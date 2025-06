El ejército israelí recibe instrucciones para impedir la llegada del Madleen a Gaza

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS).- El Ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ordenó a las Fuerzas Armadas israelíes que actuaran para que el barco Madleen, de la denominada Coalición de la Flotilla de la Libertad, no pudiera llegar a la Franja de Gaza, su objetivo en el viaje que emprendió para romper el bloqueo sobre el enclave y entregar ayuda humanitaria.

“He ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel que actúen para que la Flotilla del Madleen no llegue a Gaza ”, tomando para ello “las medidas necesarias”, afirmó Katz en su cuenta en la red social X.

Katz mencionó en particular a la activista Greta Thunberg, quien viajaba en el barco. “Les digo claramente a la antisemita de Greta y a sus amigos portavoces de la propaganda de Hamás: deberías dar media vuelta porque no vas a llegar a Gaza”, subrayó.

El Ministro advirtió que “Israel actuará contra cualquier intento de romper el bloqueo o ayudar a organizaciones terroristas, en el mar, el aire y la tierra”, concluyó Katz.

La Flotilla de la Libertad, que reivindicó la importancia del Derecho Internacional a través de la desobediencia civil y la acción no violenta, llevó a cabo numerosos intentos de entregar suministros a la población de Gaza desde que Israel impuso un bloqueo marítimo al enclave en el año 2007.

El último intento fue el del Madleen, que se encontraba ya frente a las costas egipcias después de partir hace una semana de Catania, en Sicilia. En el barco viajaban, entre otros, Thunberg y el actor Liam Cunningham (Juego de Tronos), así como el activista español Sergio Toribio, quien reivindicó este fin de semana en entrevista a Europa Press la legalidad de la maniobra.

“Las fuerzas de Israel no nos pueden detener, no tienen derecho sobre nosotros, y menos en aguas palestinas en las que no tienen más que un ejército invasor”, manifestó el activista.