Ace Frehley, legendario guitarrista de la banda Kiss, muere a los 74 años

Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).- Ace Frehley, guitarrista original y miembro fundador de la banda Kiss, murió este jueves a los 74 años, en Morristown, Nueva Jersey, tras varias semanas hospitalizado.

De acuerdo con el medio especializado TMZ, la familia de Frehley tomó la decisión de apagar el soporte vital al que permanecía conectado luego de que no mostrara mejoría tras una hemorragia cerebral, derivada de una caída en su estudio a finales de septiembre.

“Estamos completamente devastados y desconsolados. En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones y deseos de amor, cariño y paz al dejar este mundo. Apreciamos sus mejores recuerdos, su risa, y celebramos la fortaleza y la bondad que brindó a los demás. La magnitud de su fallecimiento es de proporciones épicas e incomprensible. Al reflexionar sobre todos sus increíbles logros, ¡el recuerdo de Ace vivirá para siempre!", escribió la familia en un comunicado.