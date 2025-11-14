Pedro Mellado Rodríguez

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia

"La derecha en México fracasó en su intento de eliminar de la vida política al expresidente Andrés Manuel López Obrador a través de una guerra judicial, mejor conocida como lawfare. Ahora, tras su retiro, la oposición concentrará sus fuerzas para tratar de deslegitimar a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo".

Pedro Mellado Rodríguez

14/11/2025 - 12:04 am

Nada nuevo bajo el sol. Los canallas y los sinvergüenzas van de la mano en la misma cruzada. La historia sigue teniendo el mismo guión: quienes durante seis años golpearon sistemáticamente al expresidente Andrés Manuel López Obrador, ahora golpean, también sistemáticamente a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Igual que entonces, la facción opositora, está dispuesta, como siempre a utilizar los más deleznables argumentos de la calumnia y la canalla, y si las condiciones se lo permiten, son capaces de instigar los más atroces crímenes y hasta un golpe de estado con el respaldo de las fuerzas más reaccionarias y oscuras del gobierno de los Estados Unidos.

La mayoría de la gente ya no se acuerda que el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló, en su conferencia mañanera del viernes 7 de mayo del 2021, la gran alianza y conjura de la derecha, en muchos casos con financiamiento de algunas agencias del gobierno de los Estados Unidos. 

Había -y sigue existiendo- un bloque pernicioso que por sistema atacaba a su gobierno, incluso con la idea de que en algún momento podrían hasta obligarlo a renunciar a su cargo para recuperar el poder y sus privilegios. Fue amplio en detalles el Presidente al incluir en esa facción de conjurados a presuntos intelectuales orgánicos del viejo régimen, periodistas, medios de comunicación, organizaciones con fachada de sociedad civil y grandes empresarios que durante décadas fueron consentidos, apapachados, y beneficiados como socios y aliados corruptos de los gobiernos en turno, tanto de PRI como del PAN.

En esa mañanera habló López Obrador de quienes recibían dinero de la Embajada de Estados Unidos, recursos que utilizaban para atacar a su gobierno. Como la organización que encabeza Claudio X. González Guajardo, a la que López Obrador llamaba “Mexicanos en Favor de la Corrupción”, que además de realizar presuntas investigaciones periodísticas también llevaba a cabo acciones de cabildeo y marrullerías jurídicas en contra de los grandes proyectos de su administración.

Recordó López Obrador que Claudio X. González Laporte, el padre, fue presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y del Consejo Coordinador Empresarial, que respaldó y financió el fraude electoral del 2006 para encumbrar al espurio panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Los que diseñaron y promovieron el lema de que López Obrador era un peligro para México y para sus negocios. Ese Claudio, padre, aseguró López Obrador, que advirtió que si ganaba la izquierda, iban a tener que recurrir al Golpe de Estado, como en 1973 en Chile, cuando en una conjura del gobierno de Estados Unidos, las transnacionales, la oligarquía chilena y el ejército de ese país, asesinaron y derrocaron Presidente socialista Salvador Allende.

Se refirió al Claudio hijo, el que ahora encabeza la llamada Marea Rosa, compendio de organizaciones de derecha que odiaban a López Obrador y ahora han trasladado sus enfermizos humores en contra de Claudia Sheinbaum.

Dijo López Obrador ese viernes 7 de mayo del 2021 que este Claudio hijo articuló a opositores como Diego Fernández de Cevallos, Roberto Madrazo, Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, los medios de información tradicionales y algunos periodistas como López-Dóriga, Ciro Gómez Leyva y Loret de Mola.

Definió López Obrador todos esos esfuerzos como injerencismo de Estados Unidos, para promover su intervención en los asuntos de México y promover el golpismo: “El golpismo, para definirlo conceptualmente, no necesariamente tiene que ver con el uso de las armas o del ejército, el golpismo es un movimiento que se va gestando, que puede consumarlo el ejército o militares, pero las condiciones para llevar a cabo el golpe se van creando con el apoyo de gobiernos extranjeros, de medios de comunicación”.

Este jueves 13 de noviembre del 2025, en la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se abordó el mismo tema, con los mismos protagonistas, detrás de la convocatoria a la marcha de la llamada Generación Z, programada para el sábado 15 de noviembre del 2025. Detrás, lubricando esta iniciativa aparecen los actores de siempre, con el agregado de nuevos oportunistas, como Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Televisión Azteca y Grupo Elektra; la Alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega, y algunos miembros del más rancio panismo y priismo. Igual que contra López Obrador, acarician la idea de sacar a Claudia Sheinbaum de la Presidencia de la República y revocarle el mandato.

Ha sido intensa la campaña que en el último mes y medio habría costado, por lo menos, 90 millones de pesos, según cálculos de Presidencia de la República. Los mismos de siempre: Vicente Fox, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Ernesto Zedillo Ponce de León, los que no se resignan a asumir que la mayoría de la gente ya no quiere saber nada de ellos, porque los desprecia y los dimensiona como los canallas y sinvergüenzas que han sido artífices, partícipes y cómplices de los abusos cometidos contra la mayoría del pueblo en las más recientes cuatro décadas.

