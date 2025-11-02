Carlos Manzo tenía cerco de policía local y 14 federales: Harfuch. El asesino lo cazó

Redacción/SinEmbargo

02/11/2025 - 12:00 pm

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, Michoacán, tenía un cerco de la Policía Municipal y 14 elementos federales, reveló Omar García Harfuch, titular de la SSPC.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Manzo tenía protección federal: CSP. Condena asesinato y ofrece fortalecer estrategia

Carlos Manzo en VIDEOS: En un momento, pide ayuda. En otro, criminales lo asesinan

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, es asesinado en Festival de Velas; hay 2 detenidos

El Gabinete de Seguridad de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofreció una conferencia de prensa para dar detalles del asesinato de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, quien fue atacado anoche durante el Festival de Velas.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 2 de noviembre (SinEmbargo).- Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, Michoacán, tenía un cerco de protección conformado por personal de la Policía Municipal y 14 elementos federales, pertenecientes a la Guardia Nacional (GN), reveló la mañana de este domingo Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

"Quiero subrayar que Carlos Manzo desde el mes de diciembre de 2024 contaba con protección asignada y en mayo de este año hubo un reforzamiento adicional", dijo durante una conferencia de prensa para presentar los detalles que se saben hasta el momento del crimen.

García Harfuch explicó que la seguridad inmediata del Alcalde de Uruapan "era proporcionada por personal de la Policía Municipal de su confianza" y que "la Guardia Nacional asignó 14 elementos para apoyarlos con la seguridad periférica, conforme a la petición del Presidente Municipal".

Del mismo modo, agregó, tenía "dos vehículos oficiales para su resguardo". "Repito, la Guardia Nacional asignó 14 elementos para la seguridad del Presidente Municipal", destacó frente a las y los representantes de los medios de comunicación que se dieron cita para escuchar el mensaje del Gabinete de Seguridad.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Los ataques de EU y recursos de AL

“El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha realizado al menos quince ataques en contra...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

La ciclovía de Tlalpan

"Mi amigo urbanista me explica que, cuando se creó la ciclovía en Insurgentes, todos se quejaron, pero...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Paisajes de esperanza y muerte

"En estos días su pensamiento cobra aún más sentido ante la imagen de un paisaje atroz que...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Nuestra fragilidad informativa

"El sino del escorpión recorre de puntillas la conversación pública en México, campo minado donde la verdad...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Proyecto GRACE
Por Muna D. Buchahin

Proyecto GRACE

El país de la bebida oscura
Por Alejandro Calvillo

El país de la bebida oscura

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo
Por Juan Carlos Monedero

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

¿Qué es lo que nos hace humanos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Qué es lo que nos hace humanos?

Las lágrimas de Salinas Pliego
Por Álvaro Delgado Gómez

Las lágrimas de Salinas Pliego

+ Sección

Galileo

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Teotihuacán, cerca de revelar uno de sus mayores secretos.

¿Qué lengua se usaba en Teotihuacán? Nuevo estudio podría dar respuestas

Elon Musk y su Grokipedia

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

Desde pequeños nos enseñan a cubrirnos la boca al toser y a disculparnos luego de un estornudo, lo que generó un efecto no deseado: suprimir estos reflejos.

¿Evitas toser o estornudar? ¡Cuidado! Podrías afectar tu salud sin darte cuenta

Investigaciones revelaron que las desalinizadoras y potabilizadoras reducen hasta el 99 por ciento de los microplásticos, aunque la eliminación no es total.

Potabilizadoras no eliminan los microplásticos por completo, revela investigación

Un equipo científico internacional apunta que la longevidad delas ballenas podría deberse a una mayor capacidad para reparar mutaciones en el ADN.

La ballena boreal, que vive 200 años, podría ser clave para extender la vida humana

Científicos desarrollaron un nanofármaco que llega directamente a las células cancerosas y elimina tumores sin afectar los tejidos sanos; se prueba en ratones.

Científicos rediseñan un fármaco para enfrentar la leucemia sin dañar tejidos sanos

Perros con pelaje azul son avistados en zona de Chernóbil y desatan especulaciones

Uno de los satélites Copernicus Sentinel-2 captó una imagen del ojo del huracán "Melissa" unas horas antes de que tocara tierra en la costa sur de Jamaica.

Satélite capta impactante FOTO del ojo del huracán "Melissa" antes de azotar Jamaica

El síndrome del intestino irritable (SII) afecta a millones de personas en todo el mundo, causando dolor abdominal, inflamación y cambios en la digestión.

