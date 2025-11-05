VIDEO ¬ “¡A ver, tú, idiota, llora por Carlos Manzo. ¡Imbécil, payaso!”, grita Téllez

La Senadora Lilly Téllez confrontó este martes al morenista Fernández Noroña y exigió justicia por el asesinato del Alcalde Carlos Manzo.

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- La legisladora panista Lilly Téllez arremetió este marte contra el Senador morenista Gerardo Fernández Noroña, ante el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, Alcalde de Uruapan, Michoacán, quien fue ultimado el pasado 1 de noviembre.

En su intervención en el Senado de la República, Téllez recriminó a Fernández Noroña haber mostrado empatía hacia los crímenes cometidos en Palestina durante su reciente visita a Medio Oriente, pero no por los asesinatos registrados en México. La Senadora exigió que el morenista “llorara por Carlos Manzo”, utilizando expresiones como “idiota”, “imbécil” y “payaso” para referirse a él desde la Tribuna.

La panista también criticó las declaraciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre no enfrentar con guerra al crimen organizado. Afirmó que los grupos delictivos ya mantienen una guerra contra la población civil, mientras las autoridades, dijo, no actúan con la fuerza suficiente para detenerlos.

“¿Qué no entiende que hay una guerra de los cárteles contra los ciudadanos? ¿Qué no escuchó a Carlos Manzo cuando pedía ayuda?”, expresó la legisladora, al cuestionar la estrategia federal de seguridad, y responsabilizó a la actual Administración de no atender las solicitudes del Edil asesinado, quien había denunciado amenazas en su contra.

Ya basta de cobardía @Claudiashein Queremos guerra contra el crimen organizado porque están matando a los mexicanos. No habrá paz sin enfrentar directamente a los asesinos: pic.twitter.com/Vs8ZigaHWL — Lilly Téllez (@LillyTellez) November 4, 2025

Durante la sesión, los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) colocaron sobre sus escaños sombreros manchados de rojo, en alusión al Movimiento del Sombrero, para exigir justicia y recordar al Alcalde michoacano asesinado.

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, exigió desde Tribuna la renuncia del Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, argumentando que el asesinato del Presidente Municipal de Uruapan es muestra de la violencia que persiste en la entidad. Acto seguido, los legisladores del PAN y PRI gritaron “¡Carlos Manzo vive!”, mientras la bancada de Morena respondió con el grito de “¡Presidenta!”, en alusión a Claudia Sheinbaum.

En la misma sesión, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, solicitó un minuto de silencio en memoria del Alcalde de Uruapan. La legisladora destacó que su muerte representa una pérdida lamentable para su comunidad y para el país, y expresó solidaridad con su familia y con el pueblo de Michoacán.

Los diputados del PAN complementaron el homenaje con la colocación de un cuadro, una mariposa monarca y un limón, símbolos que evocaron a Homero Gómez, ambientalista asesinado en 2020, y a Bernardo Bravo, líder limonero de Apatzingán, también víctima de homicidio. En tanto, las bancadas opositoras gritaron “¡Justicia!” y “¡Viva Carlos Manzo!” al término del minuto de silencio.

Posteriormente, el Coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, también pidió guardar silencio por la muerte del exdirector de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Francisco Rojas Gutiérrez, así como por otras víctimas recientes de hechos violentos en el país. La sesión continuó con llamados a fortalecer la estrategia de seguridad y a garantizar la protección de autoridades locales.

Con estas manifestaciones -tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados- legisladores de distintos partidos exigieron al Gobierno federal atender la ola de violencia que afecta a Michoacán, debido a la falta de respuesta frente a las amenazas que enfrentan los funcionarios municipales en el país.