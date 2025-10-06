Jaime García Chávez

Alejandro Encinas, Embajador

"Alejandro Encinas no es un diplomático de carrera, los que mucho se necesitan para una Cancillería que durante los últimos años se ha deshonrado por nombramientos expedidos en favor de exgobernadores priistas impresentables".

Jaime García Chávez

06/10/2025 - 12:03 am

Alejandro Encinas fue designado, una vez solventados todos los protocolos, Embajador del Estado mexicano ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
"Maquiavelo dijo hace cinco siglos que era empresa muy difícil la de ser Embajador, pero que se convertía en fácil para quienes tienen ganadas las orejas del príncipe". Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

El político morenista Alejandro Encinas fue designado, una vez solventados todos los protocolos del caso, Embajador del Estado mexicano ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que tiene su sede en la capital del imperio norteamericano, en la llamada Casa de las Américas.

El tema ha merecido diversos y encontrados comentarios. Algunos lo consideran muy merecido, otros una especie de exilio por estimársele incómodo al oficialismo, y en especial a los altos mandos de las Fuerzas Armadas. En cambio hay quienes consideran que la Embajada está que ni mandada hacer para un hombre que ha demostrado trayectoria destacada en espacios colegiados que se le dan de manera casi óptima.

Alejandro Encinas no es un diplomático de carrera, los que mucho se necesitan para una Cancillería que durante los últimos años se ha deshonrado por nombramientos expedidos en favor de exgobernadores priistas impresentables. Está claro que con esto no se debe jugar y por eso hemos observado que estas debilidades perjudican al país.

Empero, lo más delicado es la indefinición actual de una política exterior en un mundo tan convulso, con problemas de reciente manufactura, y por el hecho de que las grandes potencias, en especial Estados Unidos con Trump, Rusia con Putin y China con Xi Jiping, se muestran agresivas y desdeñosas de los viejos discursos soberanistas que necesitan ser reestructurados, en particular por nuestro país, que tanto recurre a ello.

Lo terribles sucesos de Ucrania y el genocidio en Gaza hablan por sí solos. En este último caso ya quedó en evidencia que el Estado de Israel rechaza el derecho internacional, a la ONU, el multilateralismo; pero México, en este caso concreto, no se decide a jugar un papel acorde a los principios constitucionales y a su larga tradición de solidaridad con los pueblos agredidos o en conflictos armados, como fue el caso salvadoreño.

Enumero esto para entrar al tema porque en esta columna he afirmado –y hoy ratifico– que el actual Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, no está a la altura de las circunstancias.

La llegada de Alejandro Encinas a la política exterior del Estado mexicano merece un análisis específico y singular. Se trata de un político de izquierda surgido del extinto Partido Comunista Mexicano, con una larga formación humanista en la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos “Patricio Lumumba”, fundada en medio del fragor de la larga Guerra Fría. Quizás este antecedente no pase inadvertido en el organismo internacional que agrupa a los países del continente, que políticamente han sido utilizados en parte por los Estados Unidos para sus propios fines y, en tiempos ya lejanos, con un discurso anticomunista ramplón.

Encinas se ha desempeñado en la esfera de la izquierda partidaria, iniciando por el PCM y sus derivaciones hasta llegar al PRD, en el que participó de su dirección nacional; desde ahí ocupó candidaturas importantes y cargos de significación en el Congreso y en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Con Morena llegó a la Subsecretaría de Gobernación e integró activamente la Comisión de la Verdad para el Caso Ayotzinapa, donde se topó con los jefes del Ejército, y de paso, tangencialmente, con Omar García Harfuch, que lo tiene apuntado en su lista negra.

Hoy ya es Embajador. Estará fuera del país, en Washington, y desde luego con presencia aquí, como es natural. Para él hay tiempos complejos por la política agresiva de Trump, aunque su agenda estará en otro ámbito de un organismo internacional como la OEA.

Venezuela, Nicaragua y Cuba son una tercia de estados que previsiblemente darán mucho de qué hablar en el ente internacional y no sería pertinente colocarse en esa agenda con un dejo de neutralidad inadmisible o de mera retórica, cantando una autodeterminación abstracta, sin marbetes.

