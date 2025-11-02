Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, es asesinado en Festival de Velas; hay 2 detenidos

Las autoridades detuvieron a dos personas y abatieron a un tercero tras el ataque en el que el Edil de Uruapan perdió la vida.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).- Carlos Manzo, Presidente Municipal de Uruapan, murió este sábado en un ataque ocurrido en el centro del municipio de Michoacán, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Dos personas fueron detenidas y uno de los agresores perdió la vida.

De acuerdo con los primeros reportes, el Edil fue atacado a balazos alrededor de las 20:00 horas cuando convivía con los asistentes al Festival de las Velas se realiza cada año en la Pérgola Municipal.

Aunque el Alcalde conocido como "El del Sombrero" se retiró tras realizar el encendido de las velas, regreso minutos después para tomarse fotos con los niños caracterizados con disfraces cuando fue sorprendido por presuntos sicarios que abrieron fuego en su contra.

Tras la agresión, Carlos Manzo fue trasladado al fue trasladado al Hospital Fray Juan de San Miguel donde finalmente perdió la vida a causa de los impactos. En el sitio, los escoltas lograron abatir a uno de los atacantes y someter a dos más.