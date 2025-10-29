Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

"Aun con el resultado electoral del domingo favorable a Milei, el modelo económico no arroja resultados convincentes".

Mario Campa

29/10/2025 - 12:05 am

 

Primera: Uno de los hijos pródigos de la ultraderecha global deviene oveja negra de la familia. Aun con el resultado electoral del domingo favorable a Milei, el modelo económico no arroja resultados convincentes. La inflación cayó, pero no cede a tasa interanual de un dígito y en cambio repunta en comparativo mensual. La manufactura cierra plantas y lastra capacidad holgada. El desempleo alcanzó el nivel más alto en cuatro años y el capital huye del país. El PIB del segundo trimestre cayó 0.1 por ciento en clave trimestral y hay pistas de que podría hilar otro periodo contractivo. A pesar de una recuperación parcial de los activos financieros tras la elección, la economía real no levanta. Al restar el ruido del salvavidas que Trump amenazaba con pinchar, una coacción para el votante, el rey queda desnudo hacia el exterior.

Segunda: Trump mete una zancadilla a su relato de austeridad y nacionalismo, pero salva el pellejo. El Tesoro estadounidense rescató al peso argentino mediante la venta de dólares y una línea de canje por hasta 20 mil millones, además de un préstamo equivalente con Wall Street, sujeto a un acuerdo sobre el colateral. Por si fuera poco, Trump irritó a los ganaderos estadounidenses con la promesa de importación de carne argentina. A cambio del salvataje, Bessent exigió cortar lazos con China y un acceso preferencial al uranio y a las telecomunicaciones. Sin recato, Trump declaró que “Argentina está muriendo” para sofocar protestas. Además, la Casa Blanca condicionó la continuidad del oxígeno a una victoria electoral de La Libertad Avanza. Con el triunfo de Milei y la apreciación del peso, Trump salva cara.

Tercera: Los bancos foráneos frotan sus manos. Milei está convertido en un genuino “bobo de Wall Street”, en un sujeto de ordeña. Días antes de la elección, en un acto estimulante para los surrealistas, la Casa Rosada recibió al tiburón Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, en el Museo de Arte Decorativo en Buenos Aires. El banco Morgan Stanley ventiló su escepticismo de que la banda cambiaria “lleve a un equilibrio de cuenta corriente”, y cree que flotar el peso es inevitable. Entretanto, la consejera editorial del Financial Times Gillian Tett advirtió que “lo que está ocurriendo [con el salvataje] es una forma descarada de imperialismo financiero”. Si bien el riesgo sistémico aminora con el resultado favorable, los fundamentales no están para jolgorios.

Cuarta: El Fondo Monetario Internacional sufre un nuevo golpe de legitimidad. Argentina debe casi 57 mil millones de dólares al FMI. Con el 35 por ciento de la cartera, es de calle el cliente número uno, seguido de Ucrania con apenas 8.7 por ciento del total. En abril, Milei acordó un nuevo préstamo por 20 mil millones para estabilizar la economía. Meses después, las reservas internacionales cayeron a niveles desaconsejables por las elecciones y la sobrevaluación del peso. Con el resultado electoral adverso en la Provincia de Buenos Aires, las averías de la motosierra ganaron escrutinio. Ciertamente, con las ganancias en el Congreso, Milei compra tiempo para implementar reformas dictadas o respaldas por el FMI. Pero si los espaldarazos extranjeros no estabilizan la economía y en cambio las reformas sobreprometen, la erosión de confianza crecerá.

