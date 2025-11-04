De Carlos Manzo a la Generación Z: la derecha usa la tragedia para reposicionarse

Blanca Juárez y Romina Gándara

03/11/2025 - 7:23 pm

Ha comenzado a circular en redes sociales la convocatoria para la llamada “Marcha Generación Z”, un movimiento que generado dudas sobre su autenticidad.

La controversia pública que surgido en torno al asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, está siendo utilizado políticamente para fustigar al Gobierno y el reposicionar a sectores ultraconservadores de derecha. 

Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).- En medio de la conmoción por el asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, a la par que el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) responsabilizaron al Gobierno federal por la violencia, ha comenzado a circular en redes sociales la convocatoria para la llamada “Marcha Generación Z”, un movimiento que se presenta como ciudadano, pero cuya promoción en plataformas digitales y sin una figura visible que convoque, ha generado dudas sobre su autenticidad. En tanto que, desde el Gobierno federal, la Presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que detrás de ambas acciones —el uso del crimen y la movilización juvenil— se esconde un intento de la derecha por reposicionarse políticamente.

En los últimos días comenzó a circular en redes sociales la convocatoria para una movilización identificada como la Marcha Generación Z, dirigida a jóvenes nacidos entre 1997 y 2010, quienes están llamando a manifestarse el próximo 15 de noviembre del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. De acuerdo con la convocatoria, la protesta busca expresar el hartazgo frente a la corrupción, la clase política y los gobiernos de Morena. Sin embargo, hasta ahora no hay claridad sobre quiénes organizan o financian la movilización, que se difunde principalmente en redes sociales.

La movilización se difunde principalmente a través de TikTok y X (antes Twitter). En México, la cuenta @generacionz_mx ha asumido la promoción de la marcha, asegurando que se trata de un movimiento apartidista inspirado en protestas globales en Filipinas, Nepal y Francia, así como en el anime One Piece, que consideran símbolo de resistencia y libertad contra el autoritarismo.

En su manifiesto, este grupo afirma que su objetivo es “exponer la corrupción con firmeza, movilizarse con inteligencia en puntos estratégicos y crear alianzas tácticas que transformen el hartazgo social en acción colectiva”, asegurando que no buscan el poder, sino “abrir el camino para que personas verdaderamente preparadas, éticas y sin vínculos partidistas lleguen a él mediante procesos transparentes y elecciones limpias”.

El movimiento se presenta como una supuesta respuesta al desencanto de una parte de la juventud frente a las instituciones políticas. Pero ahora tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, integrantes de este grupo retomaron el caso para presentarlo como símbolo de la crisis de violencia y corrupción que enfrenta el país. En las cuentas relacionadas con el movimiento se compartieron imágenes de una protesta frente a Palacio de Gobierno de Michoacán, donde ocurrieron enfrentamientos y actos de violencia, con mensajes diciendo “esto apenas empieza”.

Aunque la convocatoria insiste en que no tiene relación con ningún partido o grupo económico, la falta de un grupo visible o de rostros que impulsan oficialmente este movimiento, ha generado sospechas sobre quiénes están detrás de ellas y si cuentan con el apoyo de empresarios o grupos de derecha. Entre los jóvenes que han promovido la movilización destaca Miguel Samaniego, hijo de la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez.

La oposición capitaliza el crimen

La oposición reaccionó con dureza, y de inmediato. El PAN, el PRI y MC acusaron al Gobierno federal de haber dejado sólo a Manzo, pese a sus reiteradas denuncias sobre la presencia del crimen organizado en Michoacán.

El PAN afirmó en sus redes sociales que "no puede continuar el miedo con el que viven las familias mexicanas". "El Gobierno debe asumir su responsabilidad y garantizar la seguridad de todas y todos", añadió. "Desde el Comité Ejecutivo Nacional del PAN exigimos justicia, y que se le devuelva la paz y la tranquilidad a Michoacán y a todo México", se lee en su posicionamiento.

El PRI señaló que "asesinar a una autoridad electa es una agresión directa al Estado mexicano y una muestra más de la violencia que sigue golpeando a nuestro país".

