Qué es “Generación Z”, una prótesis de derecha que capitaliza el asesinato de Manzo

El día de las marchas de la "Generación Z" se verá el resultado de la campaña de la derecha impulsada en redes sociales (la mitad desde el extranjero). Pero de momento no funcionó su intención de vincular el enojo por el asesinato del Alcalde de Uruapan con el Gobierno de Claudia Sheinbaum, de acuerdo con la medición del analista de datos Carlos Augusto Jiménez.

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).– A través de redes de troles y bots pagados, videos hechos con Inteligencia Artificial, así como influencers de derecha, el bloque opositor está utilizando a la generación Z (nacidos entre 1997-2012) y casos como el asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, para construir la percepción de un supuesto “enojo generalizado” contra el Gobierno de Claudia Sheinbaum, lo que contrasta con la aceptación social medida en encuestas nacionales.

Además de troles y bots, dentro de esta narrativa de un supuesto hartazgo masivo participan jóvenes influencers con afinidad partidista como Miguel de Samaniego García, nombrado por el dirigente panista Jorge Romero como integrante de la mesa de voceros jóvenes del PAN; Luis Enrique "Kike" Mireles, un tiktokero también vocero panista; el libertario excandidato a concejal del PRI Edson Andrade o bien, Arturo Herrera, autodenominado “libertario”, simpatizante de Ricardo Salinas Pliego y colaborador de La derecha diario de México.

"En un principio (2010-2011) estos movimientos fueron genuinos, autorganizados, es decir, la sociedad, la ciudadanía se autorganiza e impulsa estos movimientos red. Esa es la potencia de este tipo de movimientos que yo no veo ahora en estas marchas de 'Generación Z', donde viejos políticos conocidos están impulsando esos post y eso ya, de primera mano, pues le da vistas de que es un movimiento que está siendo manipulado. Quizás fue una idea genuina de un grupo de jóvenes, pero ahora está infiltrado y está vinculado a grupos políticos, opositores al gobierno de la 4T", afirmó el analista en neointeracción sociodigital Carlos Augusto Jiménez Zárate.

En las redes sociales del colectivo "Generación Z México" un joven dijo en un video publicado el jueves 6 de noviembre que se les ha relacionado con diversos partidos políticos, por lo que se deslindaron de cualquier poder político e interés partidista.

"El colectivo 'Generación Z' surge de manera orgánica por jóvenes cuyo único interés es representarse a sí mismo", afirmó quien se identificó como Miroperro. Sin embargo, esa cuenta se activó en agosto de 2024, desde la cual sólo se daba retuits a contenido de la oposición de derecha de Venezuela contra Nicolás Maduro. A partir del 15 de octubre de 2025 comenzó a publicar contenido en México.

Al no tener una concentración masiva en el espacio público, estos "movimientos juveniles" se han enmascarado en la IA y apelan mucho a las emociones (miedo, ira...), planteó Jiménez Zárate. Por eso intentaron vincular el dolor e indignación social por el asesinato del Alcalde de Uruapan con un descontento contra el Gobierno de la Presidenta Sheinbaum. Pero no les funcionó, como observó en su análisis de interacciones en X (antes Twitter) del 1 y 2 de noviembre.

Como muestra la gráfica, el ingeniero midió en paralelo el tema de "Carlos Manzo" con "Generación Z" y otros hashtags relacionados como "#FueClaudia" o "narco gobierno Morena". Juntándolos en un ecosistema digital, encontró que el tema específico de "Carlos Manzo" generó más de 2 millones de interacciones respecto a "Generación Z" que representó sólo el 7 por ciento con 187 mil interacciones, y "#FueClaudia" un 6 por ciento con 173 mil interacciones. Además, "Generación Z" tuvo interacción mediante usuarios reales (57%) y bots (43%).

"A pesar de que impulsaron muy fuerte el tema, no lograron vincular, no lograron que se despegara como tal este enojo social. El pico máximo fue de casi 100 mil retweets por hora, casi inmediatamente que se dio a conocer la noticia (sábado 1 de noviembre). Antes de la noticia el promedio de menciones sobre 'Carlos Manzo' era de siete menciones por hora, el tema era muy marginal. Pasa el suceso y sube a un pico de 100 mil y después se sostiene en picos de 40 a 50 mil retweets por hora. Eso te habla de una super estrategia y de cómo estos actores políticos, opositores al gobierno de la 4T, buscan engancharse a estos temas trágicos", planteó.

Incluso, agregó a una semana del asesinato, "te puedo decir que ha caído ahorita el tema de 'Generación Z' a niveles marginales de interacción".

