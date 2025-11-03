CRONOLOGÍA ¬ Carlos Manzo reclamó ayuda a CSP, pero luego también le agradeció apoyo

Redacción/SinEmbargo

02/11/2025 - 6:06 pm

Cronología de acciones del Alcalde de Uruapan.

El Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, pasó 2025 entre órdenes de abatir delincuentes y despliegues de fuerzas, así como reclamos y agradecimientos al Gobierno federal.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 2 de noviembre (SinEmbargo).- Todo comenzó en septiembre de 2025, cuando Carlos Manzo Rodríguez, Alcalde de Uruapan, Michoacán, reclamó públicamente apoyo al Gobierno federal, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, frente a la creciente violencia que afectaba a la ciudad.

Ese llamado antecedió la llegada de más de 200 elementos de la Guardia Nacional y se convirtió en el eje de un año marcado por decisiones polémicas y medidas de seguridad extremas.

A lo largo de 2025, Manzo combinó medidas de mano dura contra delincuentes, incentivos económicos a policías y despliegues de fuerzas federales con un constante vaivén en su relación con la autoridad federal, alternando reclamos y agradecimientos hacia Sheinbaum Pardo y su Gabinete de Seguridad.

La siguiente cronología detalla los hechos más importantes:

4 de marzo: Organizaciones de periodistas y derechos humanos condenan los agravios y amenazas del Alcalde Carlos Manzo contra comunicadores, por fomentar un discurso de odio.

21 de mayo: Ordena a policías “abatir a delincuentes” si hay agresiones o riesgo para la población.

24 de junio: Anuncia la llegada de Fuerzas Especiales y la compra de vehículos blindados para la Policía Municipal. Agradece a Sheinbaum y Trevilla el apoyo a Urupan. Veía las primeras señales de que se iría a apoyar a Uruapan.

12 de julio: Ofrece bonos económicos a policías que abatan delincuentes “dentro del marco de la ley”.

7 de septiembre: Declara: “Denuncien a sus hijos que cometan ilícitos o serán abatidos”.

29 de agosto: Viaja a Zihuatanejo con fuerte dispositivo de seguridad, con cerca de 50 elementos armados.

15 de septiembre: Cancela el Grito de Independencia y pide apoyo a la Presidenta Sheinbaum.

17 de septiembre: Reitera el llamado a denunciar o entregar a hijos involucrados en delitos, advirtiendo que serán abatidos si son descubiertos por la policía.

26 de septiembre: Anuncia la llegada de más de 200 elementos de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en Uruapan.

8 de octubre: Solicita que no retiren a los 200 elementos de la Guardia Nacional y denuncia su retiro sin explicación.

11 de octubre: Reitera su discurso violento, pidiendo a los vecinos “dejar de ser alcahuetes de sus hijos sicarios” y denunciarlos ante la autoridad.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