El exilio salvadoreño, por ejemplo, exige una presencia activa de México para develar el papel que juega el Presidente Nayib Bukele como un modelo en ciernes de Estado muy al gusto de Donald Trump, el cual no tiene punto de congruencia con los principios de la OEA en materia de Gobierno representativo, ni mucho menos de respaldo al sentido profundo del derechohumanismo.

En fin, o se tratará de mostrar el brillo que aún queda de los viejos tiempos de la diplomacia mexicana, o se mostrará el pronosticable cobre que se cobija con un falaz discurso soberanista muy obediente con el trumpismo.

Por lo pronto, la OEA de hoy lamentablemente está desprestigiada, no obstante, sus importantes aportes que hay que reconocer. Sin embargo, creo que ese organismo no es del agrado del oficialismo actual, como tuvimos oportunidad de verlo en el desempeño de López Obrador, que privilegió la política interior practicando un provincianismo detestable.

Está de más decir que los tiempos que le tocarán a Alejandro Encinas ya no serán los del excanciller Manuel Tello en 1962, cuando este hizo malabarismo o filigrana diplomática en defensa de Cuba y su revolución, hoy devastados por los saldos del castrismo.

Estamos en otro momento y no tengo duda de que el nuevo Embajador lo sabe. Es muy propio de los comunistas de origen estar atentos de los problemas internacionales. Encinas cargará con el sambenito de excomunista, tema muy estudiado en Washington, y no se diga por intelectuales que fueron astillas del mismo palo, como Koestler y Deutscher, el gran biógrafo de Trotsky.

Maquiavelo dijo hace cinco siglos que era empresa muy difícil la de ser Embajador, pero que se convertía en fácil para quienes tienen ganadas las orejas del príncipe.

Si Encinas la quiere sacar adelante, no la tiene fácil.

Jaime García Chávez

Jaime García Chávez

Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Israel, Estado pirata

"El acto de piratería mediante el cual Israel detuvo a los casi 500 integrantes de la Global...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Los emblemas de las llantas

"¿Saben por qué se roban los emblemas de las llantas?, pontificó alguno. Explicó que poco podrían interesarle...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

La belleza instagrameable

"Estaremos en el camino indicado hacia la belleza si la siguiente vez que nos lleven un plato...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Locura americana

"El desquiciamiento, la deficiencia cognitiva, los prejuicios ideológicos más fantasiosos de Trump han llevado al punto más...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Vandalismo, es el momento de hacer algo
Por Jorge Zepeda Patterson

Vandalismo, es el momento de hacer algo

Fraude romántico
Por Muna D. Buchahin

Fraude romántico

La ciencia contra las mentiras
Por Alejandro Calvillo

La ciencia contra las mentiras

Notas sobre el PRI y Televisa
Por Héctor Alejandro Quintanar

Notas sobre el PRI y Televisa

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir
Por Pedro Mellado Rodríguez

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir

La 4T y Palestina
Por Fabrizio Mejía Madrid

La 4T y Palestina

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?
Por Juan Carlos Monedero

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica
Por Mario Campa

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?

Un año con la oposición rota
Por Álvaro Delgado Gómez

Un año con la oposición rota

+ Sección

Galileo

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Grupo México lanza oferta para comprar el 100 por ciento de Banamex
1

Grupo México pide “100% de Banamex”. Le responden: “Pues no hemos recibido propuesta”

Prisión preventiva para Omar Bravo por abuso sexual infantil.
2

Juez da prisión preventiva a Omar Bravo, detenido por presunto abuso sexual infantil

Durante el Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Sheinbaum, la CATEM, fundada por Pedro Haces, se hizo presente "tomando" el Zócalo de la CdMx.
3

Pedro Haces se apodera del Zócalo con gente, banderines, zeppelines y escándalo

4

Greta Thunberg es sometida por Israel a tortura física y verbal, reporta The Guardian