Quinta: José Antonio Kast y Johannes Kaiser ganan y pierden validez externa. Los más xenófobos de la nueva generación ultraderechista en América Latina libran una feroz batalla con la candidata de izquierdas Jeanette Jara de cara a la primera vuelta electoral del 16 de noviembre en Chile. Ambos elogiaron antes a Milei, pero hoy ponen tierra de por medio. En un intento de desmarque tras los escándalos de corrupción y la derrota en la Provincia de Buenos Aires, Kast marcó distancia: "Nosotros tenemos una gran diferencia con Argentina, tenemos un Banco Central independiente, tenemos ciertas instituciones que están bastante más sanas [...] tenemos una buena relación con los medios de comunicación masiva", sentenció en una entrevista con La Nación. Antes, tras el escándalo de la criptomoneda LIBRA, Kaiser declaró: “Yo no soy Milei ni soy Bukele”. Ciertamente, Chile y Argentina divergen en muchos aspectos. Ninguna raya de cebra es idéntica. Pero las raíces del árbol genealógico de los ultras serán más cuestionadas. En Chile y otros países de la región, el temor a las injerencias de Washington será un disuasivo del voto nacionalista. Sin embargo, como cruz de la moneda, el voto pro-yanqui saliva por ultras “conectados”.   

Sexta: Los países con estabilidad política ganan atractivo de inversión. Argentina será seductor de corto plazo para los especuladores que apuestan a un rebote poselectoral tras enormes descuentos a los activos financieros, pero las tensiones sociales y económicas persisten. En un ambiente electoral agitado en América del Sur y de protestas callejeras en Ecuador y Perú, además de un alza de 10 por ciento adicionales a las tarifas de importación de Estados Unidos a Canadá, los fundamentales de México lucen sólidos. Si Claudia Sheinbaum logra elevar la inversión pública y generar derramas y sinergias para la inversión privada, las estrellas desalineadas por Trump podrían reacomodarse.      

En suma, las elecciones intermedias fueron una medición de aceite en el argot del automovilismo, tanto para Milei como para la ultraderecha regional. Por el diseño legislativo argentino, las ganancias netas de La Libertad Avanza eran previsibles, como se dijo aquí en Sin Embargo hace una semana. Y así fue: Milei sumó y los parientes lejanos de MAGA descorcharon champán. No obstante, Macri y Milei sangraron juntos más de 13 puntos del voto total por diputados en sólo dos años, apenas sumando el 41 por ciento de las simpatías. Sólo el salvavidas de Estados Unidos, que hizo de una potencial crisis financiera un plebiscito, mantuvo a Milei a flote. Hacia el exterior, quedan más dudas que certezas. La debilidad proyectada pesará con el paso de los días. Pasada la tormenta, el daño está consumado.

Mario Campa

Mario Campa

Mario A. Campa Molina es economista político e industrial, graduado del MPA de la Universidad de Columbia (2013-2015). Colabora como columnista y panelista en diversos medios y es editor contribuyente en español de la revista de ideas Phenomenal World, del Jain Family Institute (NY). Tiene experiencia laboral en el sector financiero, energético, público y académico.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Esperando a nuestras almas

"Lo que necesitamos es abrir un gran debate no sólo sobre la creación de valor en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Continuidad: apuntes de una transición histórica

"Resulta muy difícil para algunos aceptar una relación entre la Presidenta y el expresidente sin necesidad del...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

La “credibilidad” de Estados Unidos

"Estados Unidos se encuentra ahora mismo profundamente dividido y roto desde dentro. Así, será incapaz de gobernarse...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Lección electoral de Bolivia

"Bolivia acaba de poner en marcha la institucionalidad que, de continuar, puede alentar una normalidad democrática para...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

¿Qué es lo que nos hace humanos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Qué es lo que nos hace humanos?

Las lágrimas de Salinas Pliego
Por Álvaro Delgado Gómez

Las lágrimas de Salinas Pliego

Hipocresía como doctrina
Por Ana Lilia Pérez

Hipocresía como doctrina

Cómo responderle a Salinas Pliego
Por Alejandro Páez Varela

Cómo responderle a Salinas Pliego

Deshonestidad funcional
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad funcional

Salud en la encrucijada: los edulcorantes
Por Alejandro Calvillo

Salud en la encrucijada: los edulcorantes

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra
Por Pedro Mellado Rodríguez

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra

Cuidarse de y cuidar el agua
Por Lorenzo Meyer

Cuidarse de y cuidar el agua

+ Sección

Galileo

El síndrome del intestino irritable (SII) afecta a millones de personas en todo el mundo, causando dolor abdominal, inflamación y cambios en la digestión.

