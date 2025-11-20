Fiscalía CdMx informa que suman 13 vinculaciones a proceso por Marcha de Generación Z

Redacción/SinEmbargo

19/11/2025 - 9:39 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

La SSC-CdMx informa que 29 policías lesionados en la marcha ya fueron dados de alta

Marcha de la “Generación Z” deja 18 policías bajo investigación por presuntos abusos

#PuntosyComas ¬ La generación Z aprueba a la Presidenta Sheinbaum, según 5 encuestas

La Fiscalía capitalina precisó que ocho personas quedaron en prisión preventiva justificada, mientras que 10 enfrentarán su proceso en libertad con diversas medidas cautelares.

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCdMx) informó este miércoles que 13 personas han sido vinculadas a proceso tras los hechos registrados durante la marcha de la Generación Z, realizada el pasado 15 de noviembre, y que dejó un saldo de 84 policías y civiles heridos.

Por medio de un comunicado, la institución confirmó que revisó cada expediente bajo los protocolos aplicables para determinar si existían conductas penales o faltas administrativas. Como resultado, determinó que 19 personas incurrieron en conductas penales y que 10 casos debían canalizarse a Justicia Cívica, al tratarse de lesiones que tardan en sanar menos de 15 días.

"Durante la marcha del 15 de noviembre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) puso a disposición del Ministerio Público a 29 personas por hechos ocurridos en flagrancia. Además, se iniciaron 17 carpetas de investigación sin detenido: ocho por lesiones dolosas, seis por robo de objetos y tres por diversos daños y robos. En su conjunto, estos hechos dejaron como víctimas a 84 policías de la Ciudad de México y cuatro civiles", se lee en el boletín.

La Fiscalía señaló que entre los 19 casos considerados como posibles delitos se identificó a un adolescente de 17 años, quien fue enviado a la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes. En este caso, se determinó su libertad bajo tutela familiar después de la revisión correspondiente y la aplicación de las medidas requeridas por la Ley.

En tanto, los otros 18 detenidos adultos, cuyas edades oscilan entre 18 y 57 años, fueron presentados ante un Juez de Control en cuatro audiencias iniciales. En esas diligencias, el Ministerio Público formuló imputaciones por tentativa de homicidio, lesiones dolosas, robo y resistencia de particulares.

Además, informó que dos de los imputados tienen antecedentes vinculados con agresiones colectivas, una de ellas ha sido identificada como líder de un grupo de choque con antecedentes de participación en agresiones colectivas.

La oposición quería represión y aparentar “descontento de jóvenes”, y le falló: Clara
Manifestantes del movimiento "Generación Z" intentan derribar las vallas de contención colocadas en el Zócalo de la CdMx. Foto: Estrella Josento, Cuartoscuro

Audiencias iniciales

Por otra parte, el órgano judicial indicó que, durante las cuatro audiencias iniciales, se formularon imputaciones contra las 18 personas adultas por diversos delitos: tres por tentativa de homicidio, cinco por resistencia de particulares, ocho por lesiones dolosas y dos por lesiones dolosas y robo.

El resultado ante el Juez de Control fue 13 personas vinculadas a proceso y cinco personas en duplicidad de término, con audiencia programada para el 21 de noviembre de 2025.

Debido al nivel de agresión atribuido en cada caso y al riesgo de evasión —valorado a partir de los elementos de arraigo de las personas imputadas— la Fiscalía solicitó medidas cautelares diferenciadas. En tanto, el órgano jurisdiccional resolvió lo siguiente:

El resultado ante el Juez de Control fue 13 personas vinculadas a proceso y cinco personas en duplicidad de término, con audiencia programada para el 21 de noviembre de 2025. Foto: Graciela López, Cuartoscuro.
  • Ocho personas con prisión preventiva justificada, entre ellas Eduardo Josafat “N”, Alberto “N”, Fernando “N”, Francisco “N” y Arturo Quetzal “N”.
  • 10 personas con medidas cautelares distintas a la prisión, como presentación periódica y prohibición de acercarse a las víctimas o a los lugares de los hechos.

En este último grupo se encuentran Enrique “N”, Carlos Miguel “N”, Zahid “N”, José Luis “N”, Federico “N”, Perla Verónica “N”, Daniela “N” y Gabriel “N”, imputado por tentativa de homicidio.

"Para acreditar la probable responsabilidad en las agresiones, la FGJ-CdMx cuenta con diversos elementos de prueba, entre los que destacan los señalamientos directos de las víctimas, quienes reconocen a las personas que las agredieron, así como los informes policiales que describen los hechos presenciados por elementos de la SSC y de la Policía Auxiliar", indicaron las autoridades.

A ello, según las autoridades, se suman los dictámenes médicos que precisan la naturaleza y gravedad de las lesiones —incluidas fracturas y múltiples contusiones— y los peritajes en mecánica de lesiones que confirman que fueron causadas por golpes. Además, se cuenta con videograbaciones en las que se observa a las personas imputadas en el tiempo y lugar de los hechos, participando en agresiones y, en algunos casos, utilizando piedras, palos u otros objetos.

Hasta el momento, los jueces fijaron un plazo de uno a dos meses para la investigación complementaria, según cada caso. Durante ese periodo, la Fiscalía recabará más información para establecer si procede reclasificar delitos o aplicar mecanismos alternativos de solución, como acuerdos reparatorios, suspensión condicional del proceso o procedimientos abreviados, de acuerdo con la normativa vigente.

En paralelo, la Fiscalía mantiene abiertas líneas de investigación dirigidas a localizar a otros posibles agresores ya identificados. Además, revisa si existió participación de autores intelectuales en los ataques ocurridos durante la marcha, por lo que prevé ampliar diligencias en los próximos días.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

María Rivera

Narrativa

"La narrativa de la 'revuelta popular' encabezada por jóvenes, ridícula por falsa, no ha podido ser impuesta,...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Construyendo un futuro de oposición

"Con el desprecio que la Presidenta está mostrando ahora para los jóvenes, está construyendo una oposición para...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

La imaginación al poder

“1968 es conocido en todo el mundo como un año axial en la historia contemporánea”.
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Gen Z y los infiltrados

“La generación heredera del mundo en su punto de mayor tensión histórica -ecológica, económica, emocional y política-...
Por Salvador Guerrero Chiprés
+ Sección

Opinión en Video

La inseguridad
Por Lorenzo Meyer

La inseguridad

El PRIAN se vuelve violento
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN se vuelve violento

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z
Por Mario Campa

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z

El sentido común y la locura
Por Óscar de la Borbolla

El sentido común y la locura

La oposición violenta
Por Álvaro Delgado Gómez

La oposición violenta

El oportunista Fox y la Generación Z
Por Ana Lilia Pérez

El oportunista Fox y la Generación Z

¿Por qué el engaño?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué el engaño?

Extorsionando con la extorsión
Por Jorge Zepeda Patterson

Extorsionando con la extorsión

Justicia selectiva
Por Muna D. Buchahin

Justicia selectiva

El Santa Claus de la DrogaCola
Por Alejandro Calvillo

El Santa Claus de la DrogaCola

+ Sección

Galileo

Investigadores dicen que la "sobriedad californiana" consiste en sustituir el alcohol por cannabis y está ganando popularidad en la sociedad estadounidense.

¿El cannabis puede ayudarte a beber menos alcohol? Esto dicen los científicos

La expansión de los monocultivos en la Amazonía brasileña amenaza a los murciélagos frugívoros, especie clave para el mantenimiento de los ecosistemas.

Monocultivos en la Amazonía amenazan al murciélago frugívoro, vital para ecosistemas

Coca-Cola

Los alimentos ultraprocesados: un desafío urgente en materia de salud pública global

Basura espacial

Joven crea empresa en Alemania para eliminar basura espacial de miles de satélites

Cuando hacemos ejercicio no sólo fortalecemos los músculos, también ayudamos a nuestro cerebro a renovarse, ya que estimula la creación de nuevas neuronas.

¿El ejercicio ayuda a que las personas sean más inteligentes? Estudio así lo sugiere

Joven

La Universidad de Kansas revela la razón por la que muchos jóvenes se sienten solos

La gripe y COVID elevan riesgo de problemas cardiovasculares; vacunarse lo disminuye

El grupo de estudiantes del IPN ha aprovechado el sargazo para descontaminar aguas residuales.

Estudiantes del IPN aprovechan el sargazo para descontaminación de aguas residuales

Los primeros ejemplares de la mariposa monarca con microtransmisores satelitales MW026 arribaron a la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca en Michoacán.

Mariposas monarca con transmisores satelitales arriban a Michoacán desde Kansas, EU

¿Es posible seguir una dieta “saludable” y estar expuestos a sustancias tóxicas? Sí, pero no por aditivos artificiales o pesticidas, sino por las micotoxinas.