Empty The Tanks México
5

Madres y crías atrapadas en mini piscinas con lona: la vergüenza de Cozumel

6

El rastro de Isabella, joven desaparecida en CdMx, se esfumó por un operativo fallido

Pan de muerto
7

¿Pan de muerto de guayaba y tarta de mandarina? Este menú de otoño es delicioso

Vandalismo, es el momento de hacer algo
8

Vandalismo, es el momento de hacer algo

Gobernadores de la 4T expresan respaldo a la Presidenta Sheinbaum a un año de su Gobierno
9

"La 4T no se detiene": Gobernadores de Morena respaldan a Sheinbaum tras primer año

Grupos incómodos como CATEM, CROC y SNTE muestran "músculo" ante Sheinbaum
10

ANÁLISIS ¬ Grupos incómodos como CATEM, CROC y SNTE muestran "músculo" ante Sheinbaum

11

Elon Musk llama a boicotear a Netflix por impulsar "la ideología trans" y agenda woke

Cancillería de México gestiona entrega de medicinas a connacionales presos en Israel
12

La SRE hace llegar medicinas a mexicanos presos en Israel; dialoga con sus familias

Trump anuncia nuevo ataque a embarcación en el Caribe.
13

EU presume otro ataque a "narcolancha" frente a Venezuela; amenaza con fase en tierra

SONDEO ¬ Gente celebra firmeza de CSP con Trump, pero pide no recibir corruptos en 4T
14

SONDEO ¬ Gente celebra firmeza de CSP ante Trump, pero exige un Morena sin corrupción

Más de 400 mil arropan a CSP en el Zócalo por su primer año de Gobierno.
15

FOTOGALERÍA ¬ Más de 400 mil arropan a CSP en el Zócalo por su primer año de Gobierno

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El 74 por ciento de la ciudadanía aprueba a Sheinbaum: De la Heras.
1

De las Heras: El 74% avala gestión de Claudia y el 63% cree que hay Gobierno honesto

Gobernadores de la 4T expresan respaldo a la Presidenta Sheinbaum a un año de su Gobierno
2

"La 4T no se detiene": Gobernadores de Morena respaldan a Sheinbaum tras primer año

SONDEO ¬ Gente celebra firmeza de CSP con Trump, pero pide no recibir corruptos en 4T
3

SONDEO ¬ Gente celebra firmeza de CSP ante Trump, pero exige un Morena sin corrupción

Trump anuncia nuevo ataque a embarcación en el Caribe.
4

EU presume otro ataque a "narcolancha" frente a Venezuela; amenaza con fase en tierra

Cancillería de México gestiona entrega de medicinas a connacionales presos en Israel
5

La SRE hace llegar medicinas a mexicanos presos en Israel; dialoga con sus familias

Ataque armado en Michoacán deja dos policías muertos
6

Ataque armado en Buenavista, Michoacán, deja 3 muertos; atribuyen ataque al CMNG

Más de 400 mil arropan a CSP en el Zócalo por su primer año de Gobierno.
7

FOTOGALERÍA ¬ Más de 400 mil arropan a CSP en el Zócalo por su primer año de Gobierno

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó el día de hoy la detención de Néstor “N” en Malinalco, Estado de México, implicado en delitos graves.
8

Néstor "N", presunto jefe de plaza de una célula delictiva, es detenido en el Edomex

La Presidenta Claudia Sheinbaum dirigió un mensaje al pueblo mexicano con motivo del primer informe de Gobierno tras un año de gestión presidencial.
9

De AMLO al no injerencismo: aquí las 15 frases más destacadas de Claudia en el Zócalo

Beca Rita Cetina: el registro está por cerrar.
10

¡No te quedes sin la Beca Rita Cetina! El registro está por cerrar. Aquí cómo hacerlo

Grupos incómodos como CATEM, CROC y SNTE muestran "músculo" ante Sheinbaum
11

ANÁLISIS ¬ Grupos incómodos como CATEM, CROC y SNTE muestran "músculo" ante Sheinbaum

Prisión preventiva para Omar Bravo por abuso sexual infantil.
12

Juez da prisión preventiva a Omar Bravo, detenido por presunto abuso sexual infantil