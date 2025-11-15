#PuntosyComas ¬ La generación Z aprueba a la Presidenta Sheinbaum, según 5 encuestas

Pedro Mellado Rodríguez

14/11/2025 - 8:28 pm

Generación Z

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida por sus siglas de UNESCO, estima que los muchachos que integran el segmento poblacional definido como Generación Z son quienes nacieron entre 1995 y 2012, jóvenes que este año tendrían entre 30 y 13 años de edad. 

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).– Cinco encuestas publicadas este año, entre enero y octubre del 2025, por tres diferentes instituciones, muestran que la aprobación a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entre ciudadanos de la generación Z oscila entre el 71 y el 86 por ciento, lo que sin duda no refleja algún encono en contra de la mandataria del país. 

Esto contradice la propaganda que convoca a la manifestación de la “Generación Z” en México, que marchará mañana 15 de noviembre del 2025, con algunas presuntas consignas extremas como la petición de la renuncia a Sheinbaum Pardo.

En ese segmento poblacional de la llamada generación Z se ubicarían poco más de 14 millones de adolescentes en nuestro país. En México, el Artículo 5 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, promulgada en 2014, establece que son adolescentes las personas de entre 12 años y menores de 18 años. 

De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ese año había en nuestro país 13 millones 35 mil 475 personas adolescentes, de las cuales el 50.7 por ciento eran hombres y 49.3 por ciento eran mujeres. Este grupo representó 10.3 por ciento del total de la población, es decir, 1 de cada 10 personas en México eran adolescentes.

Tomando como referencia el Censo de Población 2020, y sumando los segmentos de edad de los 12 a los 29 años, habría en México casi 38 millones de jóvenes que podrían ubicarse en la llamada Generación X.

Otro dato muy ilustrativo sobre la presencia de la Generación Z lo ofrece la Lista Nominal de Electores, con corte al reciente jueves 6 de noviembre del 2025, que incluye a por lo menos 25 millones de personas entre los 18 y los 29 años. Sin embargo, no hay que perder de vista que este segmento poblacional es también el que menos presencia ha tenido en las urnas en los procesos electorales federales del 2009 al 2024.

Jóvenes muy informados

En su edición de abril-junio del 2021, luego de la pandemia por el Covid-19, la revista El Correo de la UNESCO, es una publicación trimestral de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, plantea una pregunta: ¿La denominada generación Z vive ensimismada y ajena a la política? 

Se trata de una idea preconcebida, según la socióloga y politóloga francesa Anne Muxel, directora de investigaciones en el Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) de la República Francesa. Experta en la relación de los jóvenes con la política, Anne Muxel rechaza los clichés y describe a una generación comprometida y muy adaptable frente a la prueba de la pandemia del Covid-19.

Existe la presunción de que la Generación Z es indiferente a la política, sin embargo, en opinión de la socióloga y politóloga Anne Muxel, los jóvenes no viven ajenos a la política. Incluso tienden a movilizarse más que la generación precedente. Se interesan más por cuestiones sociales como la defensa del medio ambiente, la justicia social o los derechos humanos. 

Pero su movilización no pasa necesariamente por los canales políticos tradicionales, como las elecciones, los sindicatos o los partidos políticos. Hoy en día, los jóvenes prefieren otras modalidades de participación cívica, como las manifestaciones, las peticiones, los boicots o las movilizaciones colectivas a través de las redes sociales.

La especialista señala que numerosos estudios muestran que la participación de la generación Z en actividades humanitarias ha aumentado estos últimos años y que su interés en la política no ha menguado. Por lo tanto, la idea de una juventud ensimismada e indiferente al interés general no es justa. La activista sueca Greta Thunberg es un buen ejemplo: a partir de un compromiso individual, que asumió la forma de una huelga escolar, esta adolescente ha logrado sensibilizar a jóvenes del mundo entero y movilizarlos mediante manifestaciones contra el cambio climático.

Considera la socióloga francesa que numerosos movimientos de transformación social se han traducido en manifestaciones y peticiones. Sin duda, son medios de expresión y usos democráticos que existen desde hace mucho tiempo, pero esta cultura de protesta, que se ha difundido ampliamente, ha alcanzado ahora más legitimidad, sobre todo entre los jóvenes, muchos de los cuales la han adoptado. Antes, esos actos se consideraban contestatarios. Hoy, son vistos como el corazón palpitante de la democracia y se han extendido a otros sectores de la sociedad.

Estima la socióloga francesa Anne Muxel, entrevistada para la revista El Correo, de la UNESCO que desde que ingresan en la vida activa, los jóvenes de la llamada Generación Z traen consigo esos nuevos instrumentos de comunicación que cambian su relación con la actividad pública y la política. 

En lo tocante a la movilización, esos medios tienen un efecto multiplicador y amplían las posibilidades de expresión, tanto en el ámbito personal como en el profesional, cultural o político. 

Las redes sociales se han convertido en vectores de politización que permiten a los jóvenes juntarse y defender una causa. No se puede ignorar esos canales de comunicación. De hecho, cada día es más frecuente que los responsables políticos se dirijan a los jóvenes a través de las redes.

Bien acreditada

Una encuesta de la consultora Buendía y Márquez, publicada en febrero y otra del periódico El Financiero, de abril pasado, registran que en segmento de jóvenes de la Generación Z la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió un 86 por ciento de aprobación.

De la misma manera, la aprobación que la presidenta Sheinbaum Pardo registra en tres encuesta de la consultora Enkoll, publicadas en mayo, septiembre y octubre de este año, expresan aprobación a la primera mandataria del país desde el 71 por ciento hasta el 79 por ciento.

Un dato importante que hay que considerar es que los muchachos de la Generación Z son los que menos presencia han tenido en las urnas desde 2009 hasta 2024, frente a otros segmentos mucho más representativos, como los adultos maduros y los adultos mayores que tienen promedios de participación más consistentes.

Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).

