Carlos Manzo tenía cerco de policía local y 14 federales: Harfuch. El asesino lo cazó

El Gabinete de Seguridad de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofreció una conferencia de prensa para dar detalles del asesinato de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, quien fue atacado anoche durante el Festival de Velas.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 2 de noviembre (SinEmbargo).- Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, Michoacán, tenía un cerco de protección conformado por personal de la Policía Municipal y 14 elementos federales, pertenecientes a la Guardia Nacional (GN), reveló la mañana de este domingo Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

"Quiero subrayar que Carlos Manzo desde el mes de diciembre de 2024 contaba con protección asignada y en mayo de este año hubo un reforzamiento adicional", dijo durante una conferencia de prensa para presentar los detalles que se saben hasta el momento del crimen.

García Harfuch explicó que la seguridad inmediata del Alcalde de Uruapan "era proporcionada por personal de la Policía Municipal de su confianza" y que "la Guardia Nacional asignó 14 elementos para apoyarlos con la seguridad periférica, conforme a la petición del Presidente Municipal".

Del mismo modo, agregó, tenía "dos vehículos oficiales para su resguardo". "Repito, la Guardia Nacional asignó 14 elementos para la seguridad del Presidente Municipal", destacó frente a las y los representantes de los medios de comunicación que se dieron cita para escuchar el mensaje del Gabinete de Seguridad.