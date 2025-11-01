Alejandro Torres, sobrino de Hipólito Mora, y su esposa, son asesinados en Michoacán

El ataque en el que murió Alejandro Torres Mora, sobrino de Hipólito Mora, fue perpetrado por integrantes del grupo delictivo de "Los Viagras".

Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).- Alejandro Torres Mora, productor de limón y sobrino del exlíder de las autodefensas de Michoacán, Hipólito Mora, fue asesinado la madrugada de este sábado en un ataque directo en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, conocido como "La Ruana".

Presuntamente, el hombre falleció junto a su esposa, cuya identidad no se ha revelado, dentro de su domicilio, mientras que el atentado supuestamente fue perpetrado por integrantes de "Los Viagras", denunció Guadalupe Mora, tío de la víctima.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía estatal no emitieron información oficial respecto al ataque en el que perdieron la vida el citricultor y su pareja.

Según declaraciones hechas por Guadalupe Mora, el ataque contra la vivienda de Alejandro Torres Mora ocurrió entre las 22:00 y las 23:00 horas del viernes 31 de octubre.

El tío del citricultor reconoció que no tenía había una relación cercana entre ambos, y en cuanto al supuesto vínculo de su sobrino con actividades del crimen organizado, reconoció que esto es verdad, al tiempo que recalcó que "cada uno es responsable de sus actos.

Alejandro Torres Mora fue productor de limón originario de Michoacán y exintegrante del grupo de autodefensas fundado por su tío, Hipólito Mora, que se levantó en el 2013 para hacer frente al grupo criminal de "Los Caballeros templarios".

Suman 3 muertes en la familia de Hipólito Mora, líder de autodefensas de Michoacán

Con el homicidio de Alejandro Torres Mora, sobrino de Hipólito Mora, ya son tres los integrantes de la familia del líder de las autodefensas de Michoacán que son asesinados, todos ellos en la comunidad de "La Ruana".

El primero fue manuel Mora Torres, hijo de Hipólito, quien falleció en el 2014 durante un enfrentamiento contra presuntos integrantes de "Los Viagras" que atacaron una barricada instalada por las autodefensas.

En junio del 2023, el propio Hipólito Mora, fundador de las autodefensas de Michoacán, fue asesinado a tiros junto con cuatro de sus escoltas durante un atentado presuntamente perpetrado por "Los Viagras" en "La Ruana"

A ellos se suma Alejandro Torres Mora, sobrino de Hipólito, quien fue asesinado junto con su esposa dentro de su casa en "La Ruana", en un ataque que, según si tío Guadalupe Mora, fue orquestado por el mismo grupo criminal que asesinó al líder de las