El impacto físico de esta campaña se verá el 15 de noviembre, cuando se convocó a las marchas de la 'Generación Z' en la Ciudad de México y varias ciudades del país. Pero durante sus análisis de datos Jiménez Zárate ha detectado el patrón de que la mitad de las cuentas en X, tanto automatizadas como manejadas por troles desde agencias, provienen del extranjero a diferencia de las narrativas antigobierno registradas en EU o España, donde la mayoría de las interacciones digitales son locales. Y, las interacciones que sí se dan en el país, la mayoría se concentra solo en el Valle de México.

La cuenta de X de "Generación Z México" comenzó dando rertuits a contenido sobre la política en Venezuela en 2024. El ingeniero explica que aunque X (antes Twitter) es una red social poco usada por los mexicanos, es un "semillero de desinformación" cuyo contenido brinca a redes más usadas como WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube o Tik Tok.

"Es muy notable que en México estos temas, por ejemplo, el asesinato del Alcalde Carlos Manzo, más de la mitad de las interacciones venía de países como Colombia, Argentina, España, principalmente. Casi siempre se repite ese patrón. Si nosotros analizamos lo que sucede en EU, en España, en Francia, observamos que al menos el 80 por ciento de la interacción en temas de esos países son originados en esos países. En México, la mitad de las interacciones viene de otros países. Recordemos que estos grupos se sustentan en agencias ubicadas en Argentina, en Colombia, en España, donde están las redes de ultraderecha. Y de ese 50 por ciento que se origina en México, el 80 por ciento se origina en el Valle de México. Es decir, la Ciudad de México y sus alrededores. Entonces, estas narrativas se encapsulan en islas geográficas", observó en entrevista.

Las cuentas de siempre

Esta red de desinformación, intimidación y ataque alimentada por troles y bots se integró en México desde la campaña de 2018 contra el entonces candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador, se acentuó en la pandemia por COVID-19 apelando al miedo y en las campañas de 2024 amplificaron, durante meses, la narrativa artificial de #NarcoPresidente, de acuerdo con el registro del analista Carlos Augusto Jiménez, quien ha observado estos años que la respuesta de troles proAMLO se vio rebasada.

Actualmente, estas mismas arrobas y trollcenters están amplificando en el mundo digital el llamado a una manifestación de la 'Generación Z' con audiovisuales hechos con IA y la bandera pirata de la serie de anime One Piece (que representa una lucha contra la desigualdad y corrupción), también utilizada estos días en el mundo real por priistas, panistas y por el magnate Ricardo Salinas Pliego.

El analista de datos Carlos Augusto Jiménez identificó en la tendencia artificial de X relacionada con "Carlos Manzo" y "Generación Z" a @JJDiazMachuca ("José Díaz"), @LillyTellez (Senadora panista Lilly Téllez), @Libro_negro_ ("análisis político"), @rthur013 (La abuela García), @HectorRRossete ("Doctor Héctor"), @AlessandraRdlv (Alcaldesa de Cuauhtémoc), @LauraMex (del MAAC/Grupo Salinas), @MLopezSanMartin (comunicador de Grupo Salinas) y @Javier_Alatorre (comunicador de Grupo Salinas), cuentas que a su vez amplifican mensajes de personajes como Salinas Pliego o los dirigentes del PRI, Alejandro Moreno, y del PAN, Jorge Romero.

"Andan buscando dónde, ¿verdad? Es una maquinaria como tal que cualquier tema que sea, cualquier político –recordemos cómo inflaron los contenidos grotescos de Lilly Téllez, cuando sacó esta periodista Luz Elena 'El Rey del Cash'–, cualquiera que sirva a sus intereses es inflado por ellos. Ahorita están impulsando los contenidos de Salinas Pliego, Alessandra Rojo de la Vega también, ahorita son ellos dos los que están como punta de lanza de los actores conocidos. Hay muchos troles como Melissa_Bely, la Abuela García, JJ Machuca y una infinidad, esos que siempre están. Pero como actores relevantes ahorita se han concentrado en Salinas Pliego y Alessandra Rojo como punta de lanza de los que tienen que apoyar ahorita", expuso el analista de datos.

Considerando que este contenido sembrado en X brinca a reels de Instagram o estados de WhatsApp, el analista de datos Carlos Augusto Jiménez comentó que en la campaña presidencial de 2024 en México halló en Tik Tok la amplificación de contenido hecho con IA, como ahora se está viralizando con personas hechas con IA supuestamente entrevistando a jóvenes hechos con IA, o jóvenes hechos con IA manifestándose en el Zócalo capitalino.

"También en TikTok se han ido sembrando estas campañas mediante sobre todo Inteligencia Artificial. Estos nuevos movimientos juveniles se han enmascarado en la IA, al no tener una concentración masiva en el espacio público recurren a videos de IA. Mucha gente lo cree, hay gente que no son generación Z que usan TikTok, ven un video de estos donde una persona entrevista a jóvenes en el Zócalo y piensa que es real, pero son generados por IA. Estas herramientas de social media están un poco alterando la percepción real de cierta parte de la población. Es un hecho porque cierta parte de la población aún no tiene esta capacidad de discernir entre un video de IA, hay personas que lo que lo asimilan y lo toman como real. Eso es un punto de análisis y de riesgo porque puedes crear narrativas totalmente falsas que parecen reales, porque van avanzando los algoritmos de creación de contenidos y cada vez se acercan más a a videos reales, a aparecer algo como real", advirtió Jiménez.

Los influencers de derecha

El analista Carlos Augusto Jiménez explica que la maquinaria artificial de tendencia comienza con personajes conocidos, amplificados por troles y luego por miles de cuentas automatizadas (bots). Dentro de esta narrativa de un supuesto enojo de la generación Z contra el Gobierno de la 4T participan jóvenes influencers con afinidad partidista como Miguel de Samaniego García, nombrado por el dirigente panista Jorge Romero como integrante de la mesa de voceros jóvenes, o Luis Enrique "Kike" Mireles, también vocero panista que incluso participó en un TED Talk en 2022.

El uso de influencers de derecha se ha observado a gran escala en el Gobierno de Donald Trump y de Benjamin Netanyahu, sobre todo en la plataforma X, con tendencia de derecha a partir de que el magnate conservador Elon Musk compró la plataforma antes llamada Twitter. En Tik Tok, una red social china, abunda sobre todo el contenido generado por IA, que puede ser creído por sectores de la población no tan digitalizados como los adultos mayores.

"Se ha demostrado una red internacional de grupo de derecha que apoyan mediante estos retweets masivos (como Atlas Network, relacionada con Salinas Pliego), tratando de imponer narrativas y de amplificar contenidos en contra de los gobiernos de izquierda, especialmente contra México, contra Colombia, contra Venezuela, y países que salen de su órbita neoliberal. Esa maquinaria ha seguido, son personajes conocidos, después troles y luego decenas de miles de bots, centenas de miles de bots. Algunos trols son bloqueados o cancelados, pero salen otros, ¿no? Y y ellos entran a inflar a estos personajes, estas cuentas masivas. Yo he denominado todo esto una maquinaria artificial de tendencias, puesto que funcionan como una maquinaria, ya que inmediatamente posicionan contenidos y temas y muchas de las ocasiones logran hacerlos Trend Topics", expuso Jiménez.

Ante diversos cuestionamientos de que el joven panista Miguel Samaniego es uno de los promotores de la marcha de la bandera pirata, respondió por X: "No dije que yo era apartidista. Digo que esta lucha es apartidista. O por militar en un partido ya no tienes derecho a manifestarte??? Mil personas son las que convocan, no un partido y por supuesto no nadamás yo. El día que te preocupe más la inseguridad en el país que quienes salimos a manifestarnos, a lo mejor ese día mejora México…".

El joven egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, Edson Saúl Andrade Lemus, también ha manifestado su enojo porque "señores, señoras, partidos políticos y Gobierno quieran colgarse" de millones de jóvenes de la generación Z. Edson Andrade fue aspirante del PRI a Concejal en la Alcaldía Miguel Hidalgo en junio de 2024.

Con un discurso que apela a la "libertad" –parecido al de Salinas Pliego– también fue una de las voces influencers contra la Reforma Judicial y participó en la toma violenta del Senado el año pasado. Participa en el medio Viceversa, que impulsa entre la Generación Z a la figura de Salinas Pliego como una alternativa política.

O bien, el joven influecer Rubén Arenzana (@RuAbogado), conocido por publicar videos cuestionando a la policía de tránsito u otros supuestos actos de autoridad, también ha llamado a la marcha de la generación Z al mismo tiempo que tiene fotos con Sandra Cuevas, exalcaldesa de la Cuauhtémoc, cuestionada por su relación con el detenido líder de la Chokiza, una organización dedicada al despojo, extorsión y aguachicol en Ecatepec, Estado de México. En mayo fue detenido en Morelos por grabar uno de sus tantos videos en que encara a policías y los señala de supuestamente estar extorsionando.