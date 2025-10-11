El fraude de Full Pass: no reembolsó, se escondió... hasta que la Profeco la exhibió

Sugeyry Romina Gándara

11/10/2025 - 5:00 pm

Más de 420 consumidores han denunciado a la boletera FullPass por no reembolsar boletos del evento Afterlife cancelado desde marzo y que desde entonces la empresa evadió durante meses a la autoridad, pero reapareció sólo después de que se emitió una alerta pública en su contra. A la fecha, solo ha realizado poco más de 30 reembolsos del evento para el que vendió al menos unas 27 mil entradas.

Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha recibido al menos 420 denuncias contra la boletera Full Pass Ticket, señalada por no reembolsar los boletos de un evento cancelado desde marzo pasado y por evadir durante meses a la autoridad. La situación escaló al grado de que la Profeco lanzó una alerta pública pidiendo a los consumidores no comprar boletos con esa empresa, mientras las quejas siguen acumulándose.

“Hasta la fecha tenemos alrededor de 420 quejas ya radicadas y cuando quisimos notificar al proveedor, no los encontramos. Teníamos una dirección, en esa dirección no nos abrieron. Entonces no teníamos manera de comunicarnos con ellos y empezamos a decirle a las personas consumidoras que denunciaran penalmente porque ya podía ser considerado incluso como fraude. Y sacamos un comunicado”, indicó Ivan Escalante, titular de Profeco, en entrevista con el programa "A las Dos".

Todo comenzó cuando, en marzo, los productores del evento Afterlife México 2025, programado para realizarse el 9 y 10 de mayo en el Hipódromo de las Américas, anunciaron la cancelación. Desde entonces, miles de personas quedaron a la espera de su reembolso.

De acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor, cuando un evento se cancela por responsabilidad del organizador o la boletera, las y los consumidores tienen derecho a que se les regrese su dinero y a una compensación adicional del 20 por ciento. Sin embargo, Full Pass no lo hizo. La empresa solo ofreció un correo electrónico para tramitar los reembolsos de boletos y cargos por servicio, sin mencionar la compensación que establece la ley.

Pasaron los meses y no hubo reembolsos ni respuestas, pero la boletera continuó operando y promocionando conciertos en su página y redes sociales. Ante la falta de respuesta, los afectados comenzaron a organizarse. En Instagram, cientos de usuarios llenaron en los comentarios de las publicaciones de Full Pass con reclamos exigiendo su dinero. La respuesta de la empresa fue desactivar los comentarios y desaparecer.

Las denuncias crecieron y no eran para menos. Los boletos del evento iban desde 2 mil hasta 15 mil pesos por abono, según explicaron, y por el tamaño del recinto —con capacidad para más de 40 mil personas—, las posibles ganancias de la boletera podrían ser millonarias. La  propia empresa ha informado que fueron al menos unas 27 mil entradas las que vendió, es decir, que por lo menos fueron poco más de 67.5 millones de pesos de venta y como mínimo, considerando que solo hubiera vendido boletos de 2 mil 5o00 pesos y sin contar las entradas de mayor costo.

Ante los reclamos públicos en redes, en los que también alertaban a la Profeco, es que la institución intervino. Esta semana, su titular, Iván Escalante, difundió un video en el que pidió a los consumidores evitar cualquier compra con Full Pass, luego de recibir cientos de quejas de personas afectadas y de constatar que, durante dos meses, la empresa no pudo ser localizada.

En entrevista para el noticiero "A las Dos", de SinEmbargo Al Aire, Escalante confirmó que la Profeco ha recibido 420 denuncias contra la boletera. Explicó que tardaron más de dos meses en poder contactar a la empresa, la cual reapareció solo después de la advertencia pública. Actualmente, se han concretado más de 30 conciliaciones, aunque el proceso sigue abierto.

“Nosotros nos dimos cuenta con esto en particular primero a través de las redes sociales —dijo Escalante—, mucha gente quejándose de que la boletera no les había reintegrado el recurso. Después empezaron a llegar quejas formales a la Profeco. Hasta la fecha tenemos alrededor de 420 quejas ya radicadas”, explicó.

El funcionario detalló que cuando intentaron notificar a la boletera, no la encontraron.

“Cuando quisimos notificar al proveedor, no los encontramos. Teníamos una dirección, y en esa dirección no nos abrieron. Entonces no teníamos manera de comunicarnos con ellos”, señaló.

Ante las quejas, la Profeco decidió lanzar una advertencia de no comprar boletos con Full Pass, ya que la boletera seguía activa en internet pese a haber deshabilitado los comentarios en sus redes sociales.

“La página de internet seguía existiendo, deshabilitaron los comentarios, y si ustedes ven sus cuentas de Instagram o Facebook, las reacciones son puras caras negativas, puros dedos para abajo. La gente desconfía de esta boletera, y por eso hicimos un llamado a no comprarle para ningún evento posterior”, dijo Escalante.

Después del llamado público, la boletera reapareció y hasta les pidió dar de baja el video de alerta.

“Aparece la boletera, nos busca y nos dice: ‘sí, quiero conciliar’. Y lo que nosotros le dijimos fue: no solamente concilies con estos más de 420 consumidores, tienes que reintegrarle el dinero a todos, no solo a los que se están viniendo a quejar”, explicó.

Tras la exhibición pública, el comité directivo de Full Pass informó a que solicitó una reunión inmediata con funcionarios de la Profeco para aclarar la situación. Medios de comunicaciónn nacionales citaron un comunicado donde la empresa argumentó que la cancelación de última hora del concierto de Afterlife provocó irregularidades en el proceso de reembolso, mismas que atribuyó a problemas técnicos y logísticos con las tarjetas bancarias utilizadas para las compras.

Según medios nacionales, Full Pass explicó que en varios casos no fue posible identificar o contactar a los compradores porque las entradas se pagaron con tarjetas no nominativas, vencidas o pertenecientes a terceros, y que algunos boletos se adquirieron a través de revendedores, lo que impide realizar el reembolso directo. Además, también señaló que hubo personas que, por descuido, no completaron el trámite de devolución.

“En la devolución de las entradas hubo algunas irregularidades, las cuales fueron provocadas por cuestiones técnicas de las tarjetas bancarias con que fueron adquiridos los boletos”, indicó la empresa.

De acuerdo con la compañía, se vendieron 27 mil boletos para el concierto cancelado, y los incidentes registrados representan, según sus cálculos, una fracción mínima del total de operaciones que ha realizado desde su creación, pues enfatizó que en los últimos cuatro años ha gestionado la venta de 212 mil 675 boletos para 221 eventos, con un índice de incidentes del 0.01 por ciento.

Las conciliaciones

No obstante, hasta el momento la Profeco ha logrado más de 30 conciliaciones, pero el proceso continúa. “Ya se notificó formalmente a la empresa y vamos a seguir presionando”, afirmó Escalante, quien también reveló que la empresa les pidió el video donde se advertía sobre sus prácticas, pero la dependencia se negó.

“Incluso nos pidieron retirar el video y aclararlo, y nosotros le dijimos: `No, hasta que no termines de atender a todas las personas afectadas por la cancelación de ese evento o cualquier otra deuda que tengas con alguna persona consumidora de un evento que no se haya realizado o que no hayas respondido´", narró.

Escalante  agregó que la dependencia mantiene coordinación con el SAT y la Secretaría de Hacienda para dar seguimiento al caso, y que no se descarta una acción colectiva si la empresa no cumple con los reembolsos.

Asimismo recalcó que darán seguimiento y han pedido a la boletera el reembolso total, incluso hasta quienes no presenten denuncia, sin embargo, en redes sociales, los afectados están llamando a las personas que resultaron afectadas a presentar su denuncia para que no se queden sin su reembolso.

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