La derecha en México fracasó en su intento de eliminar de la vida política al expresidente Andrés Manuel López Obrador a través de una guerra judicial, mejor conocida como lawfare. Ahora, tras su retiro, la oposición concentrará sus fuerzas para tratar de deslegitimar a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, señaló en SinEmbargo.mx, en entrevista publicada el sábado 9 de noviembre del 2024, Aníbal García, investigador del Observatorio Lawfare, una institución de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, que se dedica a estudiar los golpes de estado que se han perpetrado contra mandatarios latinoamericanos que son incómodos para el gobierno de Estados Unidos.

Esta derecha beligerante y apátrida tiene dos grandes obstáculos para alcanzar sus objetivos: que perdió el control y la complicidad del Poder Judicial Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que sigue siendo objeto del desprecio y la desconfianza de la mayoría del pueblo de México. Sentimientos que se profundizan todos los días.

Pedro Mellado Rodríguez

Pedro Mellado Rodríguez

Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

¡Aguas con el agua!

"El problema del agua en el Valle de México no se ha resuelto. Simplemente se ha aplazado....
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Vivienda, la demanda que moviliza

"Los jóvenes de izquierda le han dado la vuelta al discurso y hoy tienen claro que el...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

COLPIN 2025: “La verdad no se rinde”

"El mensaje que prevaleció fue de resistencia y cooperación concluyéndose que el trabajo colaborativo puede romper los...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Sheinbaum y el embrollo del Estado mexicano

"Así el Estado mexicano: una superposición desigual de instituciones donde cada día se hacen más visibles las...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”
Por Héctor Alejandro Quintanar

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia
Por Pedro Mellado Rodríguez

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia

Carlos Manzo con el PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

Carlos Manzo con el PRIAN

Los Trump y Calderón quieren guerras
Por Juan Carlos Monedero

Los Trump y Calderón quieren guerras

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
Por Mario Campa

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?
Por Óscar de la Borbolla

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?

Salinas Pliego en bancarrota
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego en bancarrota

Extorsión, el cáncer de Michoacán
Por Ana Lilia Pérez

Extorsión, el cáncer de Michoacán

¿La derechización de México?
Por Alejandro Páez Varela

¿La derechización de México?

Barril sin fondo
Por Muna D. Buchahin

Barril sin fondo

+ Sección

Galileo

Observaciones realizadas con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO) han revelado la muerte explosiva de una estrella justo cuando la explosión atravesaba su superficie.

Científicos logran captar por primera vez la explosión de la muerte de una supernova

Investigadores desarrollaron una nueva herramienta que permite estimar el riesgo de desarrollar problemas asociados con Alzheimer años antes de los síntomas.

Una nueva herramienta predice el riesgo de Alzheimer antes de los primeros síntomas

El día de ayer se registró un fenómeno poco usual para nuestras latitudes: las auroras boreales se manifestaron intensamente en el norte de México.

FOTOS ¬ Así se vieron las auroras boreales que provocó la tormenta solar en México

Una investigación analizó cómo tener mascotas en los primeros años de vida puede relacionarse con aspectos del bienestar emocional y conductual en la infancia.

¿Cómo influyen las mascotas en el desarrollo emocional de niños? Un estudio lo revela

Un estudio de realizado por investigadores de BCBL llevado a cabo en 27 países de Europa concluyó que el multilingüismo ayuda a mantenerse joven.

El multilingüismo ayuda a mantenerse joven, según un estudio llevado a cabo en Europa

Una nueva investigación indica que las biopsias líquidas de rutina podrían reducir sustancialmente los diagnósticos de cáncer en etapas avanzadas.

Un análisis de sangre podría detectar cáncer en etapas tempranas, según investigación

Investigadores de Intermountain Health descubrieron que ajustar una dosis de vitamina D en pacientes cardíacos reduce su riesgo de sufrir un segundo infarto.

La vitamina D podría evitar un segundo infarto en pacientes cardíacos, revela estudio

Puedes tener una botella consentida para llenar de agua y llevar a todas partes, pero los expertos advierten que deben lavarse regularmente.

¿No sueles lavar la botella donde bebes agua? ¡Cuidado! Podrías arriesgar tu salud

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo

Un antibiótico que sirve como tratamiento del acné podría ayudar a reducir el riesgo de que algunos jóvenes desarrollen esquizofrenia, según una investigación.

