Álvaro Delgado Gómez

Más allá de Carlos Manzo

“Nadie puede negar, menos el gobierno de Claudia Sheinbaum, que existe inseguridad y violencia grave en amplias zonas de México".

Álvaro Delgado Gómez

04/11/2025 - 12:05 am

Nadie puede negar, menos el gobierno de Claudia Sheinbaum, que existe inseguridad y violencia grave en amplias zonas de México. Es un problema estructural, el principal del país. Pero nadie puede negar tampoco, salvo que los ocho gobiernos estatales del PRIAN y del partido Movimiento Ciudadano informen mentiras, que los delitos, en particular el homicidio, han bajado por la acción del Estado contra los criminales después de haber ascendido a la cúspide durante 12 años de manera ininterrumpida y luego de haber cambiado una estrategia de guerra por la de paz que está en curso.

Ya se sabe: Un crimen de alto impacto, como el asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez en la plaza pública de Uruapan, en Michoacán —o el del líder limonero Bernardo Bravo días antes—, genera la percepción de que acción del Estado no es eﬁcaz en todo el país y que, atizado por campañas mediáticas, quiere hacer creer que México está en llamas y que el crimen lo gobierna para, además, generar la ﬁcción de que con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto estábamos mejor que ahora.

Pero México no está en llamas ni lo gobierna el crimen. Ninguna persona seria, que acopia y analiza información, concluye eso. Sólo mentes enfermas o perezosas, que odian los datos, creen esa propaganda. Y los hay peores: Los que, a sabiendas de la información, fabrican realidades alternas para manipular por razones políticas e ideológicas.

Claro que el gobierno de la República, los gobernadores y presidentes municipales actuales, del partido político que sean, son los responsables de garantizar la seguridad de los habitantes y la vigencia el Estado de derecho, pero son los nostálgicos los que retoman, a cada rato, la cantaleta de que Calderón sí era valiente y que falta mano dura. No dan las condolencias ni a la familia del ejecutado, porque eso es lo que menos les importa.

Hay que volver a explicarlo: Lo que hay en México es un problema real de violencia e inseguridad que se fue incubando por décadas de abandono de los gobiernos a los sectores más débiles de la sociedad, en particular la educación para los jóvenes, al mismo tiempo que crecía la demanda de todo tipo de drogas de Estados Unidos, lo que potenció la creación de grupos criminales que han diversiﬁcado su acción delincuencial hasta nuestros días.

Antes de 2006, México tenían ya problemas de inseguridad y de violencia en numerosas zonas del país —la Ciudad de México llegó a su cúspide en 1994—, pero la “guerra” de Calderón, improvisada irresponsablemente tras el fraude electoral, sí fue un parteaguas que disparó el reguero de cadáveres y cubrir de sangre el territorio nacional. El propio Carlos Manzo lo enfatizó cuando fue diputado federal de Morena y cuyo hermano, por cierto, es actual subsecretario de Gobierno de Michoacán.

Esta estrategia bélica no fue sólo usar, de manera inconstitucional no se olvide, a las Fuerzas Armadas contra los grupos criminales y la población, ni que el narcotraﬁcante Genaro García Luna protegiera a uno de los cárteles, el de Sinaloa, ni soltar balazos sin planeación que mataron a inocentes, sino aplicar una política económica que privilegió a las élites a costa de los sectores más vulnerables, sobre todo a los jóvenes, que fue modiﬁcada en 2018 para sustituirla por un modelo de nación distinto y distinguible.

La estrategia de guerra improvisada de Calderón, está más que probado, es la que detonó la violencia que aún padece México, porque la continuó Peña Nieto con sus propios matices. Sólo hasta 2018, se puso en marcha una estrategia muy distinta. Se podrá criticar la frase de “abrazos, no balazos”, y aun si se quiere la falta de acciones contundentes de Andrés Manuel López Obrador — hasta el saludo a la madre de Joaquín Guzmán, como si la señora hubiera sido un capo—, pero hubo una orientación distinta para enfrentar el fenómeno criminal.

Los cifras oﬁciales proveídas por las ﬁscalías estatales —¿qué otras deben tomarse en cuenta?— registraron que se contuvo el ascenso de los delitos en 2019, en el primer año del gobierno de López Obrador, particularmente el homicidio doloso, y en el sexenio se observó una tendencia a la baja, una característica que se consolidó en el primer año de la presidenta Sheinbaum, hasta alcanzar una caída de 32 por ciento en octubre.