Un estudio descubre cuál es a dieta ideal contra el síndrome del intestino irritable

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Lenia Batres en el pleno de la SCJN.
1

La Suprema Corte revoca amparo de Piña; Minera deberá pagar adeudo de 2 mil 868 mdp

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, denunció la situación de violencia que vive la comunidad y pidió ayuda a la Presidenta Sheinbaum para combatir al crimen.
2

Carlos Manzo en VIDEOS: En un momento, pide ayuda. En otro, criminales lo asesinan

Televisa dio a conocer que Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Lala, adquirió el 7.2 por ciento del capital social de la empresa.
3

El presidente de Grupo Lala compra 7.2 % de Televisa y se vuelve accionista principal

Carlos Manzo
4

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, es asesinado en Festival de Velas; hay 2 detenidos

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
5

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) lamentó el asesinato de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, Michoacán, quien contaba con protección federal.
6

Manzo tenía protección federal: CSP. Condena asesinato y ofrece fortalecer estrategia

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, Michoacán, tenía un cerco de la Policía Municipal y 14 elementos federales, reveló Omar García Harfuch, titular de la SSPC.
7

Carlos Manzo tenía cerco de policía local y 14 federales: Harfuch. El asesino lo cazó

Un incendio registrado en una tienda Waldo's ubicada en el centro de Hermosillo, Sonora, dejó un saldo de al menos 22 personas muertas.
8

Un incendio consume Waldo's y mata a 23 personas en Hermosillo; CSP pide enviar apoyo

Estudiante se pelean en secundaria.
9

VIDEO ¬ Estudiantes de secundaria pelean en Colima; uno convulsiona y va al hospital

¿DE QUÉ MUEREN LOS MEXICANOS? DIABETES Y ENFERMEDADES DEL CORAZÓN SON LAS PRINCIPALES CAUSAS
10

DATOS ¬ ¿De qué morimos los mexicanos? De enfermedades... originadas por el mal comer

11

Oaxaqueño en Los Ángeles reinventa pan de muerto en homenaje a sus raíces y hace arte

Alejandro Torres Mora, productor de limón y sobrino de Hipólito Mora, fue asesinado en un ataque contra su casa en La Ruana, Michoacán.
12

Alejandro Torres, sobrino de Hipólito Mora, y su esposa, son asesinados en Michoacán

La Marina detuvo a ocho personas que presuntamente están relacionadas con robo de hidrocarburos y decomisaron 250 mil litros de huachicol en Veracruz.
13

Aparentaban “manejo de residuos”, pero vendían huachicol: caen 8 con 250 mil litros

La historia de las Tiendas del Bienestar
14

CRÓNICA ¬ Pocos saben, pero rebeliones de los 60 y 70 alientan Tiendas del Bienestar

Un Juez vinculó a proceso a cuatro trabajadores de vigilancia de la UNAM por su presunta participación en el homicidio calificado de Rodrigo Mondragón.
15

Trabajadores de la UNAM son procesados por el homicidio del aficionado de Cruz Azul

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, Michoacán, tenía un cerco de la Policía Municipal y 14 elementos federales, reveló Omar García Harfuch, titular de la SSPC.
1

Carlos Manzo tenía cerco de policía local y 14 federales: Harfuch. El asesino lo cazó

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) lamentó el asesinato de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, Michoacán, quien contaba con protección federal.
2

Manzo tenía protección federal: CSP. Condena asesinato y ofrece fortalecer estrategia

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, denunció la situación de violencia que vive la comunidad y pidió ayuda a la Presidenta Sheinbaum para combatir al crimen.
3

Carlos Manzo en VIDEOS: En un momento, pide ayuda. En otro, criminales lo asesinan

Un Juez vinculó a proceso a cuatro trabajadores de vigilancia de la UNAM por su presunta participación en el homicidio calificado de Rodrigo Mondragón.
4

Trabajadores de la UNAM son procesados por el homicidio del aficionado de Cruz Azul

No me sigas, película mexicana
5

No Me Sigas, una película mexicana de horror sobrenatural en la era digital

¿DE QUÉ MUEREN LOS MEXICANOS? DIABETES Y ENFERMEDADES DEL CORAZÓN SON LAS PRINCIPALES CAUSAS
6

DATOS ¬ ¿De qué morimos los mexicanos? De enfermedades... originadas por el mal comer

Los Dodgers siempre fueron favoritos para ganar la Serie Mundial por segundo año consecutivo. Pero para hacerlo, tuvieron que mostrar grandeza y mucho corazón.
7

Los Dodgers vencen a los Blue Jays en dramática final y se llevan la Serie Mundial

EU confirma ataque en el Caribe.
8

EU ataca otra "narcolancha" en el Caribe y asesina a tres; acumula más de 63 muertos

Las principales calles de la CdMx se llenaron con cientos de coloridas calaveras con motivo del Gran Desfile del Día de Muertos 2025.
9

FOTOGALERÍA ¬ La CdMx se llena de color y tradición en el Desfile de Día de Muertos

Carlos Manzo
10

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, es asesinado en Festival de Velas; hay 2 detenidos

El portavoz del Gobierno de Madrid exigió la dimisión del Ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, tras disculparse ante México.
11

Albares reconoce agravios de La Conquista y la derecha enfurece; piden su renuncia

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.
12

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo