arcarazo, reclamó canales seguros de ayuda humanitaria y que los gobiernos "rompan relaciones con Israel y hagan un embargo de armas".

También hablaron a los periodistas el exdiputado de la CUP en el Parlament David Fernàndez, que criticó la "hipocresía de Occidente y una indiferencia que es y será siempre criminal"; y representantes de LaFede, Centre Delàs, el sindicato Top Manta, Prou Complicitat y Associació Catalana de Jueus i Palestins-Junts.

Actores y cantantes con la flotilla

El actor catalán Eduard Fernández participó en la rueda de prensa antes de la partida de los barcos para apoyar a quienes se embarcan en la flotilla y aseguró que no tiene "palabras para hablar de Gaza", que definió como un espejo que refleja a todos, quieran o no.

Junto a él estuvieron el actor irlandés Liam Cunningham y el cómico y escritor irlandés Tadhg Hickey, que sí zarpan con la flotilla.

El actor Willy Toledo, la cantante Marina Rosell y las actrices Laia Manzanares, Nora Navas, Iria del Río y Vicky Luengo, entre otros artistas, también dieron apoyo a la flotilla ante los medios.

Greta Thunberg

La activista sueca Greta Thunberg afirmó este domingo en rueda de prensa, poco antes de partir a Gaza, que cada día "más y más gente abre los ojos sobre las atrocidades de Israel".

Junto a otros activistas y famosos que apoyan la iniciativa, añadió que lo más importante no es la misión de la flotilla, sino como el mundo puede estar en silencio y no responder ante la opresión a los palestinos, ha dicho textualmente.

Considera que "Israel es muy claro sobre su intento genocida" y se mostró asustada al ver como la gente puede seguir su vida como si nada pasara ante un genocidio retransmitido en directo, según ella.