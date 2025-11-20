Fiscalía CdMx informa que suman 13 vinculaciones a proceso por Marcha de Generación Z

La Fiscalía capitalina precisó que ocho personas quedaron en prisión preventiva justificada, mientras que 10 enfrentarán su proceso en libertad con diversas medidas cautelares.

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCdMx) informó este miércoles que 13 personas han sido vinculadas a proceso tras los hechos registrados durante la marcha de la Generación Z, realizada el pasado 15 de noviembre, y que dejó un saldo de 84 policías y civiles heridos.

Por medio de un comunicado, la institución confirmó que revisó cada expediente bajo los protocolos aplicables para determinar si existían conductas penales o faltas administrativas. Como resultado, determinó que 19 personas incurrieron en conductas penales y que 10 casos debían canalizarse a Justicia Cívica, al tratarse de lesiones que tardan en sanar menos de 15 días.

"Durante la marcha del 15 de noviembre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) puso a disposición del Ministerio Público a 29 personas por hechos ocurridos en flagrancia. Además, se iniciaron 17 carpetas de investigación sin detenido: ocho por lesiones dolosas, seis por robo de objetos y tres por diversos daños y robos. En su conjunto, estos hechos dejaron como víctimas a 84 policías de la Ciudad de México y cuatro civiles", se lee en el boletín.

La Fiscalía CDMX informa sobre la situación jurídica de las personas detenidas tras los hechos ocurridos en la marcha del 15 de noviembre. De las 29 puestas a disposición, 19 casos fueron judicializados: 18 personas adultas y 1 adolescente, quien fue remitido a la Fiscalía de… pic.twitter.com/oyzcY29Ub5 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) November 20, 2025

La Fiscalía señaló que entre los 19 casos considerados como posibles delitos se identificó a un adolescente de 17 años, quien fue enviado a la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes. En este caso, se determinó su libertad bajo tutela familiar después de la revisión correspondiente y la aplicación de las medidas requeridas por la Ley.

En tanto, los otros 18 detenidos adultos, cuyas edades oscilan entre 18 y 57 años, fueron presentados ante un Juez de Control en cuatro audiencias iniciales. En esas diligencias, el Ministerio Público formuló imputaciones por tentativa de homicidio, lesiones dolosas, robo y resistencia de particulares.

Además, informó que dos de los imputados tienen antecedentes vinculados con agresiones colectivas, una de ellas ha sido identificada como líder de un grupo de choque con antecedentes de participación en agresiones colectivas.

Audiencias iniciales

Por otra parte, el órgano judicial indicó que, durante las cuatro audiencias iniciales, se formularon imputaciones contra las 18 personas adultas por diversos delitos: tres por tentativa de homicidio, cinco por resistencia de particulares, ocho por lesiones dolosas y dos por lesiones dolosas y robo.

El resultado ante el Juez de Control fue 13 personas vinculadas a proceso y cinco personas en duplicidad de término, con audiencia programada para el 21 de noviembre de 2025.

Debido al nivel de agresión atribuido en cada caso y al riesgo de evasión —valorado a partir de los elementos de arraigo de las personas imputadas— la Fiscalía solicitó medidas cautelares diferenciadas. En tanto, el órgano jurisdiccional resolvió lo siguiente:

Ocho personas con prisión preventiva justificada, entre ellas Eduardo Josafat “N”, Alberto “N”, Fernando “N”, Francisco “N” y Arturo Quetzal “N”.

10 personas con medidas cautelares distintas a la prisión, como presentación periódica y prohibición de acercarse a las víctimas o a los lugares de los hechos.

En este último grupo se encuentran Enrique “N”, Carlos Miguel “N”, Zahid “N”, José Luis “N”, Federico “N”, Perla Verónica “N”, Daniela “N” y Gabriel “N”, imputado por tentativa de homicidio.

"Para acreditar la probable responsabilidad en las agresiones, la FGJ-CdMx cuenta con diversos elementos de prueba, entre los que destacan los señalamientos directos de las víctimas, quienes reconocen a las personas que las agredieron, así como los informes policiales que describen los hechos presenciados por elementos de la SSC y de la Policía Auxiliar", indicaron las autoridades.

A ello, según las autoridades, se suman los dictámenes médicos que precisan la naturaleza y gravedad de las lesiones —incluidas fracturas y múltiples contusiones— y los peritajes en mecánica de lesiones que confirman que fueron causadas por golpes. Además, se cuenta con videograbaciones en las que se observa a las personas imputadas en el tiempo y lugar de los hechos, participando en agresiones y, en algunos casos, utilizando piedras, palos u otros objetos.

Hasta el momento, los jueces fijaron un plazo de uno a dos meses para la investigación complementaria, según cada caso. Durante ese periodo, la Fiscalía recabará más información para establecer si procede reclasificar delitos o aplicar mecanismos alternativos de solución, como acuerdos reparatorios, suspensión condicional del proceso o procedimientos abreviados, de acuerdo con la normativa vigente.

En paralelo, la Fiscalía mantiene abiertas líneas de investigación dirigidas a localizar a otros posibles agresores ya identificados. Además, revisa si existió participación de autores intelectuales en los ataques ocurridos durante la marcha, por lo que prevé ampliar diligencias en los próximos días.