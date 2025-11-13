Grupo Salinas llama “espuria” a la Corte y acusa “linchamiento” contra Salinas Pliego

Tras años de aplazamiento, la Suprema Corte decide hoy si falla a favor o en contra de litigios fiscales que Ricardo Salinas Pliego arrastra desde 2008. De perder, deberá pagar más de 4o mil millones de pesos.

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).- La fecha llegó. Hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió los primeros fallos sobre siete de los nueve litigios fiscales pendientes de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Salinas, consorcio que tachó a la Corte de "espuria" tras resolver en contra del empresario.

Los créditos fiscales en disputa, determinados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), superan los 40 mil millones de pesos (mdp), incluyendo ISR, IVA, actualizaciones, recargos y multas por ejercicios de 2008 a 2013.

El debate, que se transmitió en vivo por el sitio web de la SCJN, abordó diversos proyectos de resolución turnados a las y los ministros Hugo Aguilar Ortiz (presidente de la Corte), Loretta Ortiz Ahlf, Yasmín Esquivel Mossa, Estela Ríos González, Irving Espinosa Betanzos, María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías Guerra, Giovanni Azael Figueroa Mejía y Arístides Rodrigo Guerrero García.