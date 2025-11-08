Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Deutsche Welle

08/11/2025 - 1:44 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Arqueólogos descubren el mayor monumento ritual de Mesoamérica en Tabasco

Australia halla la araña más venenosa del mundo; sus colmillos perforan la uña humana

La Policía Auxiliar de CdMx se encargará de vigilancia en museos del INAH: Sheinbaum

La impresionante red arácnida que cubre una extensa área dentro de una cueva es lo bastante amplia como para atrapar una ballena. 

Berlín, 8 de noviembre (DeutscheWelle).- En algún punto de la frontera entre Grecia y Albania, una cueva cálida y cargada de azufre esconde una escena que pondría a prueba los nervios de cualquier aracnofóbico: una red de seda que cubre más de cien metros cuadrados y da refugio a unas 111 mil arañas.

La llamada Cueva del Azufre es mucho más que un refugio para esta colonia descomunal. Se trata de un ecosistema único, donde la vida prospera en condiciones que parecerían diseñadas para impedirla: oscuridad absoluta, aire denso en azufre y un ambiente subterráneo tóxico donde, pese a todo, la vida se abre camino.

Descubrimiento de la telaraña gigante

El descubrimiento tuvo lugar en 2022, cuando un grupo de espeleólogos de la Sociedad Espeleológica Checa exploraba la zona y se topó con esta insólita comunidad de arácnidos. Sorprendidos por lo que vieron, contactaron de inmediato a un equipo de biólogos.

Desde entonces, el investigador István Urák, de la Universidad Húngara Sapientia de Transilvania, encabezó varias expediciones para estudiar en detalle el fenómeno.

Urák describió su primera impresión como una mezcla de gratitud y respeto: "Hay que vivirlo para saber realmente lo que se siente", declaró a Live Science.

Según los investigadores, que publicaron sus hallazgos en la revista Subterranean Biology, la telaraña cubre más de cien metros cuadrados; una extensión tan grande que, como ironizó el medio IFL Science, sería "lo bastante amplia como para atrapar una ballena".

La estructura comienza a unos 50 metros de la entrada de la cueva y se despliega a lo largo de una sección estrecha y de techo bajo, sumida en completa oscuridad.

111 mil arañas conviviendo en una misma estructura

Lo más sorprendente no es sólo el tamaño de la telaraña, sino quiénes la habitan y cómo logran convivir. Los investigadores estiman que en la cueva viven unas 69 mil Tegenaria domestica –la clásica araña doméstica de embudo– y más de 42 mil Prinerigone vagans, una especie que normalmente teje telarañas planas.

Científicos descubrieron una red de seda en una cueva de Albania que cubre más de cien metros cuadrados y alberga aproximadamente a unas 111 mil arañas.
Plano de la Cueva de Azufre, con representación de los principales manantiales sulfurosos (áreas azules) y la gran telaraña en las proximidades de la entrada de la cueva (áreas marrones). Foto: Subterranean Biology

Fuera de la cueva, ambas especies son comunes y suelen vivir de forma solitaria; nunca antes se había documentado que compartieran una misma estructura ni que vivieran de manera colonial, un comportamiento extremadamente raro en ellas.

Los científicos sospechan que esta convivencia insólita se debe al entorno particular de la cueva. Las T. domestica, de mayor tamaño, parecen ser las principales arquitectas de la red, mientras que las más pequeñas P. vagans actúan como inquilinas oportunistas.

En un mundo de oscuridad perpetua, la ausencia de luz –y por tanto de visión– podría haber favorecido esta coexistencia pacífica: tal vez, simplemente, no se ven entre ellas.

Un ecosistema subterráneo basado en azufre

Pero el misterio no termina ahí. Lo que alimenta esta vasta comunidad de arañas no son insectos que provienen del exterior, sino especies que nacen y completan su ciclo de vida dentro de la propia cueva.

Gracias a análisis isotópicos –para rastrear su dieta– y genéticos –para comparar sus poblaciones–, los investigadores descubrieron que toda la cadena alimentaria se basa en la quimioautotrofia: en lugar de depender de la luz solar, el ecosistema obtiene su energía de reacciones químicas generadas por bacterias que metabolizan compuestos de azufre, abundantes en el ambiente de la cueva.