Un antibiótico para tratar el acné podría reducir el riesgo de esquizofrenia: estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”
1

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

La Suprema Corte emitió los primeros fallos sobre siete litigios fiscales pendientes de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Salinas.
2

Grupo Salinas llama “espuria” a la Corte y acusa “linchamiento” contra Salinas Pliego

Salinas Pliego aún tiene pendientes por resolver otros juicios en otras instancias judiciales.
3

Esto comienza para Salinas Pliego. Necesita pagar YA 48 mil millones, y todavía debe

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reveló que su candidatura a Gobernador de Sinaloa fue decisión directa del expresidente AMLO.
4

Rubén Rocha revela que su candidatura a Gobernador de Sinaloa fue decisión de AMLO

Salinas Pliego
5

Ministros doblan a Salinas Pliego en 7 rounds: deberá pagar YA gran parte de su deuda

6

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

"Alito" Moreno dice que denunciará a Sheinbaum por justificar expropiación de predios.
7

DATOS ¬ ¿Quién gasta 100 millones en cursos sobre IA, likes y memes? El PRI de Alito

Gildardo Maldonado, Alcalde electo de Jáltipan, Veracruz
8

Rancho de Gildardo Maldonado Guzmán, Alcalde electo de Jáltipan, es atacado a balazos

Grecia Quiroz: La marcha del 15 no es nuestra, di voto de confianza a Gobierno de CSP
9

Grecia Quiroz: La marcha del 15 no es nuestra, di voto de confianza a Gobierno de CSP

Ricardo Salinas Pliego incursionó en el mundo del juego de apuestas y sorteos gracias a Enrique Peña Nieto, quien antes de dejar el cargo le otorgó el permiso.
10

Peña le abrió la puerta de los casinos a Salinas Pliego. Y fue semanas antes de irse

Sacerdote de Tultepec desaparecido es hallado sin vida; detienen a dos.
11

La FGJEM halla sin vida al sacerdote Ernesto Baltazar en Nextlalpan; hay 2 detenidos

Una funcionaria menor de Guerrero fue despedida después de que el homenaje al exgobernador Rubén Figueroa provocara una fuerte indignación en la sociedad.
12

Cae funcionaria menor por el homenaje a Rubén Figueroa. Evelyn Salgado, desaparecida

¿Qué tratan de decir quienes hoy en el México contemporáneo esgrimen tal consigna? Va aquí un decálogo de lo que implica asumirse ni de derecha ni de izquierda.
13

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”

Observaciones realizadas con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO) han revelado la muerte explosiva de una estrella justo cuando la explosión atravesaba su superficie.
14

Científicos logran captar por primera vez la explosión de la muerte de una supernova

Una investigación de Presidencia halló datos que ligan al movimiento "Generación Z" con la derecha internacional y actores de la oposición mexicana.
15

GRÁFICOS ¬ Extranjeros, Claudio X, Salinas Pliego: Presidencia exhibe a Generación Z

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Funcionario de Colima intenta agredir a Diputado federal de Morena
1

VIDEO exhibe intento de agresión de funcionario de Colima contra Diputado de Morena

Gildardo Maldonado, Alcalde electo de Jáltipan, Veracruz
2

Rancho de Gildardo Maldonado Guzmán, Alcalde electo de Jáltipan, es atacado a balazos

Salinas Pliego aún tiene pendientes por resolver otros juicios en otras instancias judiciales.
3

Esto comienza para Salinas Pliego. Necesita pagar YA 48 mil millones, y todavía debe

La SCJN rechazó analizar a fondo recursos legales con los que Oxxo todavía puede exhibir productos con nicotina.
4

La Corte rechaza analizar amparos que permiten a Oxxo exhibir productos de tabaco

El Congreso de la Ciudad de México aprobó una serie de reformas al Código Penal capitalino que castigan con mayor severidad el despojo de inmuebles.
5

Congreso de la CdMx eleva penas por despojo: alcanzan hasta los 11 años de prisión

Ministros en la sesión en la que se discutieron 7 créditos fiscales de Salinas Pliego
6

ENTREVISTA ¬ Esta nueva Corte resolverá públicamente, antes nadie se enteraba: Lenia

Los mexicanos residentes en el extranjero pueden emitir su voto en las elecciones presidenciales y en las consultas populares.
7

#PuntosyComas ¬ 1.6 millones de mexicanos en el extranjero podrán votar en revocación

Grecia Quiroz: La marcha del 15 no es nuestra, di voto de confianza a Gobierno de CSP
8

Grecia Quiroz: La marcha del 15 no es nuestra, di voto de confianza a Gobierno de CSP

Secretario de Guerra de EU
9

Hegseth lanza operación contra narcoterrorismo en AL; Rubio descarta tropas en México

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas, debería pagar los impuestos que adeuda al Estado mexicano.
10

"Que paguen sus impuestos en vez de pagar campañas", dice Claudia a deudores fiscales

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”
11

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

Organizaciones, familiares y políticos han cuestionado con dureza el homenaje que el Gobierno morenista de Guerrero le brindó al exgobernador Rubén Figueroa.
12

Organizaciones y víctimas se suman a repudio de Indignante homenaje a Rubén Figueroa