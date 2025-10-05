Rubén Martín

Israel, Estado pirata

"El acto de piratería mediante el cual Israel detuvo a los casi 500 integrantes de la Global Sumud Flotilla es una derrota mayúscula para el derecho internacional, y el sistema de Naciones Unidas".

Rubén Martín

05/10/2025 - 12:03 am

Israel, Estado pirata
Un barco de la Flotilla Global Sumud con destino a Gaza es remolcado hacia el puerto de Ashdod, en el sur de Israel. Foto: Xinhua

La peor de las previsiones se cumplieron. El Estado criminal de Israel asaltó, como piratas, a las casi 50 embarcaciones de la Global Sumud Flotilla que pretendía romper el ilegal bloqueo que el Gobierno israelí ha impuesto a la población civil palestina de la franja de Gaza. Después de haber atacado en al menos tres ocasiones a varios navíos de la flotilla, la madrugada del jueves 2 de octubre un comando especial de las fuerzas armadas de Israel asaltó masivamente a las embarcaciones que conformaban la Global Sumud Flotilla que llevaba al menos 500 toneladas de ayuda humanitaria para tratar de hacerla llegar directamente a la población civil de Gaza y así romper el bloqueo israelí sobre la franja.

El Estado criminal de Israel argumenta que tiene derecho a bloquear el territorio de la franja de Gaza y también sus aguas en el mar Mediterráneo. Los integrantes de la flotilla y el derecho internacional desmienten el argumento israelí: las aguas frente a su costa son soberanía del pueblo palestino en Gaza, pero mediante la violencia, y la piratería como en este caso, conculca este derecho a los palestinos.

Con el acto de piratería, Israel detuvo a 462 navegantes de al menos 44 países que viajaban en media centena de navíos que integraban la flotilla, cuatro de ellos de nacionalidad italiana ya han sido deportados. Como se sabe en la flotilla viajaban varios mexicanos, algunos de los cuales tuvieron que regresar antes por cuestiones de salud. Pero en las naves interceptadas por Israel fueron detenidos en el asalto pirata de Israel. Se trata de: Arlín Medrano, Ernesto Ledesma, Carlos Pérez Osorio, Sol González, Laura Alejandra Vélez Ruiz y Diego Vázquez. El sábado 4 de octubre, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) de nuestro país informó que los seis connacionales detenidos en el centro de detención Ktziot, accedieron de manera voluntaria a ser repatriados a México.

Tras detenerlos ilegalmente a unos kilómetros de la costa de Gaza, Israel los llevó al puerto de Ashdod y luego los encarceló en la prisión de alta seguridad de Ketziot, ubicada en el desierto de Neguev. Con sus 400 mil metros cuadrados de extensión se considera el centro de detención más grande del mundo. Israel creó este inmensa cárcel para detener a miles de ciudadanos palestinos, tanto de la franja de Gaza como de Cisjordania, sólo por manifestarse u oponerse a los asentamientos ilegales de colonos israelíes en territorios palestinos.

Los abogados de los navegantes de la flotilla detenidos han denunciado que estos han recibido malos tratos. Circula además un video donde el Ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, visitó a los cientos de activistas detenidos de la Flotilla Global Sumud, mientras los acusa de ser "terroristas" y los acusó de no transportar ayuda humanitaria. De manera digna varios de los detenidos de la flotilla corearon “free, free, Palestine”. Además, los amenazó con encarcelarlas durante meses. Una y otra vez los integrantes de la Global Sumud Flotilla recordaban que su misión era pacífica, civil y humanitaria, por lo que desmintieron las mentiras del gobierno de Israel de que la flotilla eran financiada por Hamás.

Desde la Global Sumud Flotilla denunciaron también la mentira del Gobierno de Israel de que no llevaban ayuda humanitaria. En un comunicado emitido el viernes 3 de octubre señalaron: “Los hechos son claros: la flotilla transportaba ayuda humanitaria, Gaza sufre hambre deliberadamente e Israel está perpetrando un genocidio. Es deber de la comunidad internacional dejar de perpetuar las mentiras de Israel y empezar a actuar para poner fin a su bloqueo, su hambruna y su genocidio”.

El acto de piratería mediante el cual Israel detuvo a los casi 500 integrantes de la Global Sumud Flotilla es una derrota mayúscula para el derecho internacional, y el sistema de Naciones Unidas. Una vez más Israel actúa como un Estado paria que no respeta el derecho internacional y que impone mediante la fuerza militar sus deseos, sin importarle si viola acuerdos, estatutos o leyes internacionales.

La detención de la Global Sumud Flotilla es también una gran derrota política y ética para la Unión Europea, alianza de países que se precia de representar la vanguardia de los derechos humanos. Fue traicionero y cobarde que los gobiernos de España e Italia no acompañaran con sus fragatas a los navegantes de la flotilla hasta al final. Por el contrario, instó a sus ciudadanos a respetar el ilegal bloqueo israelí y entregar la ayuda humanitaria a través de otros países y canales.

Pero contrario a la rendición de los gobiernos establecidos, es alentador toda la solidaridad internacional que ha alentado la travesía de la Global Sumud Flotilla. Cientos de miles de ciudadanos europeos, especialmente de Italia y España han rebasado a sus gobiernos y han salido a la calle para repudiar el acto de piratería de Israel, condenar la hambruna y genocidio que este país comete contra la población civil de Gaza y exigir a sus gobiernos romper relaciones con el Estado criminal de Israel. En Italia los principales sindicatos de trabajadores convocaron a una huelga y a jornadas de movilización en las que participaron más de dos millones de italianos solidarios con Gaza. Además de Italia, en España también se han movilizado cientos de miles de personas, teniendo a Barcelona como el epicentro de la solidaridad con Gaza, en repudio al genocidio y al asalto pirata en contra de la Global Sumud Flotilla.

Estas movilizaciones han ocurrido también en Ciudad de México, Guadalajara y otras ciudades mexicanas para repudiar la detención de la flotilla y para exigir la protección y la rápida repatriación de los seis mexicanos apresados en el Mediterráneo. Ya sabíamos que Israel es un país que se distingue por no respetar el derecho internacional, cometer crímenes de guerra, usar la hambruna como arma y cometer genocidio. Ahora sabemos también que es un Estado pirata.

Rubén Martín

Rubén Martín

Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