Científicos descubrieron una red de seda en una cueva de Albania que cubre más de cien metros cuadrados y alberga aproximadamente a unas 111 mil arañas.
Una araña hembra junto a un túnel en forma de embudo. Foto: Subterranean Biology

Estas bacterias forman biopelículas viscosas que recubren las paredes y sirven de alimento a las larvas de mosquitos quironómidos –inofensivos y no picadores–, las cuales, a su vez, se convierten en el principal sustento de las arañas.

Las arañas de la Cueva del Azufre no sólo se comportan de forma diferente: también presentan diferencias genéticas y una microbiota intestinal menos diversa que sus parientes de la superficie. La falta de intercambio poblacional y el prolongado aislamiento en este entorno extremo parecen haber favorecido esas variaciones.

Según los investigadores, el hallazgo ilustra la "plasticidad genética" que algunas especies pueden desarrollar en condiciones tan singulares.

En un entorno donde el aire está cargado de vapores sulfurosos y la luz solar nunca penetra, la vida ha encontrado una forma no sólo de resistir, sino de florecer. Lo que podría parecer una escena sacada de una pesadilla es, para los científicos, una prueba más de que la naturaleza aún guarda sorpresas en sus rincones más oscuros.

Y en este caso, esa sorpresa tiene ocho patas… o, mejor dicho, ciento once mil veces ocho.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE DEUTSCHE WELLE. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Deutsche Welle

Deutsche Welle

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Alejandro De la Garza

La crítica literaria como refugio

"El sino del escorpión ha fatigado los laberintos de la política mexicana y de la expansiva actuación...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Turbulencias y guiños en la relación México-España

"Son muchos los lazos históricos, culturales y económicos que vinculan a España con México, lo que supone...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

A colgar los tenis

“El resultado de mis observaciones me resultó sorprendente, aunque bastante menos escandaloso que los negocios de don...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Frankenstein, ¿quién es el monstruo?

"Guillermo entendió mucho mejor que otros directores que han filmado Frankenstein que la obra de Mary Shelley...
Por Diego Petersen Farah
+ Sección

Opinión en Video

La Caravana Navideña de la DiabetiCola
Por Alejandro Calvillo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

La generación Z en Michoacán
Por Fabrizio Mejía Madrid

La generación Z en Michoacán

Mamdani y los piratas de la Generación Z
Por Juan Carlos Monedero

Mamdani y los piratas de la Generación Z

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?
Por Mario Campa

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas
Por Óscar de la Borbolla

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas

Mafias factureras
Por Ana Lilia Pérez

Mafias factureras

Más allá de Carlos Manzo
Por Álvaro Delgado Gómez

Más allá de Carlos Manzo

+ Sección

Galileo

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Saturno

La NASA revela que una luna de Saturno podría albergar un océano apto para la vida

Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha recurrido a elementos naturales para mantener y recuperar la salud.

¿Tienes bicarbonato, ajo y sábila? ¡Buena noticia! Tienes un botiquín natural en casa

James Watson, biólogo estadounidense que fue uno de los descubridores de la secuencia del ADN, falleció a los 97 años de edad.

El científico James Watson, quién reveló la estructura del ADN, fallece a los 97 años

Mapa del Cerebro humano.

Científicos desarrollan con IA el mapa "más completo y detallado" del cerebro

Arqueólogos descubren el mayor monumento ritual de Mesoamérica en Tabasco

La sonda china Tianwen-1 observó con éxito el objeto interestelar Atlas (3I/ATLAS) utilizando su cámara de alta resolución.

FOTO ¬ La sonda china Tianwen-1 capta con éxito el cometa interestelar 3I/ATLAS

En Estados Unidos (EU) se registró el primer embarazo con ayuda de la IA en un caso de infertilidad masculina, según informó la Universidad de Columbia.

Primer embarazo con asistencia de la IA es un éxito en caso de infertilidad masculina

Caminar podría reducir el deterioro cognitivo por alzhéimer hasta siete años: estudio

Copernicus Sentinel-1D alcanzó la órbita a bordo del cohete Ariane 6. Proporcionará visión por radar al programa de observación de la Tierra Copernicus.

El Copernicus Sentinel-1D alcanza la órbita a bordo del cohete Ariane 6. ¿Qué hará?

