¿Qué son las "leches" o bebidas vegetales y cómo elegir la mejor?

Una opción para integrar a la alimentación son las bebidas vegetales, en especial para quienes padecer de intolerancia a los lácteos o para quien decide dejar de consumirlos; existe una gran variedad: de almendra, soya, avena, entre otras, pero ¿cómo elegir? Platicamos con una experta.

Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).- Al hablar de bienestar y salud es importante prestar atención a la alimentación, un elemento que ha tomado fuerza en los últimos años es la "leche vegetal" o mejor dicho, bebidas de origen vegetal, que surgen como una alternativa para quien no consume leche por alguna restricción medica o por elección. Aquí te contamos algunos puntos a tener en cuenta.

¿Qué es una bebida vegetal?

De acuerdo el texto The Role of Plant-Based Beverages in Nutrition: An Expert Opinion publicado en PubMed Central (PMC): "Las bebidas vegetales, también conocidas como bebidas sin lácteos o alternativas, son un grupo de bebidas preparadas a partir de materias primas vegetales, como cereales y pseudocereales (p. ej., trigo sarraceno o quinoa), semillas, frutos secos, legumbres y patatas".

Larousse Cocina señala que "son productos que provienen al extraer las proteínas y grasas de legumbres, semillas, cereales"; se les suele llamar leche porque "tienen una consistencia similar a la leche" pero no son leche.

Integrar bebidas de origen vegetal

Las bebidas de origen vegetal aportan beneficios a la salud, Fernanda Bores, Nutrióloga de Danone México, platicó en entrevista a SinEmbargo acerca de este tema.

"Integrar bebidas de origen vegetal junto con una dieta balanceada puede tener un impacto positivo en la salud porque aportan nutrientes esenciales de manera práctica, son ideales para quienes buscan opciones sin lactosa presente en los lácteos. Además, su versatilidad permite incorporarlas en diferentes momentos del día, facilitando la adopción de hábitos saludables y sostenibles sin sacrificar el sabor", dijo Fernanda Bores.

¿En qué tenemos que fijarnos a la hora de elegir?

Existe una variedad de bebidas de origen vegetal como las de avena, almendra, soya o hasta coco, pero ¿cuál es la que debemos elegir?

"La elección de una bebida vegetal sobre otra depende completamente de las necesidades personales, gustos y estilo de vida. No hay una bebida vegetal 'mejor', sino que la elección ideal se basa en términos de sabor, uso y beneficios nutricionales. Lo recomendable es fijarse en aspectos como la textura, beneficios nutricionales y momento de consumo", comentó la especialista.

Fernanda compartió con los lectores de Mundano que "la bebida de almendra es versátil y muy popular, ideal para un café espumoso", en caso de que se busque consumir más proteína también hay opciones como Silk Alta en Proteína que va muy bien en shakes post-entrenamiento. "La de coco aporta frescura, el sabor típico de este ingrediente y ligereza; y la de avena contribuye a la digestión y funciona muy bien en preparaciones culinarias".

La nutrióloga compartió que hay opciones como las de Silk que responden a las distintas necesidades, destacó que su fórmula fue renovada y está libre de sellos, y cuenta con seis nutrientes esenciales.

"En definitiva, la mejor bebida vegetal será la que se adapte a tu estilo de vida", destacó Bores.

Mitos de las bebidas vegetales

La nutrióloga Fernanda Bores nos compartió dos mitos que aún se tienen acerca de las bebidas de origen vegetal:

Mito 1: Las bebidas vegetales sacrifican sabor y textura. "Esta es una de las barreras de compra más importantes. Aún existe la idea de que elegir una opción vegetal implica renunciar al sabor"