Sheinbaum exige a Israel liberar a mexicanos: “Deben ser repatriados de inmediato”

"La ayuda humanitaria tiene que llegar a Gaza, y nuestros hermanos mexicanos, todos, pero en particular los connacionales tienen que ser repatriados de manera inmediata porque no cometieron ningún delito", dijo en la "mañanera".

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).- El Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, exigió a Israel la liberación inmediata de los seis connacionales que viajaban en la Global Sumud Flotilla, la cual fue interceptada ayer por las fuerzas israelíes cuando se encontraban rumbo a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria.