Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, es asesinado en Festival de Velas; hay 2 detenidos

Redacción/SinEmbargo

01/11/2025 - 9:47 pm

Carlos Manzo

Edil reporta detención de "El Rino", líder del CJNG en Uruapan; activa "código rojo"

El periodista Mauricio Cruz es asesinado a balazos en el centro de Uruapan, Michoacán

Alejandro Torres, sobrino de Hipólito Mora, y su esposa, son asesinados en Michoacán

Las autoridades detuvieron a dos personas y abatieron a un tercero tras el ataque en el que el Edil de Uruapan perdió la vida. 

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).- Carlos Manzo, Presidente Municipal de Uruapan, murió este sábado en un ataque ocurrido en el centro del municipio de Michoacán, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Dos personas fueron detenidas y uno de los agresores perdió la vida.

De acuerdo con los primeros reportes, el Edil fue atacado a balazos alrededor de las 20:00 horas cuando convivía con los asistentes al Festival de las Velas se realiza cada año en la Pérgola Municipal.

Aunque el Alcalde conocido como "El del Sombrero" se retiró tras realizar el encendido de las velas, regreso minutos después para tomarse fotos con los niños caracterizados con disfraces cuando fue sorprendido por presuntos sicarios que abrieron fuego en su contra.

Tras la agresión, Carlos Manzo fue trasladado al fue trasladado al Hospital Fray Juan de San Miguel donde finalmente perdió la vida a causa de los impactos. En el sitio, los escoltas lograron abatir a uno de los atacantes y someter a dos más.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Opinión

Susan Crowley

Paisajes de esperanza y muerte

"En estos días su pensamiento cobra aún más sentido ante la imagen de un paisaje atroz que...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Nuestra fragilidad informativa

"El sino del escorpión recorre de puntillas la conversación pública en México, campo minado donde la verdad...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Sin política agraria y símbolos desgastados

"El segundo piso de la llamada Cuarta Transformación sostiene el discurso simbólico, sin embargo, lo cierto es...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

¿Primero los pobres? ¿Y los campesinos?

"La consigna de 'Primero los pobres', emblemática del obradorismo, se invierte para proteger la estabilidad de los...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
El país de la bebida oscura
Por Alejandro Calvillo

El país de la bebida oscura

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo
Por Juan Carlos Monedero

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

¿Qué es lo que nos hace humanos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Qué es lo que nos hace humanos?

Las lágrimas de Salinas Pliego
Por Álvaro Delgado Gómez

Las lágrimas de Salinas Pliego

Hipocresía como doctrina
Por Ana Lilia Pérez

Hipocresía como doctrina

Cómo responderle a Salinas Pliego
Por Alejandro Páez Varela

Cómo responderle a Salinas Pliego

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Teotihuacán, cerca de revelar uno de sus mayores secretos.

¿Qué lengua se usaba en Teotihuacán? Nuevo estudio podría dar respuestas

Elon Musk y su Grokipedia

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

Desde pequeños nos enseñan a cubrirnos la boca al toser y a disculparnos luego de un estornudo, lo que generó un efecto no deseado: suprimir estos reflejos.

¿Evitas toser o estornudar? ¡Cuidado! Podrías afectar tu salud sin darte cuenta

Investigaciones revelaron que las desalinizadoras y potabilizadoras reducen hasta el 99 por ciento de los microplásticos, aunque la eliminación no es total.

Potabilizadoras no eliminan los microplásticos por completo, revela investigación

Un equipo científico internacional apunta que la longevidad delas ballenas podría deberse a una mayor capacidad para reparar mutaciones en el ADN.

La ballena boreal, que vive 200 años, podría ser clave para extender la vida humana

Científicos desarrollaron un nanofármaco que llega directamente a las células cancerosas y elimina tumores sin afectar los tejidos sanos; se prueba en ratones.

Científicos rediseñan un fármaco para enfrentar la leucemia sin dañar tejidos sanos

Perros con pelaje azul son avistados en zona de Chernóbil y desatan especulaciones

Uno de los satélites Copernicus Sentinel-2 captó una imagen del ojo del huracán "Melissa" unas horas antes de que tocara tierra en la costa sur de Jamaica.

Satélite capta impactante FOTO del ojo del huracán "Melissa" antes de azotar Jamaica

El síndrome del intestino irritable (SII) afecta a millones de personas en todo el mundo, causando dolor abdominal, inflamación y cambios en la digestión.

Un estudio descubre cuál es a dieta ideal contra el síndrome del intestino irritable

Lenia Batres en el pleno de la SCJN.
1

La Suprema Corte revoca amparo de Piña; Minera deberá pagar adeudo de 2 mil 868 mdp

Televisa dio a conocer que Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Lala, adquirió el 7.2 por ciento del capital social de la empresa.
2

El presidente de Grupo Lala compra 7.2 % de Televisa y se vuelve accionista principal

Carlos Manzo
3

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, es asesinado en Festival de Velas; hay 2 detenidos

Un incendio registrado en una tienda Waldo's ubicada en el centro de Hermosillo, Sonora, dejó un saldo de al menos 22 personas muertas.
4

Un incendio consume Waldo's y mata a 23 personas en Hermosillo; CSP pide enviar apoyo

Estudiante se pelean en secundaria.
5

VIDEO ¬ Estudiantes de secundaria pelean en Colima; uno convulsiona y va al hospital

La Marina detuvo a ocho personas que presuntamente están relacionadas con robo de hidrocarburos y decomisaron 250 mil litros de huachicol en Veracruz.
6

Aparentaban “manejo de residuos”, pero vendían huachicol: caen 8 con 250 mil litros

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reportó que agricultores de diversas entidades mantienen bloqueos en diversos puntos carreteros.
7

Agricultores de Michoacán y Guanajuato extienden bloqueo; exigen subir precio al maíz

La historia de las Tiendas del Bienestar
8

CRÓNICA ¬ Pocos saben, pero rebeliones de los 60 y 70 alientan Tiendas del Bienestar

El portavoz del Gobierno de Madrid exigió la dimisión del Ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, tras disculparse ante México.
9

Albares reconoce agravios de La Conquista y la derecha enfurece; piden su renuncia

Alejandro Torres Mora, productor de limón y sobrino de Hipólito Mora, fue asesinado en un ataque contra su casa en La Ruana, Michoacán.
10

Alejandro Torres, sobrino de Hipólito Mora, y su esposa, son asesinados en Michoacán

11

Lujo y falsedad: Inés Gómez Mont y Álvarez Puga deslumbraron a la élite... con oropel

La SSC-CdMx informó que más de 500 motos fueron remitidas al corralón y un sujeto fue detenido durante la "Rodada del Terror 2025".
12

VIDEO ¬ Policías y motociclistas se enfrentan en Rodada del Terror; remiten 511 motos

13

Oaxaqueño en Los Ángeles reinventa pan de muerto en homenaje a sus raíces y hace arte

La FGE de Veracruz emite ficha contra influencer acusado de secuestrar a "Doña Lety".
14

FGE de Veracruz ofrece 350 mil pesos por influencer acusado de secuestrar a Doña Lety

15

Según Reforma, gerentes de gigantes en EU se quejan con Trump de Reforma Judicial

Carlos Manzo
1

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, es asesinado en Festival de Velas; hay 2 detenidos

El portavoz del Gobierno de Madrid exigió la dimisión del Ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, tras disculparse ante México.
2

Albares reconoce agravios de La Conquista y la derecha enfurece; piden su renuncia

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.
3

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Un incendio registrado en una tienda Waldo's ubicada en el centro de Hermosillo, Sonora, dejó un saldo de al menos 22 personas muertas.
4

Un incendio consume Waldo's y mata a 23 personas en Hermosillo; CSP pide enviar apoyo

La Marina detuvo a ocho personas que presuntamente están relacionadas con robo de hidrocarburos y decomisaron 250 mil litros de huachicol en Veracruz.
5

Aparentaban “manejo de residuos”, pero vendían huachicol: caen 8 con 250 mil litros

La SSC-CdMx informó que más de 500 motos fueron remitidas al corralón y un sujeto fue detenido durante la "Rodada del Terror 2025".
6

VIDEO ¬ Policías y motociclistas se enfrentan en Rodada del Terror; remiten 511 motos

Capturan en CdMx a dos fugitivos de EU.
7

Anthony “N” y Pablo “N”, buscados por conspiración criminal en EU, caen en la CdMx

Alejandro Torres Mora, productor de limón y sobrino de Hipólito Mora, fue asesinado en un ataque contra su casa en La Ruana, Michoacán.
8

Alejandro Torres, sobrino de Hipólito Mora, y su esposa, son asesinados en Michoacán

La historia de las Tiendas del Bienestar
9

CRÓNICA ¬ Pocos saben, pero rebeliones de los 60 y 70 alientan Tiendas del Bienestar

Claudia Sheinbaum mostró al pueblo de México la ofrenda de Día de Muertos que se colocó en Palacio Nacional.
10

VIDEO ¬ Sheinbaum dedica ofrenda de Día de Muertos a las mujeres indígenas de México

Estudiante se pelean en secundaria.
11

VIDEO ¬ Estudiantes de secundaria pelean en Colima; uno convulsiona y va al hospital

Elon Musk y su Grokipedia
12

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra