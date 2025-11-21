ENTREVISTA ¬ Alessandra y Tabe llenaron marcha con gente amenazada: Paulo García

En entrevista con Café y Noticias, el Diputado morenista afirmó que tiene pruebas de cómo dirigentes de comercio informal obligaban a los comerciantes a participar en la marcha de la Generación Z por ordenes de Alessandra Rojo de la Vega y Mauricio Tabe

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).- La Alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega y el Alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, organizaron a grupos violentos que participaron en la marcha del pasado sábado 15 de noviembre, acusó en entrevista el Diputado por Morena en la Ciudad de México, Paulo Emilio García.

El pasado miércoles en el Congreso de la capital el grupo parlamentario de Morena pidió la destitución de ambos alcaldes y la creación de una Comisión de Investigación. En entrevista con Café y Noticias, programa que se transmite en SinEmbargo Al Aire, el Diputado local afirmó que tiene pruebas de cómo dirigentes de comercio informal obligaban a los comerciantes a participar.

No permitiremos que lo sectores radicales del PRIAN usen a las estructuras de gobierno ni a los comerciantes de esta ciudad para avivar la violencia. Mostramos cómo manipulan digitalmente y operan grupos de choque este #15N . #CaigaQuienCaiga pic.twitter.com/MRcYzSRVDa — Grupo Parlamentario de Morena en Ciudad de México (@GPMorenaCdMex) November 19, 2025

“Les pedían dos personas por puesto, los citaban a cierta hora y recordar que no acatar esta clase de indicaciones implica el riesgo de perder su fuente de trabajo. También estuvo participando un operador que es un aliado clave de la Alcaldesa de Cuauhtémoc, Rubén Jiménez Barrios, quien coordina estas organizaciones de comercio en el Centro y que tiene a sus hijos como concejales en la Alcaldía Cuauhtémoc, y es un aliado estratégico para la Alcaldesa”, afirmó.

Explicó que un subdirector de la administración de Mauricio Tabe en la Miguel Hidalgo también incentivó los actos violentos: “Se ve que estuvo en el lugar dando instrucciones, quienes estaban actuando de manera violenta contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Entonces es la muestra de que hubo por parte de la Miguel Hidalgo actuación”.

🚨HOY PRESENTAMOS LAS PRUEBAS DE QUE LOS ALCALDES DEL PRIAN ARMARON LOS GRUPOS VIOLENTOS DEL 15N🚨 Imposible seguir sosteniendo el rollo “apartidista”. Los grupos de choque que actuaron en el zócalo fueron organizados por operadores de @mauriciotabe y @AlessandraRdlv. Por… pic.twitter.com/1gZ8NJQIDx — Paulo Emilio García (@Paulogarciag) November 19, 2025

Otro de los incitadores de violencia que identificaron fue un integrante que cobra en el Grupo Parlamentario de PAN en el Congreso. Detalló que él se hizo viral porque pudo cruzarse hasta las puertas del Palacio Nacional con el objetivo de prenderles fuego.

“No es contra los comerciantes ni contra el chico es contra quienes dan las instrucciones. Lo más cobarde, y por lo que vamos a rechazar siempre estas artimañas, es que si los dirigentes de la oposición eran los que querían construir caos y ver la imagen de Palacio Nacional incendiándose por qué no lo hacen ellos y mandan a personas en su nombre y las ponen como carne de cañón, lo cual es ruin”, subrayó.