Es obvio que todavía no está bajo control la delincuencia en México, ni mucho menos, pero es una mentira o una necedad aﬁrmar que estamos peor que antes de 2018, cuando los delitos alcanzaron su máximo, razón por la que muchos mexicanos exploraron una opción de gobierno distinta a la del PRIAN.

López Obrador, en efecto, no cumplió su promesa de serenar al país, no le alcanzó el tiempo, pero el Plan Nacional de Paz y Seguridad, que anunció el 14 de noviembre de 2018 —hace justamente siete años— sí marcó un cambio de fondo con la estrategia de guerra de Calderón y Peña, sobre todo en la política social para ir a las causas de la inseguridad y de la violencia, incluyendo el combate a la impunidad.

Y lo que ha hecho Sheinbaum, con todos los ajustes que se quiera, es continuar esa estrategia de paz de ir a las causas de la inseguridad y de la violencia, con un secretario de formación y vocación policiaca, Omar García Harfuch, dotado de instrumentos jurídicos, institucionales y humanos con que no se contaba en el sexenio de López Obrador.

Podrá haber ajustes y reforzamiento de la estrategia, pero no cambio sustantivo en la misma para que la presidenta y su gobierno cumplan con su responsabilidad de seguir disminuyendo la violencia. Esta estrategia, es importante subrayarlo, es parte de un modelo de nación y de desarrollo distinto al que impulsa el PRIAN.

La guerra, por ello, no es opción para la Presidenta de México, pero sí para los nostálgicos de la mano dura. ¿Por qué los gobiernos del PRIAN y de MC no aplican esa estrategia en sus estados? En Guanajuato, por ejemplo, líder nacional deasesinatos por ya muchos años. O en Jalisco, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Querétaro y Aguascalientes…

Álvaro Delgado Gómez

Álvaro Delgado Gómez

Álvaro Delgado Gómez es periodista, nacido en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1966. Empezó en 1986 como reportero y ha pasado por las redacciones de El Financiero, El Nacional y El Universal. En noviembre de 1994 ingresó como reportero al semanario Proceso, en el que fue jefe de Información Política y especializado en la cobertura de asuntos políticos. Ha escrito varios libros, entre los que destacan El Yunque, la ultraderecha en el poder (Plaza y Janés); El Ejército de Dios (Plaza y Janés) y El engaño. Prédica y práctica del PAN (Grijalbo). El amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas (Editorial Proceso) es su más reciente libro.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Riesgo Moral

“No es exagerado decir que grandes decisiones tienen grandes consecuencias”.
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Michoacán y el desafío de la prevención

“Hace cuatro años, desde la tribuna de San Lázaro, Carlos Manzo hizo una pregunta incómoda viralizada ahora...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Milei y el uso del voto del miedo; pero no es el único

"El chantaje de Trump funcionó. El voto del miedo funcionó. Pero también funcionó el chantaje del propio...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Los ataques de EU y recursos de AL

“El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha realizado al menos quince ataques en contra...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Más allá de Carlos Manzo
Por Álvaro Delgado Gómez

Más allá de Carlos Manzo

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Proyecto GRACE
Por Muna D. Buchahin

Proyecto GRACE

El país de la bebida oscura
Por Alejandro Calvillo

El país de la bebida oscura

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo
Por Juan Carlos Monedero

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

+ Sección

Galileo

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

Investigadores de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.Granada descubrió que un compuesto puede frenar el hígado graso.

Investigadores identifican un compuesto que puede frenar el avance del hígado graso

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

El Telescopio de Sondeo VLT del Observatorio Europeo Austral captó una gran nube de gas y polvo cósmico, cuya apariencia recuerda la silueta de un murciélago.

El Telescopio de Sondeo VLT capta "murciélago cósmico" a 10 mil años luz de distancia

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Teotihuacán, cerca de revelar uno de sus mayores secretos.

¿Qué lengua se usaba en Teotihuacán? Nuevo estudio podría dar respuestas

Elon Musk y su Grokipedia

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

Desde pequeños nos enseñan a cubrirnos la boca al toser y a disculparnos luego de un estornudo, lo que generó un efecto no deseado: suprimir estos reflejos.

¿Evitas toser o estornudar? ¡Cuidado! Podrías afectar tu salud sin darte cuenta

Investigaciones revelaron que las desalinizadoras y potabilizadoras reducen hasta el 99 por ciento de los microplásticos, aunque la eliminación no es total.

Potabilizadoras no eliminan los microplásticos por completo, revela investigación

Un equipo científico internacional apunta que la longevidad delas ballenas podría deberse a una mayor capacidad para reparar mutaciones en el ADN.

