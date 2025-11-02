Manzo tenía protección federal: CSP. Condena asesinato y ofrece fortalecer estrategia

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 2 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) lamentó la mañana de este domingo el asesinato de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, Michoacán, quien contaba con protección federal, y ofreció fortalecer su Estrategia Nacional de Seguridad "para alcanzar la paz".

Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, así como al pueblo de Uruapan ante esta irreparable pérdida.

Desde el momento en que se tuvo conocimiento de este… pic.twitter.com/DQQh4I3dgd

— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 2, 2025