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La evaluación de visas de EU, incluidas las migratorias, como la Green Card, contemplará la edad y la salud de una persona para que no reciba el documento.
1

Gobierno de Trump negará visas y green cards por edad, sobrepeso y enfermedades

Violencia en Michoacán
2

La Familia Michoacana se asomó con Fox. Luego el palazo de Calderón... y ardió todo

El Presidente de Argentina, Javier Milei, dio una muestra más de su fanatismo por Donald Trump, al imitar su característico baile al ritmo de "YMCA".
3

VIDEO ¬ Milei cierra discurso en mansión de Trump bailando “YMCA” y desata burlas

Funcionario de EU asegura que Irán planeó asesinar a Embajadora de Israel en México
4

México desmiente a Israel y a Reuters: no hay reporte del “supuesto atentado”, dice

Autoridad sin ley, poder sin Estado
5

ENTREVISTA ¬ Dejar ir a Manzo fue error de Morena, dice líder del Congreso michoacano

6

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Betssy Chávez, exprimera Ministra de Perú
7

Betssy Chávez, exprimera Ministra de Perú, "no podrá viajar aún a México": José Jerí

Más allá de Carlos Manzo.
8

ENTREVISTA ¬ Carlos Manzo era afín a la izquierda, no a la derecha, dice su hermano

CJNG desata violencia en Michoacán y Jalisco con bloqueos y enfrentamientos armados.
9

Cárteles temibles se pelean Michoacán: CJNG, Cárteles Unidos, Familia Michoacana...

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó el viernes que el Consejo Técnico de la institución tomó la decisión de continuar las clases en línea el resto del semestre.
10

Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM terminará semestre en línea tras amenazas

La Gobernadora de Guanajuato Libia Dennise García Muñoz Ledo condenó los ataques verbales que en su contra profirió el sacerdote Alfredo Gallegos.
11

La Gobernadora de Guanajuato condena las amenazas del “Padre Pistolas” por acueducto

Macron agradece a Presidenta
12

"Gracias Presidenta. Hasta pronto en París": Macron se despide e invita a Sheinbaum

FGR entrega a Martha "N" al Gobierno de Estados Unidos
13

La FGR entrega a Martha "N" al Gobierno de Estados Unidos por asociación delictuosa

Revocación de mandato de 2022
14

Morena busca adelantar revocación de mandato para las elecciones intermedias de 2027

Frente frío 13
15

PC emite alerta especial por bajas temperaturas este fin de semana en la CdMx

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Macron agradece a Presidenta
1

"Gracias Presidenta. Hasta pronto en París": Macron se despide e invita a Sheinbaum

Violencia en Michoacán
2

La Familia Michoacana se asomó con Fox. Luego el palazo de Calderón... y ardió todo

Frente frío 13
3

PC emite alerta especial por bajas temperaturas este fin de semana en la CdMx

La evaluación de visas de EU, incluidas las migratorias, como la Green Card, contemplará la edad y la salud de una persona para que no reciba el documento.
4

Gobierno de Trump negará visas y green cards por edad, sobrepeso y enfermedades

Morena instala Consejo Consultivo que alistará estrategia para la elección del 2027
5

Morena instala Consejo Consultivo que alistará estrategia para la elección del 2027

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó el viernes que el Consejo Técnico de la institución tomó la decisión de continuar las clases en línea el resto del semestre.
6

Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM terminará semestre en línea tras amenazas

Puente de la Concordia
7

Isaí Santiago y Jazlyn Azuleth, heridos en explosión en Iztapalapa, son dados de alta

Betssy Chávez, exprimera Ministra de Perú
8

Betssy Chávez, exprimera Ministra de Perú, "no podrá viajar aún a México": José Jerí

Revocación de mandato de 2022
9

Morena busca adelantar revocación de mandato para las elecciones intermedias de 2027

Autoridad sin ley, poder sin Estado
10

ENTREVISTA ¬ Dejar ir a Manzo fue error de Morena, dice líder del Congreso michoacano

La Secretaría de Agricultura detectó un caso de gusano barrenador del ganado en Jalisco, el cual ya fue contenido y no representa riesgo.
11

Agricultura detecta caso de gusano barrenador en Jalisco; ampliaría alerta a mascotas

Para que no seas víctima de fraudes al realizar trámites o solicitar apoyos, te decimos cómo identificar los sitios web oficiales del Gobierno de México.
12

¡Evita fraudes! Así puedes identificar las páginas oficiales del Gobierno de México