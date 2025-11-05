Sheinbaum cuestiona protesta de "Generación Z": "Son cuentas con IA, sin identidad"

Redacción/SinEmbargo

05/11/2025 - 9:41 am

Sheinbaum advirtió que la convocatoria de la protesta de la "Generación Z" está hecha en su mayoría por cuentas sin identidad y generadas con IA.

La Presidenta Sheinbaum cuestionó el origen de la convocatoria de la marcha de la "Generación Z", al considerar que el contenido es creado por cuentas sin identidad y con IA; señaló el uso del PRI y del PAN de estas convocatorias.

 –Información en desarrollo

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la convocatoria de una protesta contra el Gobierno de México que supuestamente está impulsada por la "Generación Z", integrada por jóvenes adolescentes y universitarios, pues dijo que se trata de cuentas en redes sociales que no tienen identidad y están generadas en su mayoría por Inteligencia Artificial (IA), además de que partidos de oposición como el PRI y el PAN han aprovechado para sumarse.

"Esta movilización que aparece en las redes llama la atención: está lleno de Inteligencia Artificial. Cuentas que no tienen identidad, particularmente en TikTok, de manifestaciones, pura Inteligencia Artificial. Ahora quien se hace visible es el PRI, algunos del PAN, algunos de otros partidos, o personas o cuentas que están muy identificadas con la derecha mexicana y que están convocando, que tampoco tienen identidad", señaló Sheinbaum en su conferencia matutina de este miércoles.

"Identidad me refiero a que pones tu nombre, tu fotografía, o pones otro nombre pero las personas saben quién eres. Eso se vale. El tema es que llama mucho la atención que la convocatoria a esta manifestación de ‘Generación Z’ son cantidad de cuentas no identificadas con pura Inteligencia Artificial, con imágenes y videos construidos así, ahora es muy fácil hacerlo. Es muy accesible poder hacerlo", añadió.

Pero, destacó la mandataria, "lo que más llama la atención es que el PRI se suba con esta imagen a la tribuna. Por cierto no tiene mucho qué ver con la edad de quien se subió a la tribuna".

En los últimos días, ha comenzado a circular en redes sociales la convocatoria para la llamada “Marcha Generación Z”, un movimiento que se presenta como ciudadano, pero cuya promoción en plataformas digitales y sin una figura visible que convoque, ha generado dudas sobre su autenticidad.

En tanto que, desde el Gobierno federal, la Presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que detrás de ambas acciones —el uso del crimen y la movilización juvenil— se esconde un intento de la derecha por reposicionarse políticamente.

