VIDEO ¬ Thunberg es trasladada a puerto israelí tras detención; Suecia vigila el caso

La activista sueca Greta Thunberg y otros tripulantes de las embarcaciones de la Sumud Flotilla fueron trasladados a un puerto israelí. El Gobierno de Suecia informó que sigue de cerca la situación.

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS).- El Gobierno de Israel confirmó que la activista sueca Greta Thunberg y el resto de tripulantes de varias embarcaciones de la Global Sumud Flotilla están siendo trasladados a un puerto israelí tras su intercepción de camino a entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

El Ministerio de Exteriores de Israel publicó un video en su perfil en la red social X en el que un militar israelí inspecciona las pertenencias de Thunberg. El video está acompañado de un breve mensaje en el que asegura que "Greta y sus amigos están sanos y salvos".

"Varios barcos de la flotilla Hamás-Sumud fueron detenidos de forma segura y sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí", dijo el Ministerio, en referencia a sus acusaciones de que la iniciativa humanitaria está vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El ejército israelí ha interceptado hasta el momento tres barcos pertenecientes a la flotilla: el "Alma", "Adara" y "Sirius". En este último, viaja la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, así como otros 10 ciudadanos españoles. Está previsto que los detenidos sean trasladados al puerto de Asdod.

La iniciativa humanitaria denunció el lanzamiento de cañones de agua por parte del ejército de Israel contra algunas de sus embarcaciones, que se encuentran a tan sólo 70 millas del enclave palestino. También sufrieron interferencias en las comunicaciones y la conexión en directo de su travesía, que se ha ido a negro reiteradas veces.

Suecia está en contacto con Israel tras detención de Thunberg

Las autoridades de Suecia aseguraron este jueves que están en contacto directo con el Gobierno israelí después de que las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla, en una de las cuales iba la activista Greta Thunberg, fueran interceptadas por el ejército israelí cuando se dirigían a la Franja de Gaza para sortear el bloqueo y entregar ayuda humanitaria.

La Ministra de Exteriores sueca, Maria Malmer Stenergard, indicó en un comunicado que Estocolmo "se encuentra siguiendo de cerca esta situación", especialmente en lo referente a los activistas suecos que iban a bordo de los barcos.

Asimismo, declaró que la Embajada de Suecia se está encargando de estas comunicaciones, tal y como están haciendo "otros países cuyos ciudadanos también eran tripulantes de la flotilla". "En caso de que necesiten ayuda consular, estamos dispuestos a dársela", aseguró.

"El Ministerio de Exteriores de Suecia está analizando la situación para ver cuál es la mejor manera de prestar ayuda a los ciudadanos suecos para resolver la situación en la que se encuentran", apuntó.

Sweden remains one of the top providers of humanitarian support to Gaza. Sweden is now donating an additional SEK 420 million in humanitarian support to Gaza. According to the latest available data, this makes Sweden the EU Member State that has provided the most support so far… — Swedish Ministry for Foreign Affairs (@SweMFA) October 2, 2025

La ofensiva israelí contra la Franja ha dejado hasta la fecha más de 66 mil 200 palestinos muertos --entre ellos 455, incluidos 151 niños, por hambre y desnutrición-- según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las críticas internacionales sobre las acciones del ejército de Israel, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda, que ha llevado a que el norte de Gaza haya sido declarado como zona de hambruna.