Un estudio descubre cuál es a dieta ideal contra el síndrome del intestino irritable

Un trabajo de la Universidad de Yale analiza por qué las y los menores pueden desarrollar ansiedad y apego cuando su mamá o papá no satisfacen sus necesidades.

Investigadores prueban que falta de cuidado materno temprano genera ansiedad y apego

Hoy, las playas se han convertido en un mosaico cromático, donde las partículas de plástico de distintos tonos resaltan sobre el color de la arena.

¿Qué pasa si los microplásticos no llegan al océano? Toneladas se acumulan en tierra

Una investigación coordinada por el Cáncer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) desarrolló un método que detecta cáncer de pulmón en muestras de sangre.

Una investigación identifica marcadores en sangre para detectar el cáncer de pulmón

Estudio revela el impacto que pueden tener los gatos domésticos en la fauna silvestre

¿Cómo pueden afectar los gatos domésticos a la fauna silvestre? Un estudio lo revela

Los hombres cuyo cáncer de próstata regresa después de una cirugía o radioterapia ahora pueden beneficiarse de una nueva combinación de medicamentos.

Nueva combinación de fármacos reduce 40% mortalidad en cáncer de próstata recurrente

Científicos recrearon a detalle la apariencia del dinosaurio Edmontosaurus annectens a través de ejemplares conservados gracias a un proceso de "momificación".

¿Dinosaurios con pezuñas? Estudio de fósiles "momificados" sorprende a científicos

Corredores en el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2024

El ejercicio podría actuar como un antidepresivo natural, revela nuevo estudio

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

Un estudio reveló que los efectos de la actividad física continúan incluso cuando cesa el movimiento y que el ejercicio incrementa el gasto energético.

Un estudio revela que los efectos del ejercicio persisten incluso cuando descansas

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
De acuerdo con el Secretario de Transporte estadounidense, la medida se toma como una respuesta al “continuo abuso” por parte de México del Acuerdo de Transporte Aéreo firmado hace una década entre ambas naciones.
1

Gobierno de Trump suspende 13 rutas de aerolíneas mexicanas a EU por "incumplimiento"

2

Lujo y falsedad: Inés Gómez Mont y Álvarez Puga deslumbraron a la élite... con oropel

El síndrome del intestino irritable (SII) afecta a millones de personas en todo el mundo, causando dolor abdominal, inflamación y cambios en la digestión.
3

Un estudio descubre cuál es a dieta ideal contra el síndrome del intestino irritable

El 22 de diciembre de 2021, José Manuel del Río Virgen, entonces Secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado fue detenido por elementos de la Policía Ministerial en Veracruz, por su presunta participación en el homicidio del candidato a la Alcaldía de Cazones, René Tovar Tovar.
4

ENTREVISTA ¬ Del Río Virgen no puede ir a la ASF; estuvo hasta en la cárcel: Nahle

Trump confirma que EU aplaza imponer aranceles a México; "Están pagando mucho dinero".
5

Trump confirma que aplaza aranceles a México; con ella [CSP] "nos está yendo bien"

6

App del Banco del Bienestar: Así puedes descargarla y usarla para manejar tu dinero

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reportó que agricultores de diversas entidades mantienen bloqueos en diversos puntos carreteros.
7

Agricultores de Michoacán y Guanajuato extienden bloqueo; exigen subir precio al maíz

Las lágrimas de Salinas Pliego
8

Las lágrimas de Salinas Pliego

Canadá sufre la ruptura con EU, Carney busca alternativas y Trudeau... con Katy Perry.
9

Canadá sufre la ruptura con EU, Carney busca alternativas y Trudeau... con Katy Perry

La cirujana Ana Laura Gutiérrez Aguayo, del ISSSTE, realizó el día de hoy su primera cirugía con el robot Da Vinci X en beneficio de una mujer de 37 años.
10

Médica encabeza cirugía con robot Da Vinci X en hospital 1o de Octubre del ISSSTE

Claudia Sheinbaum sabe que durante el siguiente tramo de su Presidencia se encontrará a personajes iguales o peores que Salinas Pliego.
11

Cómo responderle a Salinas Pliego

Justicia para Rodrigo, piden familires de aficionado asesinado por personal de la UNAM
12

SSC-CdMx detiene a 4 vigilantes de la UNAM por homicidio de aficionado del Cruz Azul

El Gobierno ya dijo cuánto debe Salinas Pliego; y suman multas y recargos: Buenrostro
13

El Gobierno ya dijo cuánto debe Salinas Pliego; y suman multas y recargos: Buenrostro

Durante su fiesta, Ricardo Salinas Pliego ofreció un discurso con declaraciones que apuntan a una nueva etapa en su vida pública: la búsqueda de la Presidencia.
14

VERSUS ¬ Salinas Pliego enfrenta la ruina. Lo acorraló su propia estrategia, de años

El magistrado Guillermo Valls Esponda se despidió como presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) con un congreso en San Cristóbal de las Casas, Chiapas
15

Hotel, alcohol, comida. Gratis. En su despedida, Magistrado gasta 3 millones del TFJA

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Relanzamiento PAN
1

DATOS ¬ Hizo el ridículo en 2024. Y qué. Massive Caller “relanza” al PAN por 1.8 mdp

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reportó que agricultores de diversas entidades mantienen bloqueos en diversos puntos carreteros.
2

Agricultores de Michoacán y Guanajuato extienden bloqueo; exigen subir precio al maíz

Justicia para Rodrigo, piden familires de aficionado asesinado por personal de la UNAM
3

SSC-CdMx detiene a 4 vigilantes de la UNAM por homicidio de aficionado del Cruz Azul

El 22 de diciembre de 2021, José Manuel del Río Virgen, entonces Secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado fue detenido por elementos de la Policía Ministerial en Veracruz, por su presunta participación en el homicidio del candidato a la Alcaldía de Cazones, René Tovar Tovar.
4

ENTREVISTA ¬ Del Río Virgen no puede ir a la ASF; estuvo hasta en la cárcel: Nahle

Juan Ramón de la Fuente.
5

EU y México acuerdan coordinación marítima tras ataque a lancha en el Pacífico

Trump confirma que EU aplaza imponer aranceles a México; "Están pagando mucho dinero".
6

Trump confirma que aplaza aranceles a México; con ella [CSP] "nos está yendo bien"

relanzamiento PAN
7

#PuntosyComas ¬ El PAN carga con militancia empobrecida y ahora va por los jóvenes

Omar García Harfuch y el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla
8

Harfuch promete reforzar seguridad en Michoacán por el asesinato de líder limonero

Martiniano Vega Orozco, exoficial mayor del Gobierno del priista Omar Fayad en Hidalgo, está procesado por varios delitos.
9

El exoficial mayor de Fayad en Hidalgo es procesado por abusos y desvíos millonarios

De acuerdo con el Secretario de Transporte estadounidense, la medida se toma como una respuesta al “continuo abuso” por parte de México del Acuerdo de Transporte Aéreo firmado hace una década entre ambas naciones.
10

Gobierno de Trump suspende 13 rutas de aerolíneas mexicanas a EU por "incumplimiento"

Un Juez de control ordenó prisión preventiva oficiosa en contra de Johny “N” y César “N”; se les acusa del homicidio de Miguel Bahena , Alcalde de Pisaflores.
11

Director del DIF municipal es señalado por asesinato de Edil de Pisaflores, Hidalgo

La Comisión Federal de Electricidad reportó el día de ayer que al cierre del tercer trimestre de este año obtuvo una ganancia neta de 524 mil millones de pesos.
12

CFE reporta ganancias por 56 mil 416 millones de pesos en tercer trimestre del 2025