Sheinbaum exige a Israel liberar a mexicanos; los llevarán a centro de detención: SRE

La Cancillería confirmó que los mexicanos que iban en la Global Sumud Flotilla llegaron al puerto de Ashdod. Desde ahí serán transferidos al centro de detención de Ketziot.

Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió la mañana de este jueves a Israel la liberación inmediata de los seis mexicanos que viajaban en la Global Sumud Flotilla, la cual fue interceptada ayer por las fuerzas israelíes cuando se encontraba rumbo a la Franja de Gaza para llevar ayuda humanitaria.

"La ayuda humanitaria tiene que llegar a Gaza, y nuestros hermanos mexicanos, todos, pero en particular los connacionales tienen que ser repatriados de manera inmediata porque no cometieron ningún delito", dijo durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum Pardo dio a conocer que México ha enviado cuatro notas diplomáticas a Israel en los últimos días. La primera de ellas, explicó, "para solicitar las garantías físicas de nuestros connacionales".

"La segunda fue antes de ayer también por si eran, adelantándonos, para solicitar, si iban a ser interceptados, por qué razón. La tercera una vez ayer que supimos que habían sido interceptados para exigir la seguridad física e integral de nuestros connacionales", detalló.

Sheinbaum señaló que se hizo llegar una cuarta nota al Gobierno de Benjamin Netanyahu "para [pedir] la repatriación inmediata de nuestros hermanos mexicanos y mexicanas, de estos seis compañeros".

"Sabemos que en este momento están en el puerto de Ashdod. Todavía no ha podido entrar el apoyo consular. Lo que dicen las autoridades israelíes es que los van a llevar a un centro de detención", reveló.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, compartió que el Consulado de México está ahí "para poderlos apoyar en lo que se requiera y exigiendo que de inmediato sean repatriados nuestros connacionales". "Obviamente estamos en contra de esta situación", aseguró.

La mandataria federal también se mostró a favor de que se permita la llegada de la Global Sumud Flotilla a Gaza, sin embargo, lamentó que sus miembros hayan sido interceptados y detenidos por las fuerzas israelíes.

"Nuestros connacionales tienen que ser repatriados de inmediato, y obviamente no estamos de acuerdo con esto que hizo el Estado de Israel, y tiene que llegar ayuda humanitaria a Gaza", reiteró.

Más tarde, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que los seis mexicanos llegaron al puerto de Ashdod y que "de ahí serán transferidos, junto con todos los participantes en la flotilla, al centro de detención de Ketziot".

"La connacional que viajaba en la embarcación de apoyo legal de la flotilla se dirige rumbo a Chipre", precisó a través de su cuenta de X, red social anteriormente conocida como Twitter.

De acuerdo con la Cancillería, "funcionarios de la Embajada de México en Israel acudieron al puerto de Ashdod para verificar de manera directa las condiciones en el terreno, solicitar el acceso consular, y asegurar que se respete su seguridad y su integridad, de conformidad con el derecho internacional aplicable".

Asimismo, agregó que "se han sostenido entrevistas con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, con el propósito de garantizar la integridad física y el respeto a los derechos de las personas mexicanas, así como de pedir garantías e ⁠información sobre las razones o circunstancias que se les imputan, y de poder brindar la asistencia consular que permita su inmediata repatriación a México".

En el reporte emitido, la SRE recordó que "estuvo en contacto permanente con todas y todos ellos desde que zarpó la flotilla", y que "se ha mantenido en contacto con sus familiares".