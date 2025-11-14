No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia

Nada nuevo bajo el sol. Los canallas y los sinvergüenzas van de la mano en la misma cruzada. La historia sigue teniendo el mismo guión: quienes durante seis años golpearon sistemáticamente al expresidente Andrés Manuel López Obrador, ahora golpean, también sistemáticamente a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Igual que entonces, la facción opositora, está dispuesta, como siempre a utilizar los más deleznables argumentos de la calumnia y la canalla, y si las condiciones se lo permiten, son capaces de instigar los más atroces crímenes y hasta un golpe de estado con el respaldo de las fuerzas más reaccionarias y oscuras del gobierno de los Estados Unidos.

La mayoría de la gente ya no se acuerda que el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló, en su conferencia mañanera del viernes 7 de mayo del 2021, la gran alianza y conjura de la derecha, en muchos casos con financiamiento de algunas agencias del gobierno de los Estados Unidos.

Había -y sigue existiendo- un bloque pernicioso que por sistema atacaba a su gobierno, incluso con la idea de que en algún momento podrían hasta obligarlo a renunciar a su cargo para recuperar el poder y sus privilegios. Fue amplio en detalles el Presidente al incluir en esa facción de conjurados a presuntos intelectuales orgánicos del viejo régimen, periodistas, medios de comunicación, organizaciones con fachada de sociedad civil y grandes empresarios que durante décadas fueron consentidos, apapachados, y beneficiados como socios y aliados corruptos de los gobiernos en turno, tanto de PRI como del PAN.

En esa mañanera habló López Obrador de quienes recibían dinero de la Embajada de Estados Unidos, recursos que utilizaban para atacar a su gobierno. Como la organización que encabeza Claudio X. González Guajardo, a la que López Obrador llamaba “Mexicanos en Favor de la Corrupción”, que además de realizar presuntas investigaciones periodísticas también llevaba a cabo acciones de cabildeo y marrullerías jurídicas en contra de los grandes proyectos de su administración.

Recordó López Obrador que Claudio X. González Laporte, el padre, fue presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y del Consejo Coordinador Empresarial, que respaldó y financió el fraude electoral del 2006 para encumbrar al espurio panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Los que diseñaron y promovieron el lema de que López Obrador era un peligro para México y para sus negocios. Ese Claudio, padre, aseguró López Obrador, que advirtió que si ganaba la izquierda, iban a tener que recurrir al Golpe de Estado, como en 1973 en Chile, cuando en una conjura del gobierno de Estados Unidos, las transnacionales, la oligarquía chilena y el ejército de ese país, asesinaron y derrocaron Presidente socialista Salvador Allende.

Se refirió al Claudio hijo, el que ahora encabeza la llamada Marea Rosa, compendio de organizaciones de derecha que odiaban a López Obrador y ahora han trasladado sus enfermizos humores en contra de Claudia Sheinbaum.

Dijo López Obrador ese viernes 7 de mayo del 2021 que este Claudio hijo articuló a opositores como Diego Fernández de Cevallos, Roberto Madrazo, Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, los medios de información tradicionales y algunos periodistas como López-Dóriga, Ciro Gómez Leyva y Loret de Mola.

Definió López Obrador todos esos esfuerzos como injerencismo de Estados Unidos, para promover su intervención en los asuntos de México y promover el golpismo: “El golpismo, para definirlo conceptualmente, no necesariamente tiene que ver con el uso de las armas o del ejército, el golpismo es un movimiento que se va gestando, que puede consumarlo el ejército o militares, pero las condiciones para llevar a cabo el golpe se van creando con el apoyo de gobiernos extranjeros, de medios de comunicación”.

Este jueves 13 de noviembre del 2025, en la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se abordó el mismo tema, con los mismos protagonistas, detrás de la convocatoria a la marcha de la llamada Generación Z, programada para el sábado 15 de noviembre del 2025. Detrás, lubricando esta iniciativa aparecen los actores de siempre, con el agregado de nuevos oportunistas, como Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Televisión Azteca y Grupo Elektra; la Alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega, y algunos miembros del más rancio panismo y priismo. Igual que contra López Obrador, acarician la idea de sacar a Claudia Sheinbaum de la Presidencia de la República y revocarle el mandato.

Ha sido intensa la campaña que en el último mes y medio habría costado, por lo menos, 90 millones de pesos, según cálculos de Presidencia de la República. Los mismos de siempre: Vicente Fox, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Ernesto Zedillo Ponce de León, los que no se resignan a asumir que la mayoría de la gente ya no quiere saber nada de ellos, porque los desprecia y los dimensiona como los canallas y sinvergüenzas que han sido artífices, partícipes y cómplices de los abusos cometidos contra la mayoría del pueblo en las más recientes cuatro décadas.

La derecha en México fracasó en su intento de eliminar de la vida política al expresidente Andrés Manuel López Obrador a través de una guerra judicial, mejor conocida como lawfare. Ahora, tras su retiro, la oposición concentrará sus fuerzas para tratar de deslegitimar a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, señaló en SinEmbargo.mx, en entrevista publicada el sábado 9 de noviembre del 2024, Aníbal García, investigador del Observatorio Lawfare, una institución de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, que se dedica a estudiar los golpes de estado que se han perpetrado contra mandatarios latinoamericanos que son incómodos para el gobierno de Estados Unidos.

Esta derecha beligerante y apátrida tiene dos grandes obstáculos para alcanzar sus objetivos: que perdió el control y la complicidad del Poder Judicial Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que sigue siendo objeto del desprecio y la desconfianza de la mayoría del pueblo de México. Sentimientos que se profundizan todos los días.