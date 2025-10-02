Sheinbaum exige a Israel liberar a mexicanos: “Deben ser repatriados de inmediato”
02/10/2025 - 9:16 am
"La ayuda humanitaria tiene que llegar a Gaza, y nuestros hermanos mexicanos, todos, pero en particular los connacionales tienen que ser repatriados de manera inmediata porque no cometieron ningún delito", dijo en la "mañanera".
-Información en desarrollo
Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).- El Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, exigió a Israel la liberación inmediata de los seis connacionales que viajaban en la Global Sumud Flotilla, la cual fue interceptada ayer por las fuerzas israelíes cuando se encontraban rumbo a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria.
Redacción/SinEmbargo
