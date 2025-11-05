VIDEO ¬ “¡A ver, tú, idiota, llora por Carlos Manzo. ¡Imbécil, payaso!”, grita Téllez

Redacción/SinEmbargo

04/11/2025 - 9:36 pm

La Senadora Lilly Téllez confrontó este martes al morenista Fernández Noroña y exigió justicia por el asesinato del Alcalde Carlos Manzo.

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- La legisladora panista Lilly Téllez arremetió este marte contra el Senador morenista Gerardo Fernández Noroña, ante el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, Alcalde de Uruapan, Michoacán, quien fue ultimado el pasado 1 de noviembre.

En su intervención en el Senado de la República, Téllez recriminó a Fernández Noroña haber mostrado empatía hacia los crímenes cometidos en Palestina durante su reciente visita a Medio Oriente, pero no por los asesinatos registrados en México. La Senadora exigió que el morenista “llorara por Carlos Manzo”, utilizando expresiones como “idiota”, “imbécil” y “payaso” para referirse a él desde la Tribuna.

La panista también criticó las declaraciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre no enfrentar con guerra al crimen organizado. Afirmó que los grupos delictivos ya mantienen una guerra contra la población civil, mientras las autoridades, dijo, no actúan con la fuerza suficiente para detenerlos.

“¿Qué no entiende que hay una guerra de los cárteles contra los ciudadanos? ¿Qué no escuchó a Carlos Manzo cuando pedía ayuda?”, expresó la legisladora, al cuestionar la estrategia federal de seguridad, y responsabilizó a la actual Administración de no atender las solicitudes del Edil asesinado, quien había denunciado amenazas en su contra.

Durante la sesión, los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) colocaron sobre sus escaños sombreros manchados de rojo, en alusión al Movimiento del Sombrero, para exigir justicia y recordar al Alcalde michoacano asesinado.

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, exigió desde Tribuna la renuncia del Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, argumentando que el asesinato del Presidente Municipal de Uruapan es muestra de la violencia que persiste en la entidad. Acto seguido, los legisladores del PAN y PRI gritaron “¡Carlos Manzo vive!”, mientras la bancada de Morena respondió con el grito de “¡Presidenta!”, en alusión a Claudia Sheinbaum.

En la misma sesión, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, solicitó un minuto de silencio en memoria del Alcalde de Uruapan. La legisladora destacó que su muerte representa una pérdida lamentable para su comunidad y para el país, y expresó solidaridad con su familia y con el pueblo de Michoacán.

Los diputados del PAN complementaron el homenaje con la colocación de un cuadro, una mariposa monarca y un limón, símbolos que evocaron a Homero Gómez, ambientalista asesinado en 2020, y a Bernardo Bravo, líder limonero de Apatzingán, también víctima de homicidio. En tanto, las bancadas opositoras gritaron “¡Justicia!” y “¡Viva Carlos Manzo!” al término del minuto de silencio.

Posteriormente, el Coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, también pidió guardar silencio por la muerte del exdirector de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Francisco Rojas Gutiérrez, así como por otras víctimas recientes de hechos violentos en el país. La sesión continuó con llamados a fortalecer la estrategia de seguridad y a garantizar la protección de autoridades locales.

Con estas manifestaciones -tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados- legisladores de distintos partidos exigieron al Gobierno federal atender la ola de violencia que afecta a Michoacán, debido a la falta de respuesta frente a las amenazas que enfrentan los funcionarios municipales en el país.

Gustavo de Hoyos Walther

Riesgo Moral

“No es exagerado decir que grandes decisiones tienen grandes consecuencias”.
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Michoacán y el desafío de la prevención

“Hace cuatro años, desde la tribuna de San Lázaro, Carlos Manzo hizo una pregunta incómoda viralizada ahora...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Milei y el uso del voto del miedo; pero no es el único

"El chantaje de Trump funcionó. El voto del miedo funcionó. Pero también funcionó el chantaje del propio...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Los ataques de EU y recursos de AL

“El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha realizado al menos quince ataques en contra...
Por Rubén Martín
Mafias factureras
Por Ana Lilia Pérez

Mafias factureras

Más allá de Carlos Manzo
Por Álvaro Delgado Gómez

Más allá de Carlos Manzo

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Proyecto GRACE
Por Muna D. Buchahin

Proyecto GRACE

El país de la bebida oscura
Por Alejandro Calvillo

El país de la bebida oscura

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo
Por Juan Carlos Monedero

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

La depresión postparto afecta a millones de mujeres cada año y no siempre se trata a tiempo. Científicos identificaron las terapias psicológicas más efectivas.

¿Cuáles son las terapias psicológicas más efectivas para la depresión postparto?

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

Investigadores de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.Granada descubrió que un compuesto puede frenar el hígado graso.

Investigadores identifican un compuesto que puede frenar el avance del hígado graso

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

El Telescopio de Sondeo VLT del Observatorio Europeo Austral captó una gran nube de gas y polvo cósmico, cuya apariencia recuerda la silueta de un murciélago.

El Telescopio de Sondeo VLT capta "murciélago cósmico" a 10 mil años luz de distancia

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Teotihuacán, cerca de revelar uno de sus mayores secretos.

¿Qué lengua se usaba en Teotihuacán? Nuevo estudio podría dar respuestas

Elon Musk y su Grokipedia

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

Desde pequeños nos enseñan a cubrirnos la boca al toser y a disculparnos luego de un estornudo, lo que generó un efecto no deseado: suprimir estos reflejos.

¿Evitas toser o estornudar? ¡Cuidado! Podrías afectar tu salud sin darte cuenta

Investigaciones revelaron que las desalinizadoras y potabilizadoras reducen hasta el 99 por ciento de los microplásticos, aunque la eliminación no es total.

Potabilizadoras no eliminan los microplásticos por completo, revela investigación