La ballena boreal, que vive 200 años, podría ser clave para extender la vida humana

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Ciclovía Tlalpan
1

La ciclovía de Tlalpan

La pareja Víctor Manuel Álvarez Puga-Inés Gómez Mont, él abogado y ella conductora en programas de farándula y entretenimiento, se promovía con vida de lujos.
2

Gran vida la de Inés: Champán, avión, de comadre con Ninfa Salinas, Yadhira Carrillo

La FGE identifica al asesino del Edil Carlos Manzo: es Osvaldo Gutiérrez, "El Cuate"
3

Osvaldo Gutiérrez, alias “El Cuate”, sería el presunto asesino del Alcalde de Uruapan

Más allá de Carlos Manzo.
4

Más allá de Carlos Manzo

Gobierno bajo presión tras asesinato de Alcalde.
5

El asesinato del Alcalde de Uruapan presiona al Gobierno y da alas a la oposición

Karla Ornelas, encargada de la Embajada de México en Perú
6

Gobierno de Perú expulsa a Karla Ornelas, encargada de la Embajada mexicana en Lima

Encapuchados vandalizan el Palacio de Gobierno en Michoacán.
7

Encapuchados queman Palacio en Michoacán. Identifican a líderes locales de PRI y PAN

8

CRÓNICA ¬ Tiendas del Bienestar conquistan a mexicanos con café, chocolate, miel...

Perú rompe relaciones con México.
9

Perú rompe relaciones diplomáticas con México. La SRE rechaza "decisión unilateral"

El gobierno de EU planifica una nueva misión para enviar tropas y oficiales de inteligencia a México con el objetivo de combatir a los cárteles, reportó NBC.
10

Después de Landau, ahora NBC dice que EU analiza invadir México para “atacar narcos”

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
11

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Televisa dio a conocer que Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Lala, adquirió el 7.2 por ciento del capital social de la empresa.
12

El presidente de Grupo Lala compra 7.2 % de Televisa y se vuelve accionista principal

Lenia Batres en el pleno de la SCJN.
13

La Suprema Corte revoca amparo de Piña; Minera deberá pagar adeudo de 2 mil 868 mdp

14

¿QUIÉN ES “EL CHAPITO” ISIDRO PARA RETAR A “EL CHAPO”?

Corporativos de EU acusan a México de medidas fiscales “agresivas”.
15

#PuntosyComas ¬ Corporativos estadounidenses atacan reformas de Sheinbaum

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La pareja Víctor Manuel Álvarez Puga-Inés Gómez Mont, él abogado y ella conductora en programas de farándula y entretenimiento, se promovía con vida de lujos.
1

Gran vida la de Inés: Champán, avión, de comadre con Ninfa Salinas, Yadhira Carrillo

Karla Ornelas, encargada de la Embajada de México en Perú
2

Gobierno de Perú expulsa a Karla Ornelas, encargada de la Embajada mexicana en Lima

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.
3

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

4

Apatzingán arde tras el asesinato de Carlos Manzo; Palacio Municipal es incendiado

Corporativos de EU acusan a México de medidas fiscales “agresivas”.
5

#PuntosyComas ¬ Corporativos estadounidenses atacan reformas de Sheinbaum

Perú rompe relaciones con México.
6

Perú rompe relaciones diplomáticas con México. La SRE rechaza "decisión unilateral"

7

VIDEOS revelan la ruta del agresor antes de disparar contra el Alcalde de Uruapan

Ataque en Sinaloa: 13 agresores muertos y 9 víctimas liberadas.
8

Las fuerzas federales abaten a 13 agresores y rescatan a 9 secuestrados en Sinaloa

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, denunció la situación de violencia que vive la comunidad y pidió ayuda a la Presidenta Sheinbaum para combatir al crimen.
9

VERSUS ¬ EU acecha. No hay tiempo. México debe acelerar la estrategia de seguridad

Ha comenzado a circular en redes sociales la convocatoria para la llamada “Marcha Generación Z”, un movimiento que generado dudas sobre su autenticidad.
10

De Carlos Manzo a la Generación Z: La derecha usa la tragedia para reposicionarse

La FGE identifica al asesino del Edil Carlos Manzo: es Osvaldo Gutiérrez, "El Cuate"
11

Osvaldo Gutiérrez, alias “El Cuate”, sería el presunto asesino del Alcalde de Uruapan

La tarde del pasado sábado 2 de noviembre una familia fue atacada por un enjambre de abejas durante su visita al Panteón Municipal de la ciudad de Puebla.
12

VIDEO ¬ Abejas atacan a una familia en panteón de Puebla; hay niños y adultos heridos