Micotoxinas: ¿Qué son y por qué son tan peligrosos para mujeres? Estudio lo explica

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Edson Andrade, líder de GenZ, cobra en PAN desde 2021 y más: fue precandidato del PRI

La Corte da un nuevo revés a Salinas Pliego: debe pagar 67 millones de 2012
2

La Corte da un nuevo revés a Salinas Pliego: debe pagar 67 millones de 2012

PRIAN marcha
3

El PRIAN se vuelve violento

4

Desfile militar y segunda marcha de la Generación Z: horario, rutas y vías alternas

Operativos Colima
5

La Semar detiene en Colima a 54 presuntos integrantes del CJNG en diversos operativos

PAN contrató por 2 millones a Edson Andrade, rostro de GenZ. Alcalde exhibe FACTURAS.
6

PAN contrató por 2 millones a Edson Andrade, líder de GenZ. Alcalde exhibe FACTURAS

7

Universidades de todo el país se volvieron nido de los “bloques negros” radicalizados

Gemelas Kessler, cantantes y bailarinas, fallecen a los 89 años en suicidio asistido
8

Gemelas Kessler, cantantes y bailarinas, fallecen a los 89 años en suicidio asistido

Personas encapuchadas agredieron a policías con cuetones, bombas molotov, piedras y palos en la protesta del 2 de octubre de 2025 en CdMX. . Los jóvenes encapuchados agredieron a los uniformados con cuetones, bombas molotov, piedras y palos. Los integrantes de la SSC solo los contuvieron hasta que llegaron más refuerzos y pudieron replegarlos, el saldo es de varios heridos.
9

No es un “bloque negro”: hay 18, varios muy radicales, dicen agencias de inteligencia

Javier Duarte
10

Jueza aplaza resolución de libertad anticipada para Javier Duarte hasta el viernes

La SSPC dio avances sobre la investigación que se emprendió para esclarecer el asesinato de Carlos Manzo.
11

Detienen a “El Licenciado”, coordinador de los sicarios que fueron por Carlos Manzo

Alfredo Elías Ayub
12

Alfredo Elías Ayub muere a los 75 años. Estuvo al frente de la CFE más de una década

Niegan revelar archivos del caso Epstein.
13

CLOSE UP ¬ Ghislaine Maxwell es un cabo suelto. Sabe todo sobre Epstein, Trump y más

14

Fiscalía CdMx informa que suman 13 vinculaciones a proceso por Marcha de Generación Z

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) destacó que en los últimos 13 meses logró una disminución del 37% en el promedio diario de homicidios dolosos.
15

#PuntosyComas ¬ Los homicidios bajaron en 30 de 32 entidades del país durante 2025

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Universidades de todo el país se volvieron nido de los “bloques negros” radicalizados

2

Trump aprueba divulgar archivos de Epstein y afirma: los demócratas serán exhibidos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) destacó que en los últimos 13 meses logró una disminución del 37% en el promedio diario de homicidios dolosos.
3

#PuntosyComas ¬ Los homicidios bajaron en 30 de 32 entidades del país durante 2025

4

Fiscalía CdMx informa que suman 13 vinculaciones a proceso por Marcha de Generación Z

Niegan revelar archivos del caso Epstein.
5

CLOSE UP ¬ Ghislaine Maxwell es un cabo suelto. Sabe todo sobre Epstein, Trump y más

Gemelas Kessler, cantantes y bailarinas, fallecen a los 89 años en suicidio asistido
6

Gemelas Kessler, cantantes y bailarinas, fallecen a los 89 años en suicidio asistido

7

Desfile militar y segunda marcha de la Generación Z: horario, rutas y vías alternas

La UNAM entregó ayer el Doctorado Honoris Causa a 14 personalidades, nacionales e internacionales, cuyas trayectorias representan aportaciones importantes.
8

La UNAM reconoce a Michelle Bachelet y otras 13 personalidades con el Honoris Causa

Comerciantes reportan pérdidas por 500 mdp tras marcha de la Generación Z
9

Comerciantes de la CdMx reportan pérdidas por 500 mdp tras marcha de la Generación Z

La UIF y el Tesoro identificaron y bloquearon 19 objetivos relacionados con un grupo criminal trasnacional por narcotráfico y lavado de dinero.
10

La UIF y el Tesoro de EU bloquean a 10 personas y 9 empresas por red de narcotráfico

La Ley Aduanera fue publicada por Sheinbaum este miércoles en el DOF.
11

Sheinbaum publica la reforma a la Ley Aduanera en el DOF; entrará en vigor en 2026

EU decomisa más de 2.6 mdd en metanfetaminas en puente fronterizo de Laredo a Texas
12

EU decomisa más de 2.6 mdd en metanfetaminas en puente fronterizo de Laredo a Texas