"Exigimos justicia. Que este crimen no quede impune, y que las autoridades actúen con firmeza y sin dilación para capturar y castigar a los responsables", agregó.

Incluso en redes sociales, figuras de la derecha internacional como la Diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, vincularon el asesinato con el deterioro institucional y la falta de garantías para quienes enfrentan al crimen.

La Presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, condenó el asesinato y pidió que se esclarezca a fondo el crimen. Dijo que ninguna frase calmará el dolor, pero la muerte cruzó una línea que debe marcar un antes y un después en materia de combate a la delincuencia.

Por su parte, el diputado del PAN, Federico Döring, dijo que lo sucedido es una tragedia. Afirmó que al Alcalde de Uruapán no sólo le arrebató la vida el crimen organizado, sino también la “indiferencia del Gabinete de Seguridad” y la “negligencia” de un Gobierno que nunca lo volteó a ver. Anunció que pedirán la renuncia del Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Dijo que la responsabilidad del asesinato es de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum cuestiona la legitimidad de la marcha

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum cuestionó este lunes la autenticidad de la movilización convocada bajo el nombre de “Marcha de la Generación Z”, pero además, aprovechó también para advertir que existe un “uso político” del asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Y es que hoy, en la conferencia matutina, le preguntaron sobre esta marcha que, según sus convocantes, es apartidista. Además, la protesta incluye entre sus causas el homicidio del Alcalde michoacano. Al respecto, Sheinbaum indicó que se iban a investigar a las cuentas que convocan, pero sí resaltó que la oposición está aprovechando el crimen del Alcalde para impulsar una narrativa contra su gobierno.

“Si quieren en otro momento hablamos en la semana de esta manifestación a la que están convocando supuestamente jóvenes de una generación y vamos a ver cuáles son las cuentas que la proponen, que no tiene nada que ver con una manifestación legítima […] No es algo legítimo que haya surgido de algunos jóvenes, sino son los mismos: Mexicanos por la corrupción, ahora vinculados con un grupo empresarial y otros que no han encontrado salida, porque ya no tienen mucho reconocimiento social y que se vinculan a través de este esquema”, expresó.

Agregó que pidió una revisión de las cuentas que difunden la convocatoria y que en los próximos días se presentará un informe, pues aseguró que hay “mucho dinero involucrado” en la promoción digital de esa marcha.

Por otra parte, Sheinbaum apuntó que en redes sociales están sectores de “la derecha” y del “conservadurismo más excesivo”, incluidos los del PRI y el PAN, impulsando sus agendas.

“Lo otro es el uso político que le quieren dar algunos a esta lamentable y condenable situación. Ese uso político, que en realidad ni siquiera hay empatía con lo que ocurrió, por como viene ésta andanada, sino al contrario, es el uso de este momento para ‘narcogobierno’, todo eso que no les funcionó en su momento, el uso político muy obvio de esta situación para lanzarse contra el Gobierno”, señaló.

La Presidenta insistió en que, aunque su Gobierno lamenta profundamente el homicidio del Alcalde de Uruapan, no se permitirá que se use políticamente el hecho.

“Son dos cosas distintas, porque en una hay que tener sensibilidad, empatía y atender. […] Y luego lo otro, los de la derecha y los que no eran de derecha, pero ahora ahora sí se vinculan con el conservadurismo más excesivo, el PRIAN y otros, porque también hay de otros partidos. Pero sobre todo, esta gente que no quiere al movimiento que representamos le molesta que la gente nos apoye y entonces están buscando a través de las redes sociales un esquema para ir colocando un posicionamiento”, añadió.

Sobre las versiones que circularon en redes sociales de que el Alcalde asesinado no habría recibido apoyo del Gobierno federal, Sheinbaum lo negó y aseguró que sí hubo coordinación con autoridades federales y militares.

“Estuvo ahí la Guardia Nacional, se entrevistó incluso el comandante de la 21 Zona Militar recientemente con el alcalde; es decir, había apoyo. Y por supuesto que estas circunstancias nos hacen reforzar la estrategia y fortalecerla”, afirmó.

"Exigimos justicia. Que este crimen no quede impune, y que las autoridades actúen con firmeza y sin dilación para capturar y castigar a los responsables